Что Джобс дал Цукербергу, или как работает менторство и вдохновение в бизнесе

Мы публикуем отрывок из четвертой главы, откуда вы узнаете, как ментор-наставник может дать вам вдохновение, чем оно отличается от мотивации и какой совет Стива Джобса в трудный момент заставил Марка Цукерберга отказаться от продажи Facebook и продолжить развивать компанию.

В издательстве «МИФ» вышла новая книга наставника по связям Александра Кравцова «Найди ментора. Как перейти на следующий уровень» . В ней автор рассказывает, кто и как может помочь предпринимателю достичь большего и где искать такого человека.

Вдохновение побуждает двигаться вперед и преодолевать препятствия, поэтому его часто путают с мотивацией.

Однако на самом деле между вдохновением и мотивацией существует принципиальная разница.

Мотивация — это стремление к удовлетворению потребностей. Энергия, которая ищет выхода и побуждает вас к действию. Конкретная цель этого действия не столь важна, главное — удовлетворить соответствующую потребность: в богатстве, признании, славе, власти. Корень мотивации — неудовлетворенность существующим положением дел.

Мотивация у вас должна быть изначально. Иначе зачем вообще вам искать ментора и добиваться того, чтобы он помог вам?

Мотивация позволяет преодолевать препятствия. Вдохновение позволяет их не замечать.

Природа вдохновения иная. Это идеал чувства, а не разума. Переживание, возникающее в результате визуализации цели и осознания ее достижимости. Не абстрактное: «Хочу быть успешным руководителем». И даже не конкретное: «Хочу через пять лет возглавить “Газпром”». Вдохновение — это не желание: «Я хочу». Это убежденность: «Я буду».

Как метко выразился Платон, характеризуя это состояние, — ex stasis, выход за пределы себя.

Ментор-наставник не просто помогает вам сформулировать цель и показывает путь к ней. Он делает цель зримой и дает уверенность в возможности ее достичь. Переносит цель из мира умственных абстракций в реальность ощущений.





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Личный пример — самый наглядный способ визуализации цели. Он работает, даже если ученик не стремится следовать по стопам учителя, — успешный опыт привлекателен сам по себе.

Но куда важнее то, что ментор может дать вам чувство перспективы. Показать вид, который открывается с высоты его положения, диапазон доступных целей.

Если у вас есть мотивация, воображение дополнит остальное. Как говорил Альберт Эйнштейн, воображение важнее знания. Думаю, с этим согласится и Марк Цукерберг.



Марк Цукерберг и Стив Джобс

Марк Цукерберг познакомился со Стивом Джобсом, когда Facebook — детище Цукерберга — переживал непростые времена. В 2006 году Yahoo предложила купить Facebook за один миллиард долларов.

Учитывая, что сеть, созданная двумя годами ранее, приносила всего 20 миллионов долларов выручки и ноль долларов прибыли, предложение было невероятно щедрым. Совладельцы Facebook Питер Тиль и Джим Брейер были готовы согласиться.

Цукерберг, которому тогда было всего 22 года, отказался. Он сказал, что Yahoo не разделяет его видение будущего социальной сети. Многих это решение шокировало.

Эксперты недоумевали. Пресса злорадствовала, смакуя самонадеянный инфантилизм молодого выскочки. Отказаться от кучи денег ради какого-то абстрактного «видения», по сути, мечты?

Одним из немногих, кто одобрил решение Цукерберга, был Стив Джобс. Он и раньше регулярно делился с молодым предпринимателем советами по ведению бизнеса. Они гуляли по Пало-Альто, и Джобс рассказывал, как создать команду, которая будет сосредоточена на том, чтобы выпускать качественный продукт, и как по мере роста компании удерживать этот фокус.

Однако совет Джобса по поводу сложившейся ситуации был неожиданным. Цукерберг вспоминает:

«Мы достигли плато в развитии, и казалось, что компания в тупике. Люди стали говорить, что потенциал ее роста исчерпан, и советовали мне подумать о продаже. Но я считал, что это не предел.

Я обратился к Стиву Джобсу.

Стив спросил, верю ли я, что компания может добиться большего. Я ответил, что да. Я думал, что он даст мне какое-то бизнес-решение, но, к моему удивлению, он посоветовал мне посетить один храм в Индии.

И это сработало! Я побывал там, и понимание того, как работают социальные связи, открылось мне. Я отклонил все предложения о продаже Facebook и стал работать над тем, чтобы связывать людей».

Но самым ценным уроком Джобса для Цукерберга было понимание того, что важно сохранять связь с тем, что ты делаешь. Джобс объяснял своему другу, что цель современного бизнеса — не просто зарабатывать деньги, а менять жизни людей. Только так можно добиться успеха в столь динамичной и конкурентной среде, как сфера высоких технологий, — когда тобой движет что-то большее, чем деньги или продукт.

Видение будущего — вот что самое главное.

Эта идея упала на благодатную почву. Уже через 4 года Facebook получил 606 миллионов долларов прибыли. Спустя еще 4 года, в 2014 году, — 2,93 миллиарда долларов. Наконец, в 2018 году компания вышла на 22 миллиарда долларов чистой прибыли и стала одной из самых влиятельных компаний мира с ежемесячной аудиторией в четверть населения Земли.

Таким образом, Марк Цукерберг сделал с Facebook то же самое, что и Стив Джобс c Apple. Цукерберг предложил людям идею, а не продукт. Образ жизни, а не ценность. Видение, которое оказалось дороже денег.

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