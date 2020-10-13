Остановиться, переосмыслить и сделать рывок: подборка бизнес-книг от предпринимателя

Что читать, чтобы двигаться вперед? И не просто двигаться, а делать квантовые скачки, выходить на новые уровни успеха. Основатель рекрутинговой компании Support Partners и преподаватель Московской школы управления «Сколково» Константин Борисов делится подборкой книг, которые произвели на него впечатление, изменили видение мира, помогли сделать открытия и вырасти.

Александр Кравцов. «Найди ментора»

Книга для лидеров, руководителей и тех, кто амбициозен. Здесь о том, как продолжать начатый путь к успеху, эффективнее достигать вершин и что делать, если «уже потолок». Автор книги больше 25 лет помогает крутым ребятам становиться еще круче. А теперь он рассказывает, как профессиональный наставник может раскрыть ваш потенциал и дать ему дорогу, что такое социальный капитал и как работает команда. Да, оказывается, Марк Цукерберг и Уоррен Баффет тоже шли к успеху в сопровождении менторов.





Клейтон Кристенсен. «Стратегия жизни»

В этой книге на меня произвела впечатление идея о том, что просчитанная и выверенная стратегия жизни умерла вместе с доинформационным миром. На ее место пришло множество коротких и недорогих экспериментов.

Вкратце: эта книга для тех, кто жив и здоров. Она написана человеком, который был на краю гибели. Он рассказывает, как построить жизнь на основе истинных ценностей, не откладывать перемены и свершения до лучших времен. Кристенсен уверен, что начинать нужно прямо сейчас, не дожидаясь удобного момента, понедельника или Нового года. Как наполнить каждый день радостью и счастьем, научиться планировать на несколько лет вперед, но жить прямо сейчас, — об этом в «Стратегии жизни».





Иосиф Лаврецкий. «Эрнесто Че Гевара»

Яркая биографическая проза. Книга, которую перечитывают десятки раз. Здесь жизнь удивительно человека, который в одиночку решил менять мир вокруг. Как он вел за собой, как пришел к успеху и не смог вовремя остановиться. Об этом пишет ученый, блестяще знающий историю Латинской Америки, Иосиф Лаврецкий. Книга стоит того, чтобы ее прочитать, а после — цитировать.

Из этой книги я понял для себя, что стоит научиться останавливаться в своих успехах. Иногда хорошо — это уже отлично, и не нужно вновь ставить все на карту.





Патрик Ленсионе. The Advantage

Кто выигрывает в конкурентной борьбе? Естественный отбор гласит: выигрывает тот, кто более силен и здоров. А чем определяется сила и здоровье компании? Состоянием ее команды. В здоровой компании сильная сплоченная команда, где лучшие специалисты не подыскивают альтернативное место работы и даже не думают уходить. И все это по доброй воле.

Как построить по-настоящему сильную компанию с мощной мотивированной командой — об этом можно прочитать в книге-инструкции от сэнсэя тимбилдинга и коучинга Патрика Ленсионе. К сожалению, пока только на английском языке.

После прочтения этой книги я еще раз осознал: создание команды — это работа. Методичная, регулярная, местами некомфортная, но, главное, регулярная. Как фитнес. Однократным походом в зал (прочтением книги) не ограничишься.





Ричард Шоттон. «Фабрика выбора»

Есть наука, которая изучает поведение людей и психологию их ежедневного выбора. Почему покупатель берет с полки то, а не это: импульс или логика? Что происходит в голове потребителя в этот момент? Ответы на эти вопросы — секретный ингредиент, которым пользуются маркетологи, создавая имидж и вызывая спрос.

Из этой книги вы узнаете о том, как не совершать ошибки выбора и как в своей компании создать рациональную стратегию продаж, которая базируется на сути психологического алгоритма. Важно знать, что этот алгоритм часто дает сбой, возникают ошибки восприятия, которые уводят результат в сторону. Такие ошибки тоже нужно учитывать при построении коммуникационной и других стратегий развития.

Что это даст? Конкурентное преимущество. Apple давно использует в своей работе выводы, сделанные наукой, но таких продвинутых компаний все еще мало. Прочитайте, чтобы стать одной из них.

Добавлю, что чтение «полезной» литературы — не тренд, а необходимость. Так вы получаете консультации от настоящих гуру без личных встреч с ними, без лишних трат, но с не меньшей пользой.





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