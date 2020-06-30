«Тут нужно завоевывать сердца»: бренды о работе с подкастами

Соосновательница и генеральный директор студии «Либо/Либо» Лика Кремер уже рассказывала о том, как бренды используют подкасты. А теперь их представители объясняют, какие задачи можно решать с помощью этого инструмента и что нужно сделать, чтобы такие интеграции были по-настоящему эффективными.

В России продолжается бум подкастов. Согласно исследованию Interactive Advertising Bureau, среднемесячная аудитория русскоязычных подкастов составляет пять млн человек. Осенью 2020 года на российский рынок наконец-то может выйти платформа Spotify.

Но для многих наших клиентов подкасты — это что-то новое и непонятное. Тут у нас просветительская функция. Я рассказываю об истории подкастов, о том какие они бывают, о самых успешных мировых кейсах, наших удачах и ошибках. Мне важно, чтобы партнерские проекты мы придумывали вместе, но для этого клиент должен понимать его законы.

Самая распространенная ошибка — к нам приходят с запросом: «Сделайте подкаст о нас и о том, чем мы занимаемся». Если выполнять его дословно, получится рекламный ролик длиной в сорок минут.

Аудитория не станет по доброй воле искать, скачивать и еженедельно слушать его. Самый правильный подход — придумать историю или серию историй и рассказывать их вместе. Для этого нужно взаимное доверие и готовность к экспериментам.

Самое приятное — когда нам пишут представители компаний и говорят: «Нам нравится то, что вы делаете. Вокруг вас собирается клевая аудитория. Мы хотим вместе с вами рассказать ей о нас». Тогда мы быстро придумываем способ это сделать.





Мика Стецовский, Head of PR Joom







Подкаст «Хочу не могу»

Подкасты — очень перспективное направление медиа. В первую очередь потому что они не конкурируют с другими медиа. Подкасты удобно слушать тогда, когда неудобно читать или смотреть (за рулем, во время ходьбы, спорта, перед сном).

Они претендуют на отдельную полочку в голове — и там конкурируют между собой (и тишиной!).

Сейчас я вижу, что аудитория и рекламные бюджеты в русскоязычных подкастах (тут неправильно ориентироваться на англоязычный рынок) планомерно растут. Интересно наблюдать за тем, как планка качества повышается — продакшн, рубрики, механики интеграции усложняются. Передовые подкасты начинают по звучанию стремиться к блеску ведущих YouTube/телешоу.

Осенью 2019 года Joom стал партнером части сезона подкаста про этику «Так вышло». Мы договорились экспериментировать с интеграциями и каждый выпуск придумывать что-нибудь новое, а в конце сезона провести опрос, чтобы узнать, что понравилось пользователям больше, а что меньше.

Мы были довольны опытом: опрос показал, что мы смогли построить дружбу со слушателем — они просили нас вернуться и позитивно реагировали на большую часть интеграций. Даже та, которая меньше всего понравилась аудитории (где ведущие Кронгауз и Бабицкий пели песенку), вызвала резонанс — что тоже засчитывается за положительный эффект. Мы ничего не пытались продать, скорее знакомили слушателей с брендом, поэтому успехи не измеряли по шкале конверсий.

В 2020 мы опять стали партнерами по подкасту про секс «Хочу не могу».

Точно могу сказать, что не надо приходить с брифом на официальном бланке, требовать выполнения формальных KPI и вести себя как заправский маркетолог крупной корпорации (если, конечно, ваша цель не слив бюджета куда угодно).

Мы вместе штормим на тему интеграций, придумываем не просто рекламные вставки, а делаем Joom полноценным соведущим, который появляется каждый выпуск. Мы хотим, чтобы у нас, как партнера подкаста, был свой характер, который раскрывается в шоу, в его контексте.

Хорошо работает игра в долгую — когда мы выстраиваем отношения со слушателями на протяжении серии выпусков, успевая как герой телесериала, показаться в разных ракурсах и по разным поводам. Все это работает на повышение узнаваемости бренда, а говоря о тех, кто уже пользуется нашим сервисом, повышает лояльность.





Наталья Ривкина, руководитель Клиники психиатрии и психотерапии ЕМС







Подкаст «Хорошо, что вы это сказали»

Перед нами стояла непростая задача — одновременно просвещать, приближать человека к осознанию себя и своих ментальных трудностей и демонстрировать свою экспертизу. Вопрос очень деликатный и очень сложный.

Есть множество нюансов, которые делают традиционные инструменты коммуникации нерабочими для такой задачи. Во-первых, очень низкая осведомленность о проблемах ментального здоровья и стигма, которая тянется еще с советских времен.

До сих пор бытует уйма стереотипов — ходить к психотерапевту стыдно, это признак слабости, а пациенты психиатра — это буйные в смирительной рубашке.

На самом деле, все ровно наоборот. Работать с такими установками тяжело. Приходится активно заниматься просвещением.

Во-вторых, из-за всего этого многие не знают, что могут обратиться к психотерапевту. Они могут не до конца понимать, что у них есть проблема и что ее можно решить в кабинете психотерапевта или психиатра. Невозможно предложить людям то, что им, по их убеждению, не нужно.

Поэтому мы решили попробовать жанр подкаста. После брейнсторма с командой студии мы нащупали формат, который решал наши задачи — записи настоящих психотерапевтических сессий между врачом и героем.

На сессиях поднимаются и обсуждаются реальные проблемы, герой и специалист ищут решение.

Мы искали героев с максимально масштабируемыми ситуациями, чтобы слушатели могли узнать в них себя. Например, депрессия, эмоциональное переедание, обсессивно-компульсивное расстройство, потеря близкого.

Потом случилась пандемия и вопросы психологического здоровья стали особенно актуальны. Мы записали несколько выпусков о тревогах и проблемах, которые породил вирус. Формат подкаста позволил слушателям заглянуть за кулисы психотерапии, не нарушая при этом анонимность героя, понять, что это не страшно и увидеть наших экспертов в деле.





Никита Андреев, Head of Social Media в Avito







Подкаст «Торг уместен»

Подкасты в России переживают вторую волну популярности: первая пришлась на конец нулевых — помню, слушал тогда Стрельникова и Артема Росновского. Сейчас волна явно помощнее, подтянулись бренды. Мы сначала попробовали записывать подкасты сами, без привлечения студий. С технической стороной вышло все неплохо, а вот задумка могла быть и поамбициознее.

Мы записывали интервью с нашими пользователями, у которых занятная работа или хобби, — коллекционером рестлинга, антикваром, производителем красивых топоров. Гости — молодцы, но широкой публике это не зашло.

Думаю, причина в том, что в этом не было практической пользы, конкретики — а мне-то, слушателю, что с того.

Когда Лика объявила о создании студии, мы решили, наконец, обратиться к профессионалам. Вместе мы сделали подкаст «Торг уместен», подкаст обрел идею — ведущий Кирилл пытается продать смокинг, который после выпускного висит без дела в шкафу.

Сперва у него ничего толкового не выходит и он решает конкретно разобраться в этом кейсе: Кирилл обращается к экспертам, чтобы понять, как работает психология покупки и продажи, как написать объявление покруче. Получается челлендж-сериал, мы все ждем, получится ли у Кирилла в итоге продать свой смокинг.

Нам было важно, чтобы подкаст не вышел корпоративно-душным и обязательно рассказывал о насущном: как писать нескучное описание к скучному товару, можно ли и стоит ли торговаться, как устроены алгоритмы и как обратить их в свою пользу.



Илья Гурский, Head of PR в «Вебиум»







Подкаст «Собака съела дневник»

Я работаю в онлайн-школе, мы помогаем детям готовиться к ЕГЭ и ОГЭ. В рамках рекламной кампании одного из продуктов мы искали новые источники рекламы и трафика, вспомнили про подкасты. Я был достаточно в теме, так как с 2012 года постоянно их слушаю.

Самым подходящим был подкаст «Собака съела дневник», который делают 12-летняя Ануша, 14-летний Ваня и 15-летний Егор. Обычно они обсуждают вещи, о которых неудобно говорить с родителями, подростковые проблемы, но в новом сезоне дети пытаются разобраться в том, какие есть интересные профессии и куда пойти учиться.

Ребята говорят с гейм-дизайнером, татуировщиком, патологоанатом, шеф-поваром, smm-специалистом, футболистом. Тематика «куда поступать» отлично подходит для рекламы программы подготовки к экзаменам.

Подкасты — это пока не источник большего трафика, так что потока заявок ждать не стоит. Зато про нас узнали тысячи новых ребят, которым когда-то будет нужна хорошая подготовка к ЕГЭ или ОГЭ. Это работает на узнаваемость бренда и формирует положительное отношение к нему.





Татьяна Корнаущенко, руководитель интернет-продвижения в банке для предпринимателей и предприятий «Точка»







Подкаст«Либо выйдет, либо нет»

Для нас подкасты — это эксперимент: либо выйдет, либо нет. У нас банк для бизнеса, поэтому мы выбрали подкаст про бизнес. Лика Кремер и Катя Кронгауз открыли собственно дело — производство подкастов. И сделали это так, чтобы слушатели знали все перипетии — о своих приключениях в сфере предпринимательства они рассказывают в своем подкаст-сериале.

Это «наш» портрет клиента, поэтому мы смогли очень легко и нативно встроиться в эту историю, рассказав о своих услугах: от регистрации бизнеса и бухгалтерии до борьбы с выгоранием у сотрудников.

Нам есть чем поделиться с начинающими предпринимателями и мы это сделали. Участниками подкастов были сотрудники разных кругов: и маркетинг, и HR, и продажи.





Как достичь максимума

Подкаст отличается от других медиа уровнем нативности. В него можно интегрироваться так, что реклама не будет никого раздражать, наоборот — будет нравиться аудитории и вовлекать ее.

Надо делать такой рекламный контент, чтобы и без упоминания вашего бренда он мог быть органичной частью подкаста.

Идеальный вариант: авторы подкаста сами придумывают рекламу с ключевыми сообщениями бренда, они хорошо знают своих слушателей.

Некоторые думают, что можно попробовать встать в один эпизод и после этого измерить эффективность.Это не совсем корректно — по американской статистике, 75% слушателей подкастов контактируют с брендом рекламодателя, но не с первого раза. Повторяемость важна — разово разместиться в одном эпизоде может помочь повысить узнаваемость, но разместиться сразу в нескольких гораздо выгоднее, с точки зрения отдачи.

Можно интегрироваться в подкасты, у которых уже есть собственная аудитория. Например, каждый эпизод «Так вышло» слушает 45 тыс. человек. Выбирайте подкаст под вашу целевую аудиторию.

Делать отдельные подкасты для продвижения бренда — это игра в долгую. В этом случае у подкаста набирается аудитория с нуля. Тут нужно завоевывать сердца, сейчас конкуренция в подкастах увеличивается, поэтому нужно выпускать проекты еще круче прежних.

Например, наша студия работает как продюсерский центр, который ведет подкаст от идеи до наушников слушателей. Это совсем не просто, но есть шанс получить собственную площадку, которая будет полезна аудитории.

В описание профиля надо ставить меченую ссылку, чтобы отслеживать эффективность.

Очень хорошо работают промокоды, которые дают скидку. Это сразу повышает ценность рекламы в подкасте. Будьте готовы к ограниченной статистике (пока можно померить только скачивания и узнать географию, социально-демографические данные есть, но они минимальны).





Фото обложки: Shutterstock/David MG.