Как мы хотели попробовать год пожить в Европе, но остались в Испании и построили международный бизнес

На что похожа эмиграция из России в Европу, и с какими сложностями вы столкнетесь, если захотите переехать? Екатерина Цаллагова, основатель и руководитель миграционного агентства «Испанское Бюро» , 8 лет назад перебралась с мужем и дочкой в Барселону, чтобы попробовать жизнь в Европе. Российский бизнес не выдержал удаленки, финансовая подушка растаяла, но Испания влюбила в себя. В первой части Екатерина рассказала про переезд и адаптацию в новой стране, а в этой – как она получила вид на жительство, почему пришлось продать квартиру в Москве и начать новый бизнес.

Как получили ВНЖ и резидентские карточки

Мы решили, что нам подойдет ВНЖ без права на работу – Residencia temporal no lucrativa. Это вид на жительство для тех, кто имеет накопления и пассивные доходы за пределами Испании, а в Испании работать не собирается.

Для получения ВНЖ нам нужно было предоставить в Консульство:

Документы на наше жилье в Испании; Выписку со счета в испанском банке, в которой указано, что у нас имеется необходимая сумма для проживания в Испании; Подтвердить легальность доходов в России налоговыми декларациями, договорами аренды недвижимости; Оформить медицинскую страховку всем членам семьи; Справки о несудимости, из налоговой и т.д.

Собрать все документы не составило труда, мы подали заявление в мае, а уже в июле пришло одобрение.

Снова бюрократия

Мы получили визы D и отправились в Испанию. Мы должны были обратиться в полицию для получения карточек TIE – «Tarjeta de Identidad de Extranjero». Это карточка резидента, которая заменяет визу и дает право на постоянное проживание в Испании.

Срок действия визы 3,5 месяца, за это время надо успеть въехать в Испанию и в течение месяца после въезда заказать резидентские карточки в отделении полиции. После въезда в Испанию дается еще месяц, чтобы прийти в полицию и оформить TIE.

Что такое «cita»

И все это выглядело очень просто, мы никуда не торопились. Но мы не учли, что Испания – цивилизованная страна. Поэтому записываться на прием нужно заранее, на определенное время. Это называется «оформить ситу». Cita – по-испански «встреча». Никаких живых очередей, все исключительно для вашего удобства. Если об этом знать заранее.

И вот мы дотянули до самого последнего, пришли в полицию и… ушли обратно. Самое ужасное было осознать, что «сит» не так много, и они расписаны на недели вперед. Конечно же, мы пропустили все сроки, и уже были уверены в том, что нам грозит немедленная депортация.

К счастью, все закончилось хорошо. Оказалось, что месяц – достаточно условный срок и фактически заказать карточку можно и позже, если «ситу» не удалось «поймать» вовремя. Разобрались, заказали «ситы», сдали отпечатки пальцев, хоть и не с первого раза, и наконец получили заветные карточки сроком на 1 год.

Еще раз убедились в человечности испанской бюрократии. Так началась наша испанская жизнь.

Финансовый вопрос

Мы прожили в Испании год. Но в 2014-м все поменялось. Курс евро/рубль вырос почти вдвое. А доходность российского бизнеса упала процентов на 70% из-за нашего отсутствия в Москве.

Конечно, у нас была «подушка безопасности». Мы сдавали квартиру в Москве, были некоторые финансовые запасы, но тенденция нам не нравилась. Надо было либо возвращаться, либо пересмотреть финансы. Назад нам не хотелось.

Ипотека

Мы решили купить квартиру. Нам показалось это выгодным: аренда квартиры была 1500 евро, а платеж по ипотеке всего 850. Правда, нам пришлось продать квартиру в Москве ради первоначального взноса… На тот момент она приносила 1000 евро дохода, но курс валют полз вниз, и мы решили, что лучше сократить расходы сейчас, чем смотреть, как будет таять доход в будущем.

Не знаю, насколько это было правильным решением, но таким образом мы окончательно привязали себя к Испании.

Как появилось «Испанское Бюро»

Думали, как перестроить бизнес. Хотели сделать наше почти постоянное пребывание в Испании преимуществом. Но ни права на работу в Испании, ни хорошего знания языка на тот момент у нас не было. Мы пробовали все подряд, от экспорта испанских вин до эксклюзивного экотуризма в Россию.

Тема помощи с получением ВНЖ возникла как-то сама собой. Сначала помогли переехать друзьям. Потом друзья друзей попросили помочь подготовить документы. До этого мы лично не были знакомы, поэтому нас «отблагодарили» за потраченное время. И порекомендовали своим знакомым…

Разобраться в тонкостях миграционного законодательства мне с Робертом было несложно. Мы оба юристы, а супруг уже пытался начинать стартап в миграционной сфере, но не связанной с Испанией.

Не просто миграционные помогалы

Как ни странно, но большинство российских миграционных консультантов по Испании – это эдакие «помогалы», которые переехали когда-то сами. И теперь работают по принципу «раз мне помогло, для всех подойдет».

Мы так не хотели. У нас с Робертом уже был бизнес в России, и мы считали, что если что-то делать, то это нужно делать основательно и системно.

Мы – юристы

В миграционных правилах есть доля условностей и неписаных правил. Решение о предоставлении ВНЖ принимает лично Консул. Как он понимает закон, так он и будет принимать решение.

Тем не менее, привычка «сверяться» с законом оказалось очень полезной. Когда делаешь что-то не потому, что «Дяде Васе так сделали и у него получилось», а потому что точно знаешь, каким документом и почему это требуется – аргументировать свою точку зрения гораздо проще.

Мы решили, что не будем браться за работу без предварительного анализа ситуации клиента и оценки шансов на переезд. И если мы увидим, что заявка не может быть одобрена в принципе, мы прямо об этом скажем и не возьмемся. Брать деньги «за попытку» нас не прельщает.

Ответственность

Вторым отличием от «помогал» стало то, что мы всегда подписываем с клиентом договор, в котором однозначно прописываем:

суть процесса, за который беремся,

наши обязанности перед клиентом,

дополнительные условия: подача апелляции, помощь в открытии счета и т.д.,

порядок и условия оплаты.

Это гарантирует прозрачные и доверительные отношения с самого начала.

Команда

Поначалу мы все делали сами. У нас было только пара менеджеров в России, которые подписывали договор с клиентами и собирали справки по доверенности. Всю юридическую работу и консультационную работу мы выполняли сами.

О нас начали рассказывать друзьям, количество клиентов росло. В 2021 году с нами работает уже 5 менеджеров в Москве и Санкт-Петербурге. В Испании сотрудничаем на партнерских началах с двумя адвокатами, хесторами (налоговыми поверенными), присяжными переводчиками, страховыми компаниями и банками.

Бизнес в Испании

Вести бизнес в Испании непросто. К испанским работникам нужен свой подход. Маньяна (дословно с испанского «завтра», этим словом испанцы оправдывают свою неторопливость) – это хорошо, только когда тебе не нужно срочно оформить справку в банке для клиента. Или быстро получить ответ на важный вопрос в пол второго дня в среду – сиеста!

В Испании очень важен личный контакт, встречи, разговоры, общение. Мы в России привыкли делать дела быстро: «Задача – решение – вознаграждение». Здесь это редко возможно.

Нам, конечно, привычнее деловой менталитет, поэтому на постоянной основе работаем с подрядчиками и партнерами, с которыми удалось найти взаимопонимание. Хотя испанские коллеги все равно иногда напоминают нас «приземляют». Им искренне невдомек, почему мы спешим там, где по их мнению все идет своим чередом.

Например, клиент переживает, что решение о продлении резиденции задерживается. Он уже третий месяц ждет, срок резидентской карты истек, выехать из Испании он может, только оформив «разрешение на возврат», то есть снова столкнувшись с бюрократией.

А испанец думает: «Ну, а что он переживает, ведь из страны его никто не выгоняет. Зачем вообще ему куда-то ехать, ведь здесь на месте так хорошо! Пусть сходит на море, позагорает, выпьет кавы и расслабится…»

Транкила (отдых) по-испански

Итог

Мы переехали 8 лет назад и ни разу не пожалели о своем выборе, как и большинство наших клиентов. Дочка учится в школе и легко переходит с русского на французский, а с испанского на каталанский. Иногда было непросто. Но всегда было интересно. Местами мне казалось, что мне снова 20 лет, я не имею ни опыта, ни знаний, ни связей. Это ощущение и вдохновляет меня все это время.

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