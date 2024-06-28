Заблокировали счёт ИП: какие могут быть причины и как решить проблему

В России борются с теневым бизнесом. Поэтому расчётные счета индивидуальных предпринимателей могут блокировать из-за конкретных нарушений или подозрительных операций. Что ещё может стать причиной блокировки? И как избежать ошибок? На вопросы ответил генеральный директор ЕЮС Андрей Голощапов.

Содержание:

Слишком большой объём снятия наличных

Теоретически индивидуальные предприниматели могут снимать любые суммы с расчётного счета без ограничений. Однако на практике снятие слишком большого объёма наличных может привести к блокировке. Коридоры сумм у банков разные, их нужно уточнять в кредитной организации. Банк имеет право заблокировать счет, если усомнится в легальности действий.

Как избежать проблем:

Стоит узнать в банке про лимиты для снятия средств. Они могут отличаться в разных кредитных организациях. Соблюдая правила, можно избежать претензий. Если все же необходимо снять сумму выше лимита, стоит заранее предупредить об этом банк. В идеале лучше сделать это за пару дней до запланированной даты.

Получение средств за продукты, которые не соответствуют ОКВЭД

Если ИП будет часто получать на счет деньги за товары или услуги, которые не соответствуют зарегистрированному виду экономической деятельности, то это может стать красным флагом для банка. И в итоге предпринимателя ждет блокировка расчетного счёта.

Например, если ИП занимается издательской деятельностью, а выставляет счета «за производство пищевых продуктов». Очевидно, что такое явное несоответствие банк может посчитать странным.

Как избежать проблем:

Работать только в рамках зарегистрированного вида экономической деятельности. При изменении вида деятельности ИП нужно сменить код ОКВЭД. Для этого: подберите новый код ОКВЭД, заполните заявление (форма Р24001: страница 1, лист Д, лист Е) и подайте его в налоговый орган.

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Снятие денег в день поступления средств

При частом моментальном снятии денег банк может усомниться в легальности действий ИП. Кредитная организация может принять это за отмывание доходов, так как быстрый перевод безналичных денег в наличные может говорить о попытке ИП скрыть свои доходы и дальнейшее движение этих средств.



Как избежать проблем. Просто не снимать средства со счёта сразу же после их поступления. Стоит подождать хотя бы один или пару дней.

Долги

Когда предприниматель не гасит долги перед контрагентами или кредиторами, вторая сторона может обратиться в суд. В случае признания вины предпринимателя его счёт могут заблокировать.

Как избежать проблем:

Погасить образовавшуюся задолженность. Обратиться в Федеральную службу судебных приставов с документами, подтверждающими оплату задолженности. Если арест был наложен неправомерно или ошибочно, необходимо обращаться с исковым заявлением в суд.

Наличие судебных решений

При наличии судебных решений и исполнительных производств (по разным причинам: например, алименты или штрафы) расчетный счёт также могут заблокировать.

Как избежать проблем:

Погасить задолженность по исполнительному производству. Обратиться в Федеральную службу судебных приставов с заявлением о прекращении исполнительного производства и с документами, подтверждающими оплату задолженности. Это могут быть платёжные поручения, чеки, квитанции.

Можно отправить заявление о снятии ареста со счёта по почте или через «Госуслуги». После ознакомления с заявлением и документами судебный пристав выносит постановление об окончании исполнительного производства. Дополнительно обращаться в банк для разблокировки счета не нужно.

Проблемы с налоговой отчётностью

Если у предпринимателя обнаружат проблемы, например, он задержит срок подачи налоговой декларации (или других обязательных отчётов) более чем на 20 дней, то налоговая может арестовать расчетный счёт ИП.

Налоговая служба не сама блокирует счёт, а направляет постановление в банк. И уже кредитная организация приостанавливает все операции.

Как избежать проблем:

Чётко следить за сроками подачи документов. В случае блокировки счета ИП необходимо предоставить в налоговый орган недостающую налоговую отчетность. Это можно сделать через личный кабинет налогоплательщика или через специальный сервис «Оперативная помощь: разблокировка счета» на официальном сайте ФНС; После всего вышесказанного дополнительно обращаться в банк не требуется.

Неуплата налогов

Это ещё одна причина для блокировки счёта по решению налоговой. Причём блок ИП может получить не только за неуплату налогов, но и если у него будет долг по штрафам или пени.



Как избежать проблем:

Очевидно, но нельзя допускать долгов перед налоговой. Также стоит проверять наличие штрафов и пени. Они могут появиться даже при уплате в срок, так как средства поступают не за секунду. Если же счет заблокировали, то погасите задолженность по налогам и предоставьте в налоговый орган документы, подтверждающие погашение задолженности: платежные поручения, квитанции, чеки и т.д.

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Что делать, если расчетный счёт заблокировали

Если расчетный счёт ИП заблокировал банк, усомнившись в легальности действий, то действуйте так:

1. Обратитесь в банк лично и запросите документ, подтверждающий основания приостановления денежных операций по расчетному счету ИП. 2. Подготовьте документы, подтверждающие необходимость выполнения переводов или выплат. В зависимости от того, по какой причине банк посчитал совершенную операцию подозрительной, могут потребоваться: бухгалтерская отчетность; договоры с контрагентами; выписки по банковским счетам; подтверждение снятия наличности: чеки, авансовые отчёты, платежки. Документы рассматривают в среднем 7 рабочих дней. После этого банк уведомит о результатах. Если все в порядке, то счёт разблокируют.

Если расчетный счет ИП заблокировали на основании постановления налоговой, то необходимо действовать так:

Если причина в проблемах с отчётностью, то предоставьте в налоговый орган недостающие данные. Это можно сделать через личный кабинет налогоплательщика или через специальный сервис «Оперативная помощь: разблокировка счета» на официальном сайте ФНС. Если причина в неуплате налогов, то погасите задолженность и предоставьте в налоговый орган документы, подтверждающие это: платежные поручения, квитанции, чеки.

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