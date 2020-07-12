Рынок онлайн-образования в США: что происходит в EdTech-сфере

Последние четыре месяца я находился в США. Там я встретился с представителями крупнейших EdTech-компаний, задал массу вопросов и получил много инсайтов об индустрии. За время пандемии появились новые интересные проекты, а старые выросли (и кое-кто даже превысил оценку в миллиард долларов).

Я расскажу о самых любопытных явлениях в этой среде и поделюсь своими личными наблюдениями рынка США.





Duolingo

В декабре Alphabet Capital (это который Google) вложил сюда $30 млн. Теперь компания, которая делает самое популярное в мире приложение для обучения языкам, оценивается в $1,5 млрд. В июле прошлого года вышло приложение на арабском, а в ноябре — на гэльском. Последнее запустили на восемь месяцев раньше плана, чтобы скоординировать его с Международным годом языков коренных народов, который объявил ООН.



Что важно:

Команда сделала тест на знание языка, который принимается в более чем 2000 учебных заведениях по всему миру. Кажется, появился конкурент TOEFL, IELTS и детским тестам Cambridge.

У проекта есть research-направление и отличные видео-выступления команды про образование. Мое любимое — про UX и персонализацию. Такой подход очень близок мне и команде Skyeng — с прошлого года открыты все образовательные данные для ресечеров.

34 часа бесплатных занятий с Duolingo равняются одному семестру изучения языка в университете. Это подтверждает исследование.

Проект предоставляет API и сервисы для сторонних разработчиков. Например, есть оценка сложности текста по шкале CEFR.

Examity

Я не люблю слово «инновационный». Но ребята называют себя именно так — инновационное решение с AI на борту. Проект делает прокторинг для онлайн-тестирования.

Прокторинг — это процедура наблюдения и контроля за дистанционным испытанием (proctor — человек, который следит за ходом экзамена в университете). AI определяет, когда студент пытается списать, и способен проверять документы ученика.

В России на списывание принято смотреть сквозь пальцы, а в Европе и США читерство — серьезное нарушение. Поэтому Examity тут пришелся ко двору.

Что интересного:

Российский проект Examus делает почти то же самое, только стоит дешевле (обычно, российские проекты в 2-4 раза ниже ценятся инвесторами из-за региональных рисков). Может быть, потому, что среди клиентов Examity — Texas A&M, Penn State, Northeastern University, Yale и College Board, а еще Amazon и Coursera. А у Examus — имена из России. Хотя скоро ребята анонсируют очень знаковый проект на международном рынке. Пожелаем им удачи!

За тем, списывают ученики или нет, нужно следить не только на экзамене, но и в процессе учебы. Мы с помощью образовательной аналитики четко видим, когда ученики гуглят ответы. Естественно, мы не отчисляем, а просто добавляем дополнительные упражнения по теме, чтобы приблизить ученика к цели.





EverFi

Проект Compassion Project запущен в прошлом году ведущим SaaS-провайдером корпоративного обучения персонала США в партнерстве с генеральным директором LinkedIn Джеффом Вайнером. Он не рассчитан на прибыль. Этот социально важный (и бесплатный!) сервис обучает детишек из младших классов решению конфликтов с помощью соучастия, эмпатии и стойкости. За последние два года его использовали более 13 тысяч школ в районах с низким и средним уровнем дохода.





Что важно:

Не все в этом мире измеряется деньгами и это отлично. Этой весной мы увидели, как многие сервисы сделали свои услуги бесплатными или запустили новые, чтобы помочь школам и вузам в этот нелегкий период.

Интересно, что Netflix и MasterClass не сделали бесплатную подписку дольше стандартной. Интересно, какова их официальная позиция на этот счет.





Coursera

Coursera знают все. Но не все знают, что проект, которому уже 17 лет, кроме классических бесплатных курсов позволяет любому проходить платные аккредитованные курсы в университетах — например, в Duke, Stanford и Пенсильванском университете. А еще — работать с программами сертификации Google и IBM и проходить более 14 магистерских программ (masters degrees).

За год сервис буквально взломал международный рынок по обучению государственных служащих. Coursera Business переходит к государственным контрактам, проводит оценку и повышение квалификации более 60 тыс. работников в ОАЭ, Колумбии и других странах.

Напомню, что после привлечения в прошлом году $103 млн Coursera пробила планку $1 млрд и присоединилась к клубу единорогов.





Информация для размышления:

Министр просвещения признал провал системы образования на удаленке в России и начал привлекать EdTech компании к решению проблем образования в стране.

Ни для кого не секрет, что дипломы «Нетологии» и Skillbox за среднесрочные и краткосрочные программы порой котируются на рынке выше, чем дипломы бакалавра или магистра уважаемых офлайн-университетов. Это меняет расстановку сил на рынке. Про школьное образование говорить еще рано, но и его черед придет.





Quizlet

Переход на дистанционку всем дался непросто: миллионы студентов и преподавателей стараются организовать учебу удаленно, а сервис по созданию карточек Quizlet собрал $30 млн в серии раунда С, которую возглавляет General Atlantic.

Генеральный директор Мэтью Глотцбах сказал, что очередные инвестиции приводят сервис в клуб единорогов, что в пять раз больше по сравнению с его последней оценкой в 2018 году. Сейчас общий объем известных инвестиций Quizlet — более $60 млн.





Из интересного:

Студенты проходят более 1 млрд вопросов по Quizlet каждую неделю. С помощью сервиса создается более 400 млн виртуальных учебных пособий в неделю.

В стартапе наблюдается «массовый международный рост» пользователей на 200-400%.

90% учеников, которые используют карточки Quizlet, показывают лучшие оценки.

Две трети старшеклассников в Соединенных Штатах используют Quizlet. По крайней мере половина студентов колледжей США использовали платформу для организации учебного процесса.

Это просто карточки. Удобные карточки. Вдохновившись успехом Quizlet, мы за три недели создали сервис интерактивных рабочих тетрадей для учителей и учеников, простой и удобный, что подтверждают уже более 100 тысяч активных преподавателей в системе и более миллиона учеников. Домашнее задание в два клика. Больше никакой проверки вечерами за чаем. Все автоматически.





Shutterstock/Undrey





ImmSchools

ImmSchools сотрудничают со школами и педагогами K-12 для поддержки учащихся из иммигрантских семей, у которых нет документов. Они устраивают профессиональные тренинги и семинары «Знай свои права» и организуют внедрение immigrant-friendly политики в учебных заведениях. За первые 12 месяцев в программах ImmSchools приняли участие 960 учеников.





Чему тут можно поучиться:

Социальная ответственность — крайне важная история. Решая проблемы людей, которые могут оплатить услуги сервисов онлайн-образования, стоит не забывать о том, как мы можем помочь незащищенным слоям. Если каждый из нас будет об этом помнить, мир точно станет чуточку добрее и справедливее. Ведь мы, предприниматели и визионеры, очень быстро переходим от мыслей к делу, правда ведь?





Как достичь максимума

Знайте, что онлайн-обучение, которое недавно собирались хоронить, продолжает расти и занимать новые ниши. Обратите внимание на тенденцию, когда образовательные компании перестраивают свои продукты под платформы для организации учебного процесса. Не забывайте о социальной ответственности. Помогайте решать проблемы людей, которые не могут оплатить услуги сервисов онлайн-образования.





Фото обложки: Shutterstock/ilkercelik