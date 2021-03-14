5 ошибок при запуске бизнеса за рубежом: рассказывает основательница образовательного стартапа

Мы всегда считаем, что ошибки — это плохо. Они повлияют на наш бизнес негативно, их нужно исправлять и вообще — лучше учиться на чужих факапах. Дария Бикбаева, СЕО мультиязычного образовательного проекта «Фаролеро», решила рассказать о том, как запустить проект в эмиграции, совершить пять важных для бизнеса и его будущего ошибок и не пожалеть об этом.
Пару лет назад я стала эмигранткой в Барселоне. Звучит поэтично, но реальность складывалась так, что нужно было искать работу. Раньше делом моей жизни были ивенты, кино и мероприятия, а в Испании без знания языка я могла стать максимум русскоговорящим гидом. Немного попутешествовав по городу вместе с подругой-гидом, изучила маршруты и решила создать проект в сфере международного туризма. В голову пришла идея ночного сити-тура с героем, который имел бы шансы стать таким же знаменитым, как Санта-Клаус. Так родился мой проект «Фаролеро» — комбинация экскурсии по городу, ивента, театрализованной постановки и образовательного урока.
Ошибка №1 — человеческая
Для каждого проекта нужны люди. В мое случае это был главный герой Фаролеро плюс несколько помощников, которые в начале прогулки рассказывали про организационные моменты и раздавали атрибутику.
В зарубежных проектах действительно сложно найти людей. Для приема на работу местных нужна налоговая база, «нелегалы» могут работать дешевле, но везде есть риски. Мы столкнулись с тем, что сотрудники просто не приходили на площадку в день экскурсии — и мы ничего не могли с этим сделать. Поэтому минимизировали человеческий фактор в принципе, а нужных людей искали в группах на Facebook или чатах типа WhatsApp — в Испании, например, очень распространено так «хантить» людей на аутсорсе. Безусловно, до конца невозможно было решить эту задачу и всегда требовалась подстраховка.
Ошибка №2 — офисная
Как мы представляем «классический запуск» проекта? Офис, несколько сотрудников, что-то печатает принтер… Вот так и произошло: мы решили не экономить, сняли офис в Барселоне и платили за него 1000 евро в месяц. Причем бывали там редко. Позже пришло осознание нецелесообразности затрат... Наш офис сместился в чемодан, где находились наушники и плащи, в которых гуляют участники экскурсии. Техника и атрибутика для создания сказочной атмосферы уложились в размер ручной клади, жить стало легче и выгоднее на 1000 евро в месяц.
Ошибка №3 — организационная
Создавать проект в Испании на русском языке было странно: здесь мультиязычная аудитория, и привлечь ее означало привлечь сразу минимум десять стран для прогулки. Так мы решили работать на нескольких языках.
Основная проблема заключалась в озвучке — у всех людей разный темп, произношение. А дорожка должна быть синхронной, потому что рассказ «привязывается» к тем местам, среди которых гуляют наши участники.
Когда кубинец начитывал испанскую дорожку, было слышно, что это не носитель языка, все приходилось переписывать раз за разом. Не тот акцент, ударения на слова, молодой голос — терялась атмосфера и люди переставали воспринимать рассказчика как «своего». Мы искали на международных биржах носителей языка, подходящих нам по параметрам голоса, ведь наш Фаролеро — это старик. Затем подгоняли каждую дорожку по скорости — где-то замедляли, где-то, наоборот, сжимали и ускоряли.
Большая проблема — найти и синхронизировать группу из саунд-продюсеров, режиссеров, сценаристов. Все находятся в разных городах и странах, работают на аутсорсе. Иногда казалось, что вот-вот все развалится. Но нет: главное — найти «своих» людей, которые загорятся проектом так же, как и ты.
При этом очень долго отрабатывали вопрос техники: как выбрать, например, между аудиогидом и наушниками, как и что удобнее подключать и юзать в долгосрочной перспективе? Здесь уже роль играл опыт и обратная связь от тех, кто гулял вместе с Фаролеро.
Ошибка №4 — продвижение
Не могу обозначить это как полноценную ошибку, скорее — недоработка. Изначально мы продвигали проект через сарафанное радио, группы в Facebook и через знакомых, приглашали блогеров и инфлюенсеров, чтобы они лично погрузились в сказку, которую создает Фаролеро, и через эмоции рассказывали про наш проект. Мы до сих пор и до конца не отточили специфику продвижения, хотя SEO работает, сайт тоже, через него падают заявки. Но в вопросах сбора аудитории нет предела совершенству, и мы активно над этим работаем.
Сейчас формат не зависит от моего прямого участия, проект функционирует по франшизе и под нашим управлением в России, Украине, Грузии, Франции, Германии, Британии и Шотландии, а также Испании. Есть место, где проходит весь тест гипотез — это родная Казань. Город стал экспериментальным для всех идей по развитию проекта, а большую часть времени я и команда «Фаролеро» проводит именно в Казани, чтобы держать руку на пульсе.
Ошибка №5 — личный опыт
И снова — я не могу назвать полноценной ошибкой мой опыт. Дело в том, что я человек не из бизнеса: могу организовать, договориться, что-то создать, но все таблички, отчеты по продвижению, концепции и цифры — не мое.
В начале было сложно переучиваться — пытаться убедить себя в том, что помимо креативного директора я еще и коммерческий, должна считать, писать, смотреть на прибыль, убытки и прогнозировать доходы. На этот опыт понадобилось больше всего времени. А иногда кажется, что я до сих пор учусь систематизировать работу, хотя в мыслях уже далеко ушла по новому маршруту «Фаролеро». Но здесь лучший помощник — это время.
Чек-лист:
- Запускать проекты за рубежом так же волнительно, как и в России. Сложнее ли? Да, но вместе с тем и интереснее — ставьте себе новый вызов.
- Нет непосильных задач, с которыми бы вы не справились. Ориентируйтесь на язык, стоимость работ, сложность исполнения. Для реализации в чужой стране заранее изучите рынок услуг, биржи для найма сотрудников, ценовую политику, составьте перечень затрат и соотнесите с возможностями без радужных иллюзий.
- Считайте и еще раз считайте. Вместе с тем, избавляйтесь от ненужных на первом этапе затрат (и экономьте).
- Сразу подумайте о хорошем маркетинге и SЕО-продвижении. Если есть время — изучите тему самостоятельно, чтобы знать, что спрашивать у будущих коллег.
- Новый круг задач требует перестройки мышления и навыков. Готовьтесь к этому психологически и заранее: очень сложно «ловить» во время работы сначала себя, а потом проект, если они катятся не в сторону развития.
Фото на обложке: Songquan Deng / Shutterstock
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