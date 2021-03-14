5 ошибок при запуске бизнеса за рубежом: рассказывает основательница образовательного стартапа

Мы всегда считаем, что ошибки — это плохо. Они повлияют на наш бизнес негативно, их нужно исправлять и вообще — лучше учиться на чужих факапах. Дария Бикбаева, СЕО мультиязычного образовательного проекта «Фаролеро» , решила рассказать о том, как запустить проект в эмиграции, совершить пять важных для бизнеса и его будущего ошибок и не пожалеть об этом.

Пару лет назад я стала эмигранткой в Барселоне. Звучит поэтично, но реальность складывалась так, что нужно было искать работу. Раньше делом моей жизни были ивенты, кино и мероприятия, а в Испании без знания языка я могла стать максимум русскоговорящим гидом. Немного попутешествовав по городу вместе с подругой-гидом, изучила маршруты и решила создать проект в сфере международного туризма. В голову пришла идея ночного сити-тура с героем, который имел бы шансы стать таким же знаменитым, как Санта-Клаус. Так родился мой проект «Фаролеро» — комбинация экскурсии по городу, ивента, театрализованной постановки и образовательного урока.

Ошибка №1 — человеческая

Для каждого проекта нужны люди. В мое случае это был главный герой Фаролеро плюс несколько помощников, которые в начале прогулки рассказывали про организационные моменты и раздавали атрибутику.

В зарубежных проектах действительно сложно найти людей. Для приема на работу местных нужна налоговая база, «нелегалы» могут работать дешевле, но везде есть риски. Мы столкнулись с тем, что сотрудники просто не приходили на площадку в день экскурсии — и мы ничего не могли с этим сделать. Поэтому минимизировали человеческий фактор в принципе, а нужных людей искали в группах на Facebook или чатах типа WhatsApp — в Испании, например, очень распространено так «хантить» людей на аутсорсе. Безусловно, до конца невозможно было решить эту задачу и всегда требовалась подстраховка.

Ошибка №2 — офисная

Как мы представляем «классический запуск» проекта? Офис, несколько сотрудников, что-то печатает принтер… Вот так и произошло: мы решили не экономить, сняли офис в Барселоне и платили за него 1000 евро в месяц. Причем бывали там редко. Позже пришло осознание нецелесообразности затрат... Наш офис сместился в чемодан, где находились наушники и плащи, в которых гуляют участники экскурсии. Техника и атрибутика для создания сказочной атмосферы уложились в размер ручной клади, жить стало легче и выгоднее на 1000 евро в месяц.

Ошибка №3 — организационная

Создавать проект в Испании на русском языке было странно: здесь мультиязычная аудитория, и привлечь ее означало привлечь сразу минимум десять стран для прогулки. Так мы решили работать на нескольких языках.