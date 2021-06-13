Как работает творческое предпринимательство?

Елена Зеленцова, заведующая кафедрой территориального развития им. В. Л. Глазычева ИОН РАНХиГC, рассказывает, как устроен рынок творческого предпринимательства сегодня и какие перспективы есть в России.

C появлением времени на осознанное потребление и досуг люди все чаще стали делать ставку на креативные индустрии. Творческое предпринимательство становится новой экономической силой, а на рынке все чаще выигрывают те, кто умеет искать нестандартные решения и новые индивидуальные подходы.

Что такое творческое предпринимательство

Творческое предпринимательство — это деятельность, в основе которой лежит творческая составляющая и где используются социальные, культурные, технологические нестандартные подходы для получения востребованного продукта. Творческое предпринимательство лежит в поле креативных индустрий, куда входят очень разные сферы: от дизайна и музыки до IT решений и проектов в сфере городского развития.

Это нишевая деятельность, которая не всегда завязана на массовые аудитории, но обязательно решающая проблемы конкретных людей и сообществ, заходя в неожиданные области, где раньше не предлагался такой продукт. Такое новшество может стать неожиданностью и для самих потребителей и для создателей.

Творческий продукт создается на пересечении индустрий и часто является результатом кросс-инноваций. Все эти продукты получаются особенными и рассказывают личные истории о мире.

Например, «Орнамика» — проект по интерпретации и сохранению орнаментов из разных регионов России с использованием цифровых технологий — решает проблему музеев и позволяет актуализировать материальное наследие. Это содержательный и творческий инструмент, который помогает людям приобщиться к тому, что никогда бы не стало им известно и доступно, не имело бы шансов на популярность в традиционном формате.

Творчество заходит и на сторону науки. Сегодня технологии нуждаются в популярных востребованных форматах. Такие решения технологическим компаниям помогают найти именно творческие предприниматели.

Это связано и с растущими возможностями аудитории, и с ежедневной работой инженеров, математиков, программистов и биотехнологов, которые выходят на новые уровни. Неслучайно именно в сфере биомедицины много креативных решений — индивидуальный мониторинг здоровья, «умные» приложения, когда мы не просто следим за своим здоровьем, но и оказываемся одним из действующих лиц истории, которую сами же формируем.

Благодаря коллаборации творческих предпринимателей, ученых и технологов часто появляются продукты, которые решают наши ежедневные проблемы в повседневной жизни.

Например, финалист российского этапа конкурса Creative Business Cup 2016 года — мобильное приложение «Пыльца Club», разработанное при содействии иммунологов и биологов. Приложение работает как виртуальный клуб для аллергиков, где пользователь может найти информацию об аллергенных растениях, календаре и карте их цветения.

С одной стороны, в этом проекте технологии тесно связаны с наукой, а с другой — само решение (создание интерактивного мобильного приложения-клуба) соотносит проект с социокультурной сферой и творческими индустриями.

Креативный бизнес не всегда основан на творческом контенте. Такой бизнес, прежде всего, отличает поиск нестандартного решения существующей проблемы. Пример — «Моторика» — уже известная во многих странах компания по производству бионических протезов рук. «Моторика» работает с технологиями на стыке медицины, дизайна, устойчивого развития и робототехники. «Моторика» изменила устаревшие подходы к протезированию, улучшив качество жизни людей с инвалидностью.

Креативные решения могут быть и не связаны с технологиями — например, новые форматы досуга, когда местные люди рассказывают о своем районе или квартале и погружают человека во внутреннюю жизнь (сервис Airbnb Впечатления или приложение для городских сервисов ГороДД, разработанное для жителей города Димитровград в Ульяновской области).

Как правило, общественно-социальная польза заложена практически во все проекты творческих предпринимателей, даже если они не являются социальными в чистом виде. Так в проекте «Заплатки для города» художник-керамист из Иркутска декорирует ямы на дорогах керамическими плитками, решая городские проблемы творческим способом.

Перспективы развития творческого рынка в России

Сегодня креативный рынок, безусловно, особенно заметно растет в больших городах. В целом объем мирового рынка креативной продукции увеличился с 208 млрд долларов в 2002 году до 509 млрд в 2015 (UNCTAD, Creative Economy Outlook, 2018). Годовой прирост оборота глобальной торговли в креативном секторе составил 7,34% (ООН, 2018).

В России вклад креативного бизнеса в ВВП по приближенной оценке АСИ на 2019 год составляет 4,98%. Совокупный вклад креативных индустрий в ВВП РФ административных центров субъектов России на 2019 равняется 4,19%.

Творческие предприниматели работают на стыке разных видов деятельности и могут быть полезны даже при разработке корпоративных решений. Проект Art and Science интерпретирует то, что делают ученые и внедряют инновации в городской среде в понятном для горожан формате — например, в формате интерактивных световых инсталляций.

Российский пример городских инноваций — растущая быстрыми темпами компания iFarm — технологический стартап, разрабатывающий решения для автоматизированного круглогодичного выращивания органических овощей, ягод и зелени в городских условиях.

Творчество становится человекоориентированным, не только обогащает и просвещает внутренний мир, но и решает конкретные проблемы. Российский проект Timeflip предлагает удобный компактный инструмент (дизайнерский гаджет) для отслеживания времени на активности в течение дня.

Как творческому предпринимателю попасть на российский рынок

Рынок творческого предпринимательства — не просто рынок свободного времени и досуга — в первую очередь, это рынок вовлеченности с растущим потенциалом.

По данным за 2018 год, в творческих индустриях Москвы было занято 463 тысяч человек, а добавленная стоимость креативных индустрий составила 1,12 трлн рублей (НИУ ВШЭ, 2018). Доля креативного сектора в валовом региональном продукте Москвы — 9,5% (Аналитический центр при Правительстве, 2017).

С точки зрения маркетинга емкость российского рынка пока недостаточно исследована. Культурные организации и администрации городов в России традиционно напрямую изучают потребительское поведение, но не касаются вопросов, которые помогают понять, как человек хотел бы активно проводить время, что придумывать.

Система поддержки предпринимательства работает в каждом регионе России, но нигде нет отдельной адресной линии и специальных программ, тогда как этот сектор нуждается в особом внимании. Очень сложно найти того, кто мог бы системно заниматься поддержкой и сделал бы инновационных предпринимателей заметными.

Студентам творческих вузов нужно помогать запускать собственные стартапы — в отличие от технологических проектов, они остаются неизвестными. С 2021 года, обозначенного годом креативной экономики, готовится концепция развития креативных индустрий в России. Эта инициатива даст возможность легализоваться предпринимателям и включить властям поддержку креативного сектора в свои полномочия.

Творческое предпринимательство сильно привязано к такой экосистеме, где важны не просто линейные потребности и продукты. Это история про развитие, образование и возможности проявить себя. Это рынок самоактуализации и самореализации.

Важная история — фестиваль восстановления исторической среды «Том Сойер Фест», где общественно-полезное дело поставлено на постоянные рельсы, а участники стремятся запустить свои собственные проекты. Силами горожан, волонтеров, по всей России восстанавливаются памятники культурного наследия.

Проекты в сфере творческих индустрий часто становятся площадкой для совместного творчества. Примером может служить креативное сообщество «Картония»: независимые художники, кураторы, event-менеджеры реализуют проекты по оформлению городских пространств, организуют творческие мастерские и проводят уличные фестивали.

Креативный подход очень тесно связан с развитием городской среды. Уже никого не интересуют пустые благоустроенные пространства — всем нужна жизнь и событийность, сервисы и ‘продуктность’ места. Во многом это провоцирует предпринимателей создавать простые очевидные вещи (сувениры, необычная еда, дизайн), но еще и формировать средовые вещи и сообщества, которые рассказывают о себе.

Один из главных трендов творческого предпринимательства — экология. В Москве довольно часто проводятся фестивали для вегетарианцев, где предлагают не только еду, но и эко-товары, учат использовать переработанные продукты и вторично.

Проект Zero Waste Shop — самая популярная сеть магазинов без упаковки для сокращения пластиковых отходов. Все продукты продаются на развес в чистую тару покупателя.

Поскольку мир креативного сектора — это в основном микро- и малые предприятия, творческие предприниматели остаются незаметными, хотя они есть везде. Возможность показать свои лучшие проекты и посмотреть, какие тренды происходят на рынке, дается на международном конкурсе Creative Business Cup. Конкурс проводится ежегодно для участников из более 70 стран. Благодаря таким инициативам творческое предпринимательство в России становится заметным.

Как определить успешность творческого проекта

Главное отличие творческого предпринимательства в том, что его успешность напрямую связана с креативной составляющей. Только если создателю удается придумать что-то действительно нестандартное, получается выйти на значимые рынки.

Второй рецепт успешности — решение конкретных проблем и задач, «ответ на боль аудитории». Творческий продукт всегда отвечает запросу, даже если ожидания пользователей не вполне сформулированы.

И третье — следование трендам экологии и устойчивого развития, в целом отклик на рынок.

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