Что нужно учитывать при открытии иностранной банковской карты

Иностранная банковская карта уже стала мастхэвом для многих россиян: она необходима для ведения бизнеса с «заграницей», туризма, да и просто для отдыха. Но как не прогадать, открывая новые возможности и, главное, стоит ли эта игра свеч? Размышляет Максим Ефимов, руководитель отдела продаж сервиса по удаленному открытию карт зарубежных банков «Море карт».
До «новой финансовой реальности» иностранная карта была не так уж и необходима: большинство сервисов можно было оплачивать напрямую из России, а Visa или Mastercard открывали двери в любую точку мира. Но рынок изменился. С уходом Visa и Mastercard ответом на вопрос о том, как жить и работать дальше, стали именно иностранные кредитно-финансовые организации. И здесь не все так просто.
Получить карту в банке
Выбор страны
Страны ЕС, США, Япония или Австралия
Это так называемые недружественные государства, и получить в их кредитно-финансовых организациях карту крайне сложно. Во-первых, банки будут требовать от потенциального клиента различные документы, подтверждающие право проживания на территории страны, источники происхождения средств и прочие сведения. А во-вторых, даже если предоставить все необходимые документы, риск отказа останется высоким.
Да, иногда можно говорить об исключениях: например, в Болгарии в некоторых банках до сих пор можно открыть счет просто по российскому заграничному паспорту. Но назвать эту страну надежной все-таки сложно — гарантии того, что через полгода болгарскую карту не заблокируют просто из-за того, что ее открыл гражданин РФ, нет и не будет.
Страны СНГ и Латинской Америки, Юго-Восточная Азия (Таиланд, Вьетнам)
Куда проще дела обстоят в «дружественных», или хотя бы нейтральных, государствах. Открыв там карту по российскому загранпаспорту, можно быть почти полностью уверенным, что в самый важный момент она не подведёт. Вероятность блокировки такого счета минимальна, а сам банк будет настроен лояльно. Но как открыть такую карту?
Сделать это можно при личном присутствии: для этого достаточно прилететь в выбранную страну, снять гостиницу, ведь карта будет изготавливаться несколько дней, заказать и затем получить карту.
Большой плюс такого варианта в том, что можно открыть карты сразу в нескольких банках, но это не всем нужно. Остальное — это минусы и дополнительные расходы: все-таки идею слетать во Вьетнам за картой сложно назвать дешевой.
Получить карту лично: популярные направленияЧаще всего с личным присутствием россияне получают карты в Казахстане, Таиланде, Кыргызстане, Грузии или Армении. С двумя последними странами, стоит отметить, успеха достигают «через раз» в силу тех или иных обстоятельств на местах. Можно ориентироваться и на популярность банков: граждане РФ часто открывают карты KapitalBank — в Узбекистане; «Фридом Финанс» — в Казахстане, «Бакай» — в Киргизии; Deniz — в Турции, IBT — в Таджикистане, BSB — в Беларуси.
А если не банк?
Банки — не единственные структуры, которые могут решить «карточный» вопрос. Сделать это могут и финтех-компании, открывающие платежные карты — например, PST.net и Pyypl. У таких компаний нет банковской лицензии, но обычно они сотрудничают с платежными системами Visa и Mastercard.
Открытие карты в «финтехе» чаще всего происходит удаленно, через приложение. Здесь проще и быстрее открывать счет, но есть и серьезные минусы — большие комиссии за проведение операций, относительно невысокий уровень надежности, отсутствие SWIFT-переводов, а также то, что «финтех»-карты далеко не везде принимают.
Для чего подходит «финтех»-карта
- для мелких покупок, например, использования в интернет-магазинах;
- для оплаты недорогих интернет-сервисов.
Чрезмерно доверять таким картам не стоит: в случае, к примеру, поездки за границу это будет риском — ведь о страховании денежных средств, качественной поддержке речь обычно не идет. К тому же эти карты могут не сработать в нужных пользователю магазинах/сайтах, да и курс обмена валюты будет невыгодным.
Потенциальному обладателю карты от финтех-компании также стоит выбрать проект, лояльный к гражданам РФ. Здесь помогут конкретные отзывы о приложении в мобильных маркетплейсах.
На что обращать внимание при оформлении зарубежной карты
Вне зависимости от того, какую карту вы выбрали, необходимо учитывать ряд моментов, связанных с их использованием. И первое — это доступные варианты пополнения карточного счета.
Самые популярные способы пополнения иностранных карт:
- Напрямую рублями через российские банки-корреспонденты, после чего уже в приложении иностранного банка рубли можно поменять на доллары или евро.
- Переводом через SWIFT или СПФС иностранной валюты со счета в российском банке на счет в иностранном банке. SWIFT работает с банками РФ, которые не попали под санкции, например, с российским «Райффайзенбанком».
- Перевод с российской карты МИР на карту дружественной платежной системы (например, белорусскую «Белкарт» или киргизскую «Элкарт») с дальнейшим пополнением местной валютной карты Visa/MasterCard в долларах или евро.
- Пополнение через специальные сервисы переводов (например, «Золотая Корона» для турецких карт).
- Криптовалюта. Практически все иностранные карты можно пополнять через p2p-обмен криптовалюты. Но сами банки не любят такие переводы и через некоторое время могут заблокировать карту. Плюс, в последнее время криптобиржи стали вводить ограничения для граждан РФ.
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Также необходимо определиться с валютностью и типом карты: моновалютная или мультивалютная. Самый универсальный вариант — моновалютная карта в долларах США с конвертацией через доллар: такая карта будет работать по всему миру, а конвертация при оплате будет идти из доллара в местную валюту.
Но есть и более интересный вариант — мультивалютная карта, обычно в долларах и евро. Такая опция будет хороша для людей, которые часто ездят в страны ЕС: в еврозоне списания по карте будут идти напрямую с евро-счета, а в других странах — через конвертацию с доллара. Далеко не все банки предлагают мультивалютные карты.
Карты также различаются своим статусом и стоимостью обслуживания. У самых простых, в том числе неименных, карт обычно бесплатное обслуживание. Но есть и премиум-карты, по ним иностранные банки предоставляют дополнительные опции: кэшбэки, бесплатные страхование и проходы в бизнес-залы в аэропортах/вокзалах за границей, повышенные лимиты по бесплатному снятию наличных и многое другое.
Еще один важный момент — привязка «симки» к банковской карте. Это обязательное условие при открытии карты в любом банке или финтех-организации: на «симку» будут приходить смс для регистрации в мобильном приложении и для подтверждения оплат в интернете. И возможность привязать российскую сим-карту в этом случае будет удобна: это снимает зависимость от иностранного номера и риска его потери. Но привязать российский номер можно далеко не везде.
И последнее: нельзя забывать про языковой барьер. Если вы открыли карту в Таиланде, шансы, что поддержка и приложение будут доступны хотя бы на английском, не так уж велики. В банках стран СНГ этот вопрос стоит не так остро — практически во всех банках есть поддержка на русском языке.
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Что учесть при выборе иностранной банковской карты: чек-лист
- Наиболее благоприятный и простой регион получения карты — страны постсоветского пространства: Казахстан, Кыргызстан, Беларусь, Узбекистан, Таджикистан;
- При выборе посредников тщательно изучайте их репутацию и отзывы, остерегайтесь мошенников;
- Для мелких покупок можно воспользоваться опциями по открытию карты от финтех-компаний, но чрезмерно доверять им не стоит;
- Моновалютная карта в долларах США с конвертацией через доллар — это самый универсальный вариант. Но для поездок в страны ЕС лучше подойдет мультивалютная карта в долларах и евро;
- При открытии карты уточняйте наличие опций по пополнению счета из России, поддержки хотя бы на английском языке и приложения;
- Банки не доверяют переводам через криптовалюты и могут заблокировать карту.
Фото на обложке: Unsplash
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