Берем уроки: 8 рассказов о том, чему 2021 год научил бизнес

Именно они задают тренды предпринимательства и создают решения для тех, кого диджитализация не коснулась. Мы решили узнать у основателей tech-компаний, чему научил их 2021 год и на что бизнесу нужно обратить внимание в будущем.

Победителями из этой ситуации вышли те, кто перевел бизнес в онлайн и полюбил инновации. А новые компании уже обходят устаревшие модели бизнеса — названия многих современных сфер деятельности заканчиваются на tech: EdTech, FinTech, HRTech и другие.

Прошедший 2021 год оказался не менее трудным, чем 2020 — и сильнее всего снова пострадал бизнес. В целом, российская экономика восстанавливается после пандемии, но компании не справляются с кризисом и закрываются.

Finteh

Тачат Игитян, CFO destream

Ценность кадров год от года только растет. Количество курсов, масса информации в интернете и мода на самообразование не помогают.

Чтобы создавать стартап, нужны не просто специалисты или эксперты, нужна команда. Нужна химия и желание работать вместе, остальные навыки могут прийти со временем.

В этом году мы в очередной раз убедились, что благодаря команде и правильному руководству внутри можно показать рост.

И, конечно, очень важно находить в коллективе визионеров, людей которые находят решения и идеи, задают тренды. Ведь экспоненциальный рост возможен только, если вы опережаете текущую повестку.

Transportation / Software - платформы

Анатолий Сморгонский, CEO Gett в России

Уходящий год напомнил мне два правила. Первое: команда – это главное. Стоит брать с собой в плаванье только единомышленников, преданных делу и общей идее, и расставаться с теми, с кем не по пути.

Мы живем в век искусственного интеллекта, а я продолжаю верить в силу естественного и эмоционального, поэтому человеческий капитал остается для меня самым ценным, даже в эпоху высоких технологий.

Второе правило всем хорошо известно из классики: «‎Утром деньги – вечером стулья». Не надо стесняться даже приятелям напоминать, о чем договаривались на берегу: люди быстро забывают, как ты им помог.

VoiceTech/омниканальные коммуникации

Игорь Калинин, основатель платформы TWIN



если ты любишь дело, которым занимаешься, то неважно, какой у тебя бизнес, в IT или в другой сфере. Главное – верить в себя, в свой проект, в свой бизнес.

Зачем вообще начинать, если ты предполагаешь, что у тебя может не получиться? Получится – в любом случае, вопрос только, что конкретно и на какой уровень ты сможешь выйти.

Мой совет всем и, в первую очередь, самому себе: верь. если ты веру потерял, уходи из проекта, ничего хорошего ты в него уже привнести не сможешь, будешь балластом для команды.

Второй момент – обратите внимание на окружение: нужно смотреть на тех, кто рядом с тобой, с кем в команде будешь двигаться вперед и развивать свой проект. Очень важно находить людей, которые близки тебе по духу, с которыми ты смотришь в одну сторону. Тогда все получится.

И третье – это вектор. Важно видеть цель вместе с командой, иначе поплывешь, потеряешь направление. Ты можешь сейчас не вполне понимать, как идти, но важно твердо сформулировать и знать, куда ты идешь и для чего ты все это делаешь.

единственная особенность сферы IT, как и любой другой: нельзя руководить процессом, не зная основы. Важно либо самому разобраться, либо привлечь человека, который разбирается.

Кроме того, когда ты занимаешься управлением, важно быть хладнокровным ко всему, не принимать скоропалительных решений, действовать не «‎по сердцу», а «по уму». Это кажется очевидным, но в нужный момент не всегда работает.

Я заметил, что ни одно из решений, которые я принял на эмоциях и которые в тот момент казались правильными, в результате таковыми не были.

В последние 5 лет я стараюсь принимать решения с холодной головой и благодарю свою команду за то, что помогают мне справиться с эмоциями, пусть иногда очень жестко.

Это еще раз доказывает, что мы смотрим в одну сторону, и главное для нас – общее дело, общие цели.



Как напутствие всему бизнес-сообществу, я бы рекомендовал обратить внимание на растущую роль омниканальности.

Современная аудитория разносторонняя, каждый клиент предпочитает свои каналы коммуникации. Задача бизнеса — обеспечить ему возможность обращаться по интересующей его теме любым способом, который ему удобен: через мессенджеры, социальные сети, виртуальных помощников, чаты на сайте и, конечно, call-центры.

Чем комфортнее будет коммуникация для клиента, тем больше шанс, что он совершит покупку или сделает заказ именно у вас.



Fashiontech

Александр Володарский, управляющий партнер PrintBar

2020 год показал, как можно быстро перейти на полностью удаленный формат работы. А 2021 лично для меня вскрыл все недостатки такого перехода.

Сначала все происходит по инерции: действия команды и результаты. Потом появляется рассинхрон и разобщенность действий, но увидеть их масштаб очень тяжело, если не находишься в гуще событий.

Ситуация похожа на человеческий организм, когда ты не замечаешь каких-то изменений внутри и спохватываешься, только когда начинает где-то болеть, а проблема становится масштабной.

В японской управленческой практике есть очень хороший термин — гэмба. Гэмба означает непосредственное место выполнения рабочего процесса или возникновения проблемы.

Для меня 2021 год показал острую необходимость профилактического возвращения на «гэмбу», чтобы своевременно предотвращать возникновение проблем в будущем.

PropTech

Надежда Гнусина, HR-директор «Домиленд»

Бесконечные встречи не приносят доход, старайтесь сокращать их до конкретного разговора и не тратьте много времени впустую. Всегда приходите на встречу с конкретной целью или задачей которую вам необходимо решить. если решение не приходит — отложите вопрос и вернитесь к нему позже на свежую голову Довольны будут не все. Бывшие сотрудники, партнеры, клиенты — всем угодить невозможно, так как у каждого из нас разный опыт и взгляды. Просто делайте то, что важно лично для вас здесь и сейчас, конечно, опираясь на аналитику. Успех всегда сопровождается сплетнями, примите эти риски. Нанимайте людей, которые усилят ваш бизнес и команду. Не «затыкайте» позицию, даже когда очень срочно нужно и все вокруг горит. Любую задачу сегодня можно доверить фрилансерам. В долгосрочной перспективе с вами будут именно ваши люди, а за быструю «затычку» в итоге можно дорого заплатить.

MedTech

Валентина Бучнева, глава евразийского бизнес-подразделения фармацевтической компании «Босналек»

2021 год, как и предыдущий, оказался неспокойным, турбулентным, требующим особенной компетентности. С одной стороны, пандемия пока не отступила, мы все еще живем «под обстрелом», теперь — в ожидании научных данных о новом штамме коронавируса «омикрон» и о том, что он нам принесет — конец пандемии или новую волну проблем.

С другой стороны, мы находимся в гуще перемен внутри самой отрасли. Меняется подход государства к медицине и фармацевтике, нашим направлениям отдана одна из ведущих ролей в осуществлении стратегии национальной безопасности.

Для участников фармацевтического рынка — это обеспечение населения доступными и качественными лекарствами.

С этой задачей связаны основные изменения, идущие от регулятора: и закон «второй лишний», и демократизация правил выдачи разрешений на дистанционную торговлю лекарственными средствами, и продление уведомительного режима маркировки, и внеплановый пересмотр цен на препараты из списка ЖНВЛП Жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты, и углубление цифровизации в медицине и фармацевтике, электронные рецепты и истории болезни в частности.

Для фармацевтов уходящий год также ознаменован новым профстандартом, разработкой нового перечня индикаторов, свидетельствующих о нарушениях в сфере. В целом, ощущается увеличение роли диджитализации и e-commerce во всех направлениях, связанных со здравоохранением.

Мы воспринимаем происходящее, как новые вызовы, мы готовы их принять и двигаться вперед. Как показал 2021 год, умение быть мобильными, гибкость и готовность к маневрам — это то, что может обеспечить успех.

Телекоммуникации

Михаил Протасов, совладелец и операционный директор ГК «Компас-Р»

«Бери и делай». Просто и понятно, хотя у этого урока много синонимов: от народной пословицы «глаза боятся, а руки делают» до жаргонизма «не сс***».

Согласитесь, градус у «‎не бояться», все же, немного другой, особенно если ваш бизнес пережил 2020-2021 годы.

Мы – дистрибьютор и системный интегратор технологических решений в области радиосвязи. Компания существует с 1992 года, но сильно пострадала в результате пандемии 2020 года, так что предыдущие собственники решили продать актив как убыточный.

До этого я проработал в компании более 10 лет, пройдя путь от простого сотрудника в отделе продаж до операционного директора.

В прошлом году компания оказалась на грани краха, но я вместе с партнером принял решение выкупить бизнес своего работодателя и продолжить его развивать.

Чтобы пополнить оборотные средства, я продал квартиру, а также мы с партнером просили знакомых инвестировать в бизнес под процент.

В 2020 году компания несла убытки, а в 2021-м мы уже вышли в ноль. Я благодарен команде, которая осталась и помогла сохранить компанию.

Сейчас у нас составлен план реализации проектов на будущий год, мы твердо намерены развивать новые направления бизнеса, а также выйти в прибыль в первом полугодии 2022. Вывод: бери и делай.

EdTech

Сергей Попков, сооснователь и программный директор образовательной платформы Skillbox

Бум онлайн-образования, который произошел в 2021 году на фоне пандемии, не будет длиться вечно. Но и ожидаемого возвращения к нормальной жизни так и не произошло. Поэтому, с одной стороны, спрос стабилен, а с другой, учитываем, что в будущем может произойти спад — и важно к нему подготовиться. Например, укрепить позиции в офлайн-сегментах.

Из сложностей — мы видим, что есть трудности во взаимодействии профессионального сообщества с начинающими специалистами.

Компании больше ориентированы на найм мидл-разработчиков: у них есть опыт, компетенции, адекватные зарплатные ожидания. Но в рекрутирование и удержание мидла компания инвестирует слишком много ресурсов.

Вместе с этим работодатели сильно недооценивают потенциальные плюсы от найма джунов. И наша задача на ближайшее будущее — изменить это отношение.

Говоря о региональном развитии образования, это еще одна наша цель на ближайшие годы — важно обеспечить пользователям одинаково высокое качество клиентского опыта, не разделяя столицу и малые населенные пункты.

Так, люди, получившие цифровую специальность, могут не уезжать из своего города, работать удаленно, получать хорошую зарплату и тратить эти деньги на своей малой родине.

Еще одной перспективной нишей онлайн-обучения мы считаем так называемые «нецифровые профессии». В этом направлении мы продолжаем разрушать барьеры прошлых лет — сегодня люди готовы учиться таким профессиям онлайн, хотя бы частично.

Мы уже доказали перспективность этой ниши на образовательных продуктах разных направлений — в 2021 году лидерами по росту у нас становились курсы для будущих дизайнеров интерьеров, поваров-кондитеров, флористов.