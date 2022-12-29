Если бизнес экономит на бэкенде, его ждут большие потери. И вот почему

Федор Понин, старший бэкенд-разработчик «Иннотеха» с 15-летним опытом в корпоративном IT, рассказал, что дает бизнесу грамотно разработанный бэкенд и что происходит, когда этой области уделяют меньшее внимание.

Для пользователей IT-решения состоят из графики, меню, окошек и прочего дизайна. Однако Frontend — только витрина. Вся работа с данными, обеспечение функциональности и безопасность скрываются под капотом Backend.

Программное обеспечение для бизнеса разрабатывается и используется как цельная система.

Однако внутренняя архитектура IT-решений делится на две большие части:

Frontend — разработка визуальных интерфейсов, дизайна сайтов, приложений. Все то, что пользователи видят на своих экранах;

Backend — серверная часть, базы данных, доступы к ним, интеграции, поддержка API. Глубинная реализация бизнес-логики и процессов.

Исторически больше внимание уделялось «фронту». Потому что он на виду, меньше времени требуется на обучение — такие вакансии долго доминировали на рынке и позволяли быстрее найти работу.

Но и сегодня не стоит переоценивать погружение бизнеса в IT. Действительно, многие крупные компании давно запускают проекты с пониманием того, что надо вкладываться в архитектуру, вести системную разработку, потом поддержку и развитие онлайн-сервисов.

Однако не все действуют так уверенно. Часто бюджеты и внимание распределяются с фокусировкой на фронтенде. Особенно в среднем и малом бизнесе.

Поэтому будет не лишним напомнить о роли бэкэнда в современном IT.

Зачем нужен бэкенд

Конечно, можно собрать вполне себе работоспособное и красивое решение, занимаясь почти исключительно фронтендом. Правда, полностью ограничиться «фронтом» невозможно:

как минимум где-то должны храниться данные, нужно организовать взаимодействие между хранилищами.

Дальше хуже. Если бэкенд был сделан «для галочки», онлайн-решение быстро становится нежизнеспособным.

Потому что оно:

Не приспособлено к портированию на другие виды устройств. Данные с них могут теряться, конфликтовать с информацией из других источников.

Не держит нагрузку. Успех в виде большого числа пользователей становится причиной краха системы: она просто не готова к такому.

Даже если фатальных ошибок удается избежать, скорость работы оставляет желать лучшего. По мере увеличения нагрузки все замедляется.

В конечном счете, за эффективную работу и масштабирование онлайн-решений практически полностью отвечает бэкенд.

А также за UX User experience, потому что фиксирование и унифицированный учет всех метрик поведения пользователей не может выполняться на уровне фронтенда. Большая часть сведений будет просто теряться, часть окажется несогласованной, устаревшей или дублированной.

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Наконец, проблемы с учетом и хранением данных создают «дыры» в безопасности. Начиная с аутентификации пользователей в системе и заканчивая невозможностью защитить базы данных не то что от массированных хакерских атак — хотя бы от случайных потерь из-за ошибок администраторов и менеджеров с правами доступа.

Как выглядят проблемы с бэкендом

Как правило, негативные примеры, связанные с ошибками в бэкенде, широко известны. Их сложно не заметить, поскольку сам характер сбоев предполагает массовые проблемы.

Например, в ноябре 2021 года неполадки на серверах Ozon привели к снижению цен на 98% для сотен различных товаров. Многие позиции вовсе были «оценены» в символический рубль. Компания понесла серьезные убытки, в том числе репутационные.

Клиенты банков крайне чувствительны даже к непродолжительным отключениям от доступа к собственным счетам, лишению возможности принимать и проводить платежи, получать выписки и другие документы.

Если срок «блэкаута» исчисляется часами — вкладчики и инвесторы несут серьезные потери. А провинившийся банк сталкивается с массовым закрытием счетов, переводом средств на другие площадки.

Еще нагляднее потеря пользователей в социальных сетях и мессенджерах. Когда по каким-то причинам онлайн-сервисы становятся недоступны для пользователей, отток может достигать миллионов и даже десятков миллионов человек в день.

Во многом благодаря невероятной «живучести» своего бэкенда Telegram стал одним из ведущих игроков не только в России, но и во всем мире.

Потеснив при этом именитых конкурентов, которые не смогли обеспечить такую же отказоустойчивость.

Что делает бизнес, заинтересованный в надежном бэкенде

Есть много мемов и шуток про NDA — и, к сожалению, почти все это правда. Как правило, называть заказчиков нельзя по условиям контракта. К счастью, для понимания приемов эффективной разработки бэкенда это и не нужно.

Вот несколько рекомендаций по выводам с конкретных проектов. Пожалуй, можно перечислить отрасли для иллюстрации широкого охвата и универсальности подхода:

«Дочка» крупного сотового оператора.

Группа компаний с десятками филиалов.

Небольшая онлайн-школа.

Ситуация в каждом случае уникальна. Поэтому любой проект начинается с детального аудита бизнес-процессов, интервью с ключевыми сотрудниками и руководством, составления списков проблем и целей.

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Примеры проблемных ситуаций, повторяющихся так часто, что они уже стали отдельным паразитическим процессом:

Техническая недоступность информационной системы, запаздывания в ответах на запросы клиентов, путаница в данных, нарушения корпоративного стандарта по коммуникациям.

«Вавилон» из тысяч виртуальных серверов с различающимися динамическими характеристиками, паралич аналитики — и как следствие, невозможность быстрой актуализации выставляемых счетов. Плюс проблемы в бухгалтерии (лавина актов сверки, стагнирования счетов, тома документов, рулоны переписки).

Частая смена и появление новых продуктов, отставание корпоративного IT — и большое число ошибок, нарушение бизнес-требований. По сути утрата контроля над качеством, а иногда и возможностью указания услуг.

Что можно сделать в таких случаях?

Ответ на этот вопрос полностью определяет сроки проекта, его бюджет и коэффициенты, на которые придется умножить эти цифры в дальнейшем. После многократных просрочек, сдачи в эксплуатацию, невозможности справиться с изменениями своими силами, новых и новых переделок.

Все это реальные и ожидаемые «перспективы» в случае ставки на фронтенд и при игнорировании бэкенда.

Когда руководство бизнеса осознает причинно-следственные связи в современном IT, проект реновации начинается именно с бэкенда. В таком случае приоритетна аналитика и стратегическое видение решения. Это результаты работы IT-архитектора.

Дальше уже проще.

Потому что грамотное реструктурирование бэкенда затрагивает не только IT, но и:

бизнес-процессы,

кадровую политику,

мотивацию,

коммуникации,

лояльность клиентов и партнеров.

Это больше бизнесовое, чем «айтишное» решение.

Тем не менее, грамотная IT-архитектура устраняет узкие места в техническом смысле. Инфосистема лучше держит нагрузку, требует меньше ресурсов на свое обслуживание, позволяет быстрее реагировать на новые запросы бизнеса — и делать это экономичнее, оперативнее, чем было при предыдущей реализации бэкенда.

Например, вот как могут выглядеть подходы к бэкенду для устранения подобных проблем:

Ранжирование типичных запросов клиентов, их приоритезация по срочности и типам

Параллельно должен идти не менее строгий учет личной результативности каждого сотрудника. Соотнесите эти значения для выстраивания замкнутой мотивационной среды в виде непрерывного соревнования между операторами — и у работника появится стимул работать лучше и инструмент, позволяющих это делать.

В результате KPI сервисного центра были превышены на порядок.

Ревизия CRM, систем биллинга, регулярных процессов

Создания динамического мониторинга всех изменений в базах данных. Пошаговая проверка гипотез о новой архитектуре бэкенда — сначала на 100 серверах, потом 500, 1000.

Нужна общая стратегия в оптимизации производительности системы за счет единого управления информационными ресурсами и вместе с тем развитие функционала CRM-системы, личных кабинетов клиентов, админской части для менеджеров.

Суммарно это привело к сокращению времени по некоторым операциям с нескольких недель до часов.

Вместо ставки на внешнюю IT-экспертизу сделайте акцент на получение автономной и гибко модифицированной среды разработки

Например, внедрение DevOps практик позволяет разработчикам компании самостоятельно поддерживать и модифицировать функции системы, добавлять новые продукты с полным контролем над безопасностью данных и качеством кода.

Фактически это платформенное решение.

Конечно, сложно в одном или «даже» нескольких абзацах рассказать о подробностях проектов, которые ведутся месяцы или годы. Но из таких синопсисов можно получить представление о том, чем в принципе отличается разработка бэкенд.

Ничего общего с дизайном и версткой экранов, анимационными заставками и другими задачами фронтенда.

Значит ли это, что фронтенд почти не нужен, он вторичен и все держится на бэкенде? Нет, конечно. Это другая крайность, которой следует избегать.

Но реальность такова, что риск чрезмерного внимания к бэкенду маловероятен — в отличие от куда более распространенного перекоса в сторону фронтенда.

Если ваша компания планирует масштабный апгрейд существующей IT-системы или разработку новой — уделите внимание бэкенду, и это точно окупится.

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