Пять вопросов, на которые должен ответить себе предприниматель, прежде чем писать книгу

В то же время авторы деловых книг зачастую недополучают значительные суммы из-за того, что на старте не задают себе правильные вопросы или обходятся без вопросов вовсе. Как этого избежать, рассказывает Любовь Бросалина, руководитель и главный редактор издательства «Человек слова», эксперт по написанию книг на заказ.

Книга для современного предпринимателя — дело чуть ли не обязательное: одни уже издали парочку, другие в процессе написания, третьи торжественно обещают начать на следующей неделе. И это действительно может быть отличным инструментом.

По умолчанию предлагаю обозначить, что книга, написанная предпринимателем или экспертом, призвана повысить узнаваемость его имени, уровень доверия к его делу; показать целевой аудитории объем и качество знаний автора; позволить автору обзавестись новым деловым окружением; повысить стоимость продукта и достичь некоторых других бизнес-целей.

Работая с предпринимателями и экспертами, желающими написать и издать собственную книгу, я ежедневно сталкиваюсь с двумя, на мой взгляд, ошибочными стартовыми позициями авторов.

Первая — «если уж писать, то гениально, лучше всех».

Вторая — «главное — начать, а там посмотрим, куда выведет меня эта история».

Книга делового человека — это не литературное произведение. Ее художественные достоинства вторичны. Издание книги в этом случае — не цель, а средство достижения цели.

Выход книги можно сравнить с запуском корпоративного сайта: сам по себе он имеет мало значения, важно лишь то, хорошим ли инструментом он станет. Вроде бы деловые люди это хорошо осознают.

И в то же время все мы воспитаны на великой русской литературе, а она напоминает: поэт в России больше, чем поэт; издавая книгу, ты должен соответствовать высокому званию автора: лет пять не спать по ночам, временами непременно чувствовать себя бездарностью, обивать пороги издательств, бесконечно переписывать свой труд.

Иначе хорошей книги тебе не видать, и удел твой — насмешки или безвестность. Такая унылая перспектива похоронила не одно начинание.

Однако если мы помним, что книга — это в первую очередь инструмент, я бы рекомендовала на старте беспокоиться о другом и задавать себе вопросы иного характера.

1. Книга как проект

Осознаю ли я, что книга — это не цель, а средство, инструмент для достижения моих бизнес-целей? Книга — это продукт, который требует отдельного продвижения, пиара, системы управления.

Экспертная/деловая книга — это не гениальное произведение, а проект, требующий определенной инфраструктуры, значительных вложений — от финансовых до эмоциональных. Готов ли я к этим вложениям?

Понимаю ли я, как буду писать книгу один, с помощником или вообще передам написание специалисту?

Как я буду продвигать свою книгу — сам, силами специалистов моей компании, найму агентство?

Как я хочу издавать книгу — через традиционное издательство или за свои деньги? Не забыл ли я, что в первом случае мне придется передать издательству исключительные права на текст, причем на долгие 3-5 лет, а это значит, что в эти годы я не смогу своим текстом распоряжаться и получу весьма скромный гонорар?

Если же я издаю книгу за свои деньги, то как буду ее продавать? Как буду распоряжаться выручкой? Как проверю доходность проекта?

Понимаю ли я, что прибыль поступит ко мне не от продажи книги как товара, а от привлечения новых клиентов на мой основной продукт?

Иногда честные ответы на эти вопросы показывают, что написание и издание книги — дело преждевременное. В других случаях дают понять, что писать нужно как можно быстрее, чтобы идея не прокисла или чтобы вас не обошли конкуренты.

2. Идея книги

Есть ли у меня собственная идея книги, которая не была бы многократно изложена другими авторами раньше? Есть ли у меня доказательства того, что тема интересна кому-то, кроме меня?

Если клиенты или партнеры время от времени просят вас написать книгу — это хороший признак. Уточните у них сразу, какие именно темы они хотели бы видеть раскрытыми.

Часто авторы полагают, что если книгу на запланированную тему никто и никогда не написал, это говорит о сумасшедших возможностях, безбрежном «голубом океане».

Да, иногда бывает и так, но чаще по-другому: потенциальная аудитория еще не прогрета, очень невелика, время книги не настало. Посоветуйтесь с редакторами профильных издательств: посоветуют ли они вам развивать вашу тему? Возможно, подскажут иную точку зрения, по-другому расставят акценты?

Ответ редактора — не истина в последней инстанции, ведь интересы издательства и автора не идентичны. Зато он может навести вас на новые мысли, показать альтернативное видение.

3. Опыт и знания

Хватит ли их на книгу — толковую, концентрированную, без воды?

Если вы занимаетесь вашим делом 1-2 года, то опыта, возможно, будет недостаточно и книга получится слабой. В этом случае стоит «качать писательскую мышцу», создавая статьи и другие публикации малого формата — когда-нибудь они лягут в основу книги.

Если опыт очень значительный, он требует тщательной оценки. Знания пятилетней давности (а в некоторых областях — и полугодовой) могут устареть, но самолюбие не позволяет вычеркнуть или переосмыслить их.

4. Ресурсы

Готов ли я выделить 100-150 часов в ближайшие полгода (если хочу привлечь к работе над книгой наемного писателя) или 500-1000 часов в ближайший год (если хочу писать книгу самостоятельно)?

Писать книгу самому — гораздо дороже, чем с помощником. Средняя стоимость создания рукописи — 400-600 тысяч рублей (у начинающих фрилансеров — дешевле) и около 100 часов вашего времени.

Предположим, один ваш час стоит 3000 рублей. Если вы пишете книгу сами, то потратите минимум полтора-два миллиона, а если вспомнить, какую дополнительную прибыль могли бы принести эти деньги, вложи вы их в бизнес…

Впрочем, если очень хочется, то писать можно и нужно самому; главное — понимать, из каких соображений. Возможно, вы работаете со сложной технической темой, и наемный писатель, скорее всего, не сможет изучить достаточно глубоко?

5. Целевая аудитория

Как выглядит мой читатель? Для кого я пишу? Кто и почему захочет прочесть мою книгу? Кому она принесет пользу или удовольствие? Хорошенько представляя себе читателя, вы сможете говорить с ним на понятном ему языке, не утомлять ненужным объемом и не ударяться в философию там, где от вас ждут кратких инструкций.

Среди этих вопросов нет главных или второстепенных, обдумывать их я предлагаю в комплексе и подходить к работе с готовыми ответами. Что вам это даст?

Прозрачность в расходах;

Прописанный порядок действий;

Понятные план, стиль, жанр, объем книги;

Понимание желаемой отдачи от проекта.

Мысли о литературной ценности оставьте на потом. До них еще дойдет очередь.

А пока — главное:

Команда, ресурсы, вложения, отдача — как будет выглядеть ваша книга, если думать о ней как о проекте? Идея книги: понятна ли она мне и представляет ли интерес для целевой аудитории? Опыт и знания: достаточно ли их и актуальны ли они? Время или деньги? Что выгоднее вложить в написание? Целевая аудитория: кому будет полезна моя книга?

Совпадают ли ответы с вашим прежним представлением о книге?

Фото на обложке: Shutterstock / mbrphoto