Что нужно учитывать при открытии иностранной банковской карты

Куда проще дела обстоят в «дружественных», или хотя бы нейтральных, государствах. Открыв там карту по российскому загранпаспорту, можно быть почти полностью уверенным, что в самый важный момент она не подведёт. Вероятность блокировки такого счета минимальна, а сам банк будет настроен лояльно. Но как открыть такую карту?

Сделать это можно при личном присутствии: для этого достаточно прилететь в выбранную страну, снять гостиницу, ведь карта будет изготавливаться несколько дней, заказать и затем получить карту.

Большой плюс такого варианта в том, что можно открыть карты сразу в нескольких банках, но это не всем нужно. Остальное — это минусы и дополнительные расходы: все-таки идею слетать во Вьетнам за картой сложно назвать дешевой.

Чаще всего с личным присутствием россияне получают карты в Казахстане, Таиланде, Кыргызстане, Грузии или Армении. С двумя последними странами, стоит отметить, успеха достигают «через раз» в силу тех или иных обстоятельств на местах. Можно ориентироваться и на популярность банков: граждане РФ часто открывают карты KapitalBank — в Узбекистане; «Фридом Финанс» — в Казахстане, «Бакай» — в Киргизии; Deniz — в Турции, IBT — в Таджикистане, BSB — в Беларуси.

А если не банк?

Банки — не единственные структуры, которые могут решить «карточный» вопрос. Сделать это могут и финтех-компании, открывающие платежные карты — например, PST.net и Pyypl. У таких компаний нет банковской лицензии, но обычно они сотрудничают с платежными системами Visa и Mastercard.

Открытие карты в «финтехе» чаще всего происходит удаленно, через приложение. Здесь проще и быстрее открывать счет, но есть и серьезные минусы — большие комиссии за проведение операций, относительно невысокий уровень надежности, отсутствие SWIFT-переводов, а также то, что «финтех»-карты далеко не везде принимают.

Для чего подходит «финтех»-карта

для мелких покупок, например, использования в интернет-магазинах;

для оплаты недорогих интернет-сервисов.

Чрезмерно доверять таким картам не стоит: в случае, к примеру, поездки за границу это будет риском — ведь о страховании денежных средств, качественной поддержке речь обычно не идет. К тому же эти карты могут не сработать в нужных пользователю магазинах/сайтах, да и курс обмена валюты будет невыгодным.

Потенциальному обладателю карты от финтех-компании также стоит выбрать проект, лояльный к гражданам РФ. Здесь помогут конкретные отзывы о приложении в мобильных маркетплейсах.

На что обращать внимание при оформлении зарубежной карты

Вне зависимости от того, какую карту вы выбрали, необходимо учитывать ряд моментов, связанных с их использованием. И первое — это доступные варианты пополнения карточного счета.

Самые популярные способы пополнения иностранных карт:

Напрямую рублями через российские банки-корреспонденты, после чего уже в приложении иностранного банка рубли можно поменять на доллары или евро.

Переводом через SWIFT или СПФС иностранной валюты со счета в российском банке на счет в иностранном банке. SWIFT работает с банками РФ, которые не попали под санкции, например, с российским «Райффайзенбанком».

Перевод с российской карты МИР на карту дружественной платежной системы (например, белорусскую «Белкарт» или киргизскую «Элкарт») с дальнейшим пополнением местной валютной карты Visa/MasterCard в долларах или евро.

Пополнение через специальные сервисы переводов (например, «Золотая Корона» для турецких карт).

Криптовалюта. Практически все иностранные карты можно пополнять через p2p-обмен криптовалюты. Но сами банки не любят такие переводы и через некоторое время могут заблокировать карту. Плюс, в последнее время криптобиржи стали вводить ограничения для граждан РФ.

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Также необходимо определиться с валютностью и типом карты: моновалютная или мультивалютная. Самый универсальный вариант — моновалютная карта в долларах США с конвертацией через доллар: такая карта будет работать по всему миру, а конвертация при оплате будет идти из доллара в местную валюту.

Но есть и более интересный вариант — мультивалютная карта, обычно в долларах и евро. Такая опция будет хороша для людей, которые часто ездят в страны ЕС: в еврозоне списания по карте будут идти напрямую с евро-счета, а в других странах — через конвертацию с доллара. Далеко не все банки предлагают мультивалютные карты.

Карты также различаются своим статусом и стоимостью обслуживания. У самых простых, в том числе неименных, карт обычно бесплатное обслуживание. Но есть и премиум-карты, по ним иностранные банки предоставляют дополнительные опции: кэшбэки, бесплатные страхование и проходы в бизнес-залы в аэропортах/вокзалах за границей, повышенные лимиты по бесплатному снятию наличных и многое другое.

Еще один важный момент — привязка «симки» к банковской карте. Это обязательное условие при открытии карты в любом банке или финтех-организации: на «симку» будут приходить смс для регистрации в мобильном приложении и для подтверждения оплат в интернете. И возможность привязать российскую сим-карту в этом случае будет удобна: это снимает зависимость от иностранного номера и риска его потери. Но привязать российский номер можно далеко не везде.

И последнее: нельзя забывать про языковой барьер. Если вы открыли карту в Таиланде, шансы, что поддержка и приложение будут доступны хотя бы на английском, не так уж велики. В банках стран СНГ этот вопрос стоит не так остро — практически во всех банках есть поддержка на русском языке.

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Что учесть при выборе иностранной банковской карты: чек-лист

Наиболее благоприятный и простой регион получения карты — страны постсоветского пространства: Казахстан, Кыргызстан, Беларусь, Узбекистан, Таджикистан;

При выборе посредников тщательно изучайте их репутацию и отзывы, остерегайтесь мошенников;

Для мелких покупок можно воспользоваться опциями по открытию карты от финтех-компаний, но чрезмерно доверять им не стоит;

Моновалютная карта в долларах США с конвертацией через доллар — это самый универсальный вариант. Но для поездок в страны ЕС лучше подойдет мультивалютная карта в долларах и евро;

При открытии карты уточняйте наличие опций по пополнению счета из России, поддержки хотя бы на английском языке и приложения;

Банки не доверяют переводам через криптовалюты и могут заблокировать карту.

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