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Что делать, если вас сокращают? Памятка для сотрудников

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Сергей Матюшенков
Сергей Матюшенков

адвокат, управляющий партнёр адвокатского бюро BGMP

Ольга Лисина

В кризисный период многим компаниям приходится идти на сокращение штата, но не всегда увольнение происходит на законных основаниях. Адвокат и управляющий партнёр адвокатского бюро BGMP Сергей Матюшенков подготовил памятку для сотрудников, которая поможет отстоять свои права.

Что делать, если вас сокращают? Памятка для сотрудников

Суды по трудовым спорам чаще всего встают на сторону работника, и малейшее отклонение от процедуры сокращения — основание для вашего восстановления в должности. Но важно знать, какие есть права у вас и обязанности у работодателей.

   


Если возникнет конфликт, я рекомендую делать аудио или видеозаписи. Это законно и может помочь отстоять свои права в суде или трудовой инспекции.

Фото на обложке: Shutterstock / Tero Vesalainen

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