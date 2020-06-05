В кризисный период многим компаниям приходится идти на сокращение штата, но не всегда увольнение происходит на законных основаниях. Адвокат и управляющий партнёр адвокатского бюро BGMP Сергей Матюшенков подготовил памятку для сотрудников, которая поможет отстоять свои права.

Что делать, если вас сокращают? Памятка для сотрудников