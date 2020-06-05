Что делать, если вас сокращают? Памятка для сотрудников
В кризисный период многим компаниям приходится идти на сокращение штата, но не всегда увольнение происходит на законных основаниях. Адвокат и управляющий партнёр адвокатского бюро BGMP Сергей Матюшенков подготовил памятку для сотрудников, которая поможет отстоять свои права.
Суды по трудовым спорам чаще всего встают на сторону работника, и малейшее отклонение от процедуры сокращения — основание для вашего восстановления в должности. Но важно знать, какие есть права у вас и обязанности у работодателей.
Если возникнет конфликт, я рекомендую делать аудио или видеозаписи. Это законно и может помочь отстоять свои права в суде или трудовой инспекции.
Фото на обложке: Shutterstock / Tero Vesalainen
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