HR-tech по-русски: инструменты для управления командой в эпоху перемен

Вовремя запущенные проекты, отсутствие недовольных клиентов и рост выручки — к таким результатам приводят правильно выстроенные HR-процессы. Организовать эффективную работу с сотрудниками можно с помощью современных технологий. Каких — рассказал Сергей Ахметов, CEO компании «Поток», компании-разработчика HR-tech-решений.

Как устроен российский рынок HR-технологий

По итогам 2022 года общая выручка топ-50 крупнейших в России HR-tech-компаний составила около 34,1 млрд рублей — на 21,8% больше, чем в 2021 году. В 2023 году эксперты ожидают рост спроса на отечественные HR-решения из-за ухода иностранных вендоров.

Большую часть рынка сейчас занимают решения, помогающие в подборе персонала, — системы автоматизации рекрутинга и адаптации. Тем не менее игроки отмечают, что внимание клиентов переключается на инструменты, которые помогают удерживать сотрудников: платформы проведения исследований и корпоративного обучения.

Это подтверждает и наше исследование «HR-вызовы — 2022/2023». Согласно его выводам, удержание талантов — приоритетная задача для 71% HR-специалистов, особенно в крупном бизнесе (77%). На втором месте по популярности находится задача по повышению эффективности работы команд — в этом направлении будут работать 66% (здесь нужно уточнить, что в сегменте малого бизнеса эта задача оказалась даже важнее, чем удержание сотрудников). Поиск и подбор персонала замыкает топ-три самых важных HR-задач на 2023 год.

По нашим прогнозам, в этом году будут набирать популярность решения, которые закрывают все ключевые потребности HR-специалистов. На фоне активного импортозамещения HR-tech-решения ждет существенное продуктовое развитие, позволяющее успешно заместить ушедших вендоров и принести командам и бизнесу максимальную пользу.

Какие HR-процессы можно автоматизировать уже сейчас

По данным CMSWire, 78% сотрудников говорят о прямой связи между позитивным опытом взаимодействия с работодателем и мотивацией максимально выкладываться на работе. Поэтому уже сейчас бизнесу стоит задуматься об инвестициях в положительный Employee Experience.

Employee Journey Map — исследование опыта взаимодействия кандидатов и сотрудников с компанией: от момента первого знакомства с брендом работодателя до отзывов после увольнения. Расскажем о возможности автоматизации самых важных шагов в Employee Journey Map.

Подбор сотрудников — первое касание при знакомстве с компанией

Deloitte включил автоматизацию подбора в список главных HR-трендов 2023 года, а Gartner прогнозирует, что к 2030 году 60% компаний крупного и среднего бизнеса переведут управление кадрами и административными функциями цифровым платформам.

Российские компании не отстают от мировых: в исследовании ИТ-холдинга TalentTech 67% опрошенных HR-специалистов назвали автоматизацию подбора одним из самых приоритетных направлений работы. Платформы для автоматизации рекрутмента помогают работать с резюме, публиковать вакансии и собирать отклики на них, то есть объединяют все действия в единый процесс и делают его прозрачным для всех участников — от бизнес-заказчика до службы безопасности.

Опыт разных бизнесов в разрезе вызовов последнего года показывает, что автоматизацию важно ставить в приоритет, ведь это позволит сохранить позиции на рынке, не потерять кандидатов. Так, например, облачная система «Поток Рекрутмент» подходит как для точечного, так и для массового найма. Она позволяет автоматически создавать вакансии на разных площадках и отслеживать их статус всем заинтересованным лицам, продвигает кандидатов по воронке подбора и напоминает менеджерам о необходимости предоставить соискателям обратную связь.

Кабинет в системе «Поток Рекрутмент»

При этом использование ATS экономит от 15 до 20% бюджета компании и в два раза ускоряет процесс найма. Так, DNS — один из лидеров по продаже цифровой и бытовой техники в России — с помощью «Поток Рекрутмент» закрыл 70% вакансий за 10 дней. Больше информации о сервисе и бесплатный демо-доступ на 14 дней — по ссылке.

Адаптация — чаcть HR-бренда компании

Следующий шаг после того, как сотрудник был найден, — адаптировать его без потери результативности. Особенно это актуально для молодых специалистов: они, как правило, принимают решение о продолжении работы в компании именно на этапе адаптации.

Во время адаптации важно познакомить сотрудника с корпоративной культурой, бесшовно погрузить его во все бизнес-процессы. Для решения этих задач сейчас набирают популярность геймифицированные платформы, где сотрудники знакомятся с компанией в приложении, как в игре. При этом руководители видят прогресс новичков, могут быстро получать обратную связь и не упускать сотрудников на этапе онбординга.

«Поток Адаптация» поможет быстро адаптировать и обучить новых сотрудников, превратит процесс онбординга в увлекательную игру с разнообразными заданиями и создаст позитивный опыт у новичков. Например, для компании CarMoney было важно сохранить ритуалы и в процессе адаптации синхронизировать новичков с культурным и ценностным кодом компании в первые рабочие дни, а также сократить текучесть кадров на испытательном сроке.

Так выглядит трек новичка в приложении «Поток Адаптация»

Мобильное приложение «Поток Адаптация» последовательно ведет новичков по траектории адаптации, дисциплинирует всех участников процесса, дает понимание эффективности с первых дней работы за счет цифровизации отчетности. Больше информации о «Поток Адаптация» и тестовый период — по ссылке.

Проведение исследований — контроль состояния команды

Опросы дают компаниям лучшее представление о том, как сотрудники относятся к организации, и полезную информацию для улучшения рабочей среды. Существует несколько методов проведения опроса. Выбор будет зависеть от целей исследования, размера штата сотрудников и имеющихся ресурсов.

Информация может быть получена с помощью сочетания фокус-групп, индивидуальных интервью и крупных ежегодных исследований. Вот несколько стандартных опросов сотрудников:

опрос вовлеченности. Его рекомендовано проводить первым, чтобы понять, какие настроения у сотрудников и увидеть уровень их лояльности и мотивации;

исследование-опрос по методу 360 градусов. Он помогает определить, насколько сотрудник соответствует занимаемой должности через опрос руководителей и коллег. Необходимо планировать так, чтобы не пересекались с опросом вовлеченности;

пульс-опросы. Проводятся, чтобы понять, как меняется ситуация у каждой команды после проведения опроса вовлеченности.

Опросы и HR-исследования также не проходят без помощи цифровых технологий. Больше информации о «Поток Опросы» и тестовый период — по ссылке.

С чего начать автоматизацию HR в компании

Для начала необходимо определить проблемы и оценить то, как сейчас налажены HR-процессы в компании. Без прописанных понятных бизнес-процессов внедрять цифровые HR-решения бесполезно. Мы рекомендуем для начала грамотно провести опрос вовлеченности. Такое исследование поможет получить объективное понимание положения дел в командах, что равносильно положению дел в компании.

После того, как вы определили узкие места, пропишите список требований к системе. Среди них обязательно должны присутствовать требования к безопасности, возможности бесшовной интеграции в существующую инфраструктуру компании и самостоятельного управления системой.

Далее изучите актуальные предложения на рынке, протестируйте подходящие, запросите демоверсии. И, конечно, после этого важно рассчитать окупаемость системы или экономию от ее использования.

Фото на обложке: SynthEx / Shutterstock

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