BIM-менеджер: кто это такой и как им стать?

Технология BIM уже сегодня во многом определяет тенденции развития строительной отрасли. В обозримом будущем же, возможно, BIM-специалисты будут играть ключевую роль в процессах проектирования, строительства и эксплуатации различных объектов. Ксения Стасева, BIM-менеджер в компании IBS, рассказала, почему это направление сегодня так актуально, что именно делает BIM-менеджер и как им стать.

Что такое BIM-технология?

BIM (Building Information Modeling) — технология, обеспечивающая динамичный и синхронизированный подход к управлению строительным проектом.

Она предполагает создание цифровых моделей зданий и инфраструктурных объектов, которые насыщаются информацией, включающей все архитектурно-конструкторские, технологические и экономические данные о здании или сооружении со всеми их взаимосвязями.

Эта информация постоянно актуализируется в процессе строительства и любые изменения ведут к автоматической корректировке всех связанных параметров в модели: строительных спецификаций, планов и сроков строительства и так далее.

После завершения строительства и начала эксплуатации объекта информация продолжает поступать в цифровую модель в режиме реального времени с помощью сети датчиков. Она корректируется с учетом текущих показателей, включая данные об изменении углов наклона колонн и изгиба балок.

Зачем нужно информационное моделирование?

С помощью BIM-моделирования можно кардинально сократить сроки выполнения всех этапов строительного проекта, оптимизировав расходы на них.

Само проектирование ускоряется за счет автоматизации рутинных процессов. При этом допускается намного меньше ошибок, а если они все-таки возникают, то BIM помогает их оперативно выявлять. Таким образом проект, который ранее занял бы год, благодаря применению BIM-технологий может быть реализован в срок от 3 до 6 месяцев.

Кроме того, BIM позволяет в процессе строительства существенно экономить благодаря точному контролю за расходом материалов, объемы которых строго учитываются в информационной модели.

Что делают BIM-менеджеры?

BIM-менеджер определяет, какие именно технологии будут применяться при реализации конкретного проекта. Его цель — выстроить процессы проектирования так, чтобы они позволяли решать конкретные бизнес-задачи.

Он разрабатывает и контролирует стандарты, отвечает за выбор используемых программ, готовит нормативные документы, по которым ведется моделирование и проектирование, настраивает среду, настраивает получение данных из BIM-модели для разных участников процесса проектирования и строительства в разных форматах.

BIM-менеджер также обучает команду проекта, взаимодействуя с большим количеством людей: разработчиками, инженерами-программистами, проектировщиками.

Необходимые BIM-менеджеру навыки

Специалист, который хочет заниматься BIM, должен уметь систематизировать информацию. Однако помимо этого ему постоянно приходится аргументированно доказывать свою точку зрения и презентовать свои идеи.

Человек, посвятивший себя информационному моделированию, обязательно должен быть в хорошем смысле слова любопытным. Ведь BIM-менеджеру едва ли не ежедневно приходится узнавать что-то новое, чтобы затем делиться информацией с другими участниками проекта.

В числе его ключевых качеств должны быть не только производительность и многозадачность, но и терпимость, умение объяснять и отвечать на самые разные вопросы.

Уровень заработной платы BIM-специалиста

Сегодня карьера в информационном моделировании, как правило, начинается с позиции BIM-моделера: специалиста, создающего виртуальные объекты. Следующая ступень — BIM-координатор. Он объединяет информационные модели, обучает всех участников проекта, занимается его сервисной поддержкой. Зарплаты специалистов на этом уровне составляют 50-80 тысяч рублей.

Все стратегические вопросы, связанные с реализацией проекта, решает BIM-менеджер. Наконец, BIM-интегратор настраивает обмен данными с другими платформами, используемыми при работе над проектом.

Благодаря тому, что BIM — это сравнительно молодая технология, сделать карьеру в ней активный и желающий развиваться человек может сравнительно быстро. Главное — упорно работать, осваивая новые для себя знания и навыки. В результате зарплата BIM-специалиста с трехлетним опытом составляет около 150 тысяч рублей.

Плюсы и минусы профессии

Многие в строительной отрасли согласны с тем, что через 10-15 лет BIM-специалисты полностью заменят проектировщиков. Ну а пока еще зачастую приходится объяснять, что это такое — информационное моделирование.

Добавим также, что BIM-менеджеру как никому другому важна стрессоустойчивость. Огромные объемы информации, массивы данных и взаимосвязи между ними, больше число людей, с которыми приходится взаимодействовать: все это реалии работы BIM-менеджера.

Как и где обучиться работе с BIM-технологиями?

Еще несколько лет назад изучить азы технологии можно было чуть ли не по видеоурокам, наверстав затем недостающие знания непосредственно в ходе практической работы, на также на многочисленных семинарах и курсах.

Однако с тех пор индустрия шагнула далеко вперед. И сегодня от занимающегося информационным модерированием сотрудника изначально требуется высокий уровень подготовки. Поэтому для того, чтобы полноценно выполнять функции BIM-менеджера, необходимо специальное образование.

На сегодняшний день в Санкт-Петербургском государственном архитектурно-строительном университете (СПбГАСУ) готовят специалистов по BIM-моделированию. В Высшей инженерной школе Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого изучают Autodesk Revit. Целый ряд курсов, связанных с BIM, есть в Национальном исследовательском университете ИТМО.

В процессе обучения студенты проходят стажировки в компаниях. Молодые специалисты осваивают аудит моделей и их привязку, выпуск документации, разработку скриптов, создание шаблонов, работу с несколькими моделями одновременно.

Представители отрасли рекомендуют выбирать для стажировки компании на стыке проектирования и IT: именно там больше всего BIM-практики. При этом важно, чтобы стажеров не просто загружали механической работой, а давали интересные задачи и ставили цели, подразумевающие разностороннее развитие и самообучение.

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