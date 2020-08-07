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Стартап Thriver с инвестициями AltaIR Capital привлек $33 млн и сменил бизнес-модель

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Канадский стартап Thriver привлек $33 млн в третьем раунде инвестиций и сменил фокус с корпоративного питания на развитие культуры виртуального рабочего места. Об этом Rusbase рассказал представитель AltaIR Capital — фонд повторно вложился в компанию.

Стартап Thriver с инвестициями AltaIR Capital привлек $33 млн и сменил бизнес-модель

В AltaIR Capital не раскрыли полученную по итогам сделки долю и оценку стартапа. Общая сумма финансирования Thriver, по данным Crunchbase, составила $53 млн с 2017 года.

Лид-инвестором последнего раунда стал фонд Viola Growth при участии ряда новых инвесторов: Vertex Ventures Israel, Union Tech Ventures, Journey Ventures и FJ Labs. Среди существующих инвесторов, помимо AltaIR Capital, в сделке принял участие израильский Aleph.

Привлеченные инвестиции позволят Thriver масштабировать платформу и расширить свою команду.

Компания начала работать в 2016 году как Platterz и фокусировалась на предоставлении сотрудникам компаний качественной еды. После ребрендинга стартап расширился и сместил фокус на программу развития удаленной культуры для сотрудников.

Новая миссия направлена ​​на снижения воздействия пандемии на компании, которые вынуждены работать из дома.

Фото: Unsplash

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