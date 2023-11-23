Автоматизация бизнес-процессов в HR: помогает или делает хуже

Переход на новый формат работы часто бывает сложным. Компании сталкиваются с проблемами даже при подключении готовых решений. О трендах в этой области рассказала директор департамента автоматизации hh.ru , основатель и директор по развитию CRM-системы для подбора Talantix Марина Хадина.

Автоматизация в HR-сфере меняет традиционные методы подбора персонала. Она повышает эффективность бизнес-процессов и решает проблемы, связанные с наймом в условиях дефицита квалифицированных кадров и меняющегося рынка.

Автоматизация HR-отрасли

Онлайн-рекрутинг стал ключевым элементом работы HR-специалистов. Каналы для поиска кандидатов теперь не ограничиваются джоб-бордами. Разнообразные платформы предлагают сервисы, включая аналитику и инструменты для прогнозирования. Помимо подбора персонала, такие ресурсы помогают оптимизировать расходы и строить эффективную тактику.

Эффективность автоматизации зависит от выбора правильных инструментов. Системы с широким функционалом предпочтительнее. Те, что фокусируются только на узких задачах — например, только на сорсинге кандидатов — могут оказаться менее полезными и даже создать проблемы.

Направления HRTech

Централизованное управление кандидатами. Интеграция всех каналов привлечения в единую систему облегчает принятие решений и становится фундаментом для эффективного подбора персонала. Скорость и качество коммуникации. Специалисты, ищущие работу онлайн, активны везде — от Телеграма до джоб-бордов. Чат-боты и мессенджеры с интеграцией обеспечивают быстрый и автоматизированный контакт с претендентами на вакансии и линейными руководителями.

Современные технологии не ограничиваются одним направлением. Они включают в себя как централизованное управление, так и автоматизацию рутинных задач. Это делает их ключевым элементом эффективного HR-менеджмента.

Например, некоторые платформы разрабатывают решения для автоматического отбора кандидатов. Один из таких инструментов — авторазбор откликов. Эта система анализирует поток претендентов на вакансию по заданным параметрам и быстро приглашает на собеседование. Это позволяет сэкономить время рекрутеров и ускорить процесс подбора.

Также есть инструменты, нацеленные на привлечение кандидатов — например, Clickme. Такие рекламные технологии работают на стыке подбора, продвижения и маркетинга. Они помогают автоматизировать процесс поиска и найма подходящих специалистов.

Автоматизация в HR — это ускорение и повышение качества работы. Она позволяет рекрутерам сосредоточиться на более сложных и творческих задачах, наращивая скорость и уточняя рутинные процессы.

Плюсы и минусы HR-автоматизации

Трудности автоматизации, которые могут ухудшить эффективность технологических решений:

выбор инструмента — не каждая система подходит для конкретных задач компании;

технические ошибки — неверная настройка или интеграция с другими системами снижает эффективность процесса;

неверное использование данных — системы могут предоставлять информацию, но нужно уметь ее правильно интерпретировать.

У автоматизации есть и плюсы. Она ускоряет подбор персонала, сокращая время работы рекрутера на 20–30%. Но без синергии между HR и бизнес-подразделениями трудно добиться оптимальных результатов. Линейные руководители должны быть активно вовлечены в процесс найма. Их участие необходимо для принятия окончательных решений.

На эффективность автоматизации влияет и текущая ситуация на рынке труда. Дефицит специалистов или особенности рынка могут замедлить процесс, несмотря на применение современных технологий.

Пока роль рекрутера остается ключевой. Хороший специалист в HR не просто умеет работать с автоматизированными системами. Он также умеет находить подход к людям и мотивировать их на дальнейшее сотрудничество.

Перспективы HR-автоматизации

Тренд на автоматизацию в рекрутинге заметен по всему миру. 58% американских компаний используют софт для управления персоналом для поиска и удержания талантов, указывает Techjury. В Европе 37% таких компаний, пишет Lawyer monthly.



Cуществует множество систем, применяемых в разных отраслях и компаниях. В зарубежных странах высока культура использования таких инструментов. В России же экономическая нестабильность и другие факторы замедляют процесс. При этом дефицит кандидатов на рынке труда повышает интерес бизнеса к автоматизации найма. Компании пытаются победить в конкурентной борьбе за лучшего специалиста.

Первым шагом к улучшению процесса служит оцифровка личных данных всех сотрудников посредством внедрения цифровых инструментов. Она экономит время и позволяет провести детальный анализ всех этапов найма. Это важно для определения слабых мест воронки и планирования улучшений. Среди инструментов отмечу технологию автоматизации подбора персонала Skillaz.

Также важно знать, доволен ли бизнес сроками и качеством найма. Это можно сделать опросом с помощью сервиса Kakdela — он бесплатный.

Например, в одном кейсе мы выяснили, что у работодателя было 32 этапа отбора кандидатов – это слишком много. Кандидаты отсеиваются, не доходя до финала, осознав, сколько им предстоит потратить времени на собеседования.

Анализ данных дает понимание текущей ситуации: на каких этапах кандидаты отсеиваются, какие проблемы нужно решать. Зная все это, можно выбирать конкретные методы улучшения процесса — от сокращения количества этапов до изменения критериев отбора.

Советы по автоматизации рекрутинга

Изучайте тренды на рынке труда. Читайте актуальную информацию о рынке, следите за изменениями. Донесите ее до руководства для адекватного планирования стратегий найма. Измеряйте и оцифровывайте процессы. Применяйте программные решения для сбора и анализа данных. Оптимизируйте каждый этап рекрутинга на основе метрик. Анализируйте HR-метрики. Следите за ключевыми показателями, выявляйте слабые места. Корректируйте стратегии в соответствии с полученными данными. Создавайте прозрачность для менеджеров. Обеспечивайте полный доступ к данным и процессам найма для всех участников. Ускорьте принятие решений и улучшите репутацию компании. Обучайтесь на опыте других. Изучайте успешные кейсы, применяйте проверенные методики. Укрепляйте свои конкурентные преимущества через обучение и адаптацию. Фокусируйтесь на удержании сотрудников. Разрабатывайте стратегии снижения текучки и развития персонала. Уменьшайте необходимость в новом найме, концентрируя усилия на уже работающих специалистах. Инвестируйте в системы обучения и развития. Применяйте современные решения — например, Edstein, для повышения квалификации сотрудников. Стройте эффективные программы роста, чтобы сократить текучку кадров.

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