Что такое ЕГРЮЛ, где заказать выписку и какие сведения она содержит

Вся ключевая информация о каждом российском юрлице содержится в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ). Рассказываем о предназначении этой базы данных, ее содержании, а также объясняем, кто и как может получить выписку из ЕГРЮЛ со сведениями об интересующей организации.

Содержание:

Для чего нужен ЕГРЮЛ

Единый государственный реестр юрлиц (ЕГРЮЛ) — это специальный информресурс, в котором содержатся сведения обо всех организациях и НКО, зарегистрированных на территории России.

Главным предназначением базы данных является сбор информации о действующих юридических лицах с возможностью ее быстрого и удобного получения. При необходимости этими сведениями могут воспользоваться как контролирующие и правоохранительные органы, так и любые другие участники рынка.

За ведение базы данных отвечает налоговая служба, которая занимается ее постоянной актуализацией.

Какая информация содержится в ЕГРЮЛ

Перечень сведений, которые указываются в ЕГРЮЛ о каждой российской компании, закреплен в ст. 5 Федерального закона № 129-ФЗ. В частности, к ним относятся:

наименование на русском языке;

адрес регистрации;

размер УК;

сведения об учредителях, руководителе и участниках;

виды осуществляемой деятельности (ОКВЭД);

оформленные лицензии;

сведения о прекращении деятельности и финансовой несостоятельности;

открытые представительства.

Начальная запись в ЕГРЮЛ вносится в момент регистрации компании. Ее номер становится ОГРН юридического лица. Далее именно ОГРН выступает в качестве основного идентификатора организации. По нему контрагенты и органы власти могут получить всю информацию о хозяйствующем субъекте. Дальнейшие записи вносятся последовательно. Каждой из них присваивают собственный государственный регистрационный номер (ГРН).

По теме. Рентабельность в бизнесе: что это и как рассчитать

Зачем нужна выписка из ЕГРЮЛ

Большая часть базы данных открыта, поэтому любой желающий может получить сведения о юридическом лице, а также копии его уставных документов.

Содержащаяся в реестре информация может быть полезна в следующих случаях:

проверка контрагента перед началом работы;

оформление документов и ведение бухгалтерии;

совершение нотариальных действий;

открытие счета или получение кредита в банке;

участие в государственных закупках, конкурсах, аукционах;

ведение судебных разбирательств;

иные ситуации, когда требуется подтверждение данных компании.

Например, можно запросить выписку, чтобы проверить будущего партнера и убедиться в его добросовестности. Подобные меры предосторожности обезопасят организацию и минимизируют риск возникновения претензий со стороны контролирующих органов.

Важно отметить, что органы власти не вправе требовать предоставления выписки. При необходимости они могут самостоятельно получить всю интересующую информацию посредством межведомственного взаимодействия.

Какие бывают выписки

За исключением некоторых конфиденциальных и персональных данных о физлицах (например, номер и серия паспорта), информация и документы, содержащиеся в ЕГРЮЛ, являются общедоступными. По этой причине существует два вида выписок, различающихся по своему содержанию: обычная и расширенная.

В обычной содержится исключительно открытая информация и получить ее может каждый желающий без каких-либо ограничений.

Расширенная содержит персональные данные учредителей, поэтому запросить ее можно только на свое юрлицо. Другие граждане и компании доступа к этой информации не имеют. Исключение составляют лишь сотрудники органов власти.

По теме. Обзор изменений в системе налогообложения в 2024 году

Как получить выписку из ЕГРЮЛ

Существует два вида выписок: на бумажном носителе и в формате электронного документа. Они ничем не отличаются по содержанию, имеют одинаковое правовое значение и принимаются во всех организациях и органах. Вместе с тем, от выбранного вида справки зависят порядок, сроки и стоимость ее оформления.

Бумажная

Чтобы получить документ, нужно подготовить заявление и подать его в территориальное отделение ФНС или многофункциональный центр. Запрос составляется в произвольной форме, но во избежание отказа рекомендуем указать следующую информацию:

наименование ИФНС или МФЦ, куда подается обращение;

данные интересующего юридического лица;

сведения о заявителе;

предпочтительный способ получения;

количество экземпляров;

указание на срочность (при необходимости).

По общему правилу справку готовят в течение пяти рабочих дней. Если документ нужен срочно, его подготовят уже на следующие сутки, но за это придется дополнительно заплатить. Стоимость изготовления обычной выписки составляет 200 руб., срочной — 400 руб. Оплатить госпошлину можно на официальном портале ФНС России.

Учтите, что при подаче документов через МФЦ срок подготовки справки будет несколько больше.

Готовый документ на бумажном носителе выглядит как несколько листов, содержащих печать ИФНС и подпись специалиста инспекции.

Электронная

Получить справку в электронном виде можно несколькими способами, но проще и удобнее всего это сделать через Госуслуги или на официальном сайте ФНС России.

Чтобы заказать выписку на портале Госуслуг, придерживайтесь следующего алгоритма действий:

авторизуйтесь в личном кабинете и откройте страницу оказания услуги;

выберите нужную документ;

укажите ИНН или ОГРН;

подайте заявку.

Срок подготовки документа до пяти суток, но обычно справка формируется в течение нескольких минут. Сначала в личном кабинете появится уведомление о подаче заявления, а потом — об успешном оказании услуги.

Процесс оформления на официальном сайте ФНС России практически идентичен:

откройте страницу специального сервиса;

укажите наименование организации или выберите субъект и введите ИНН (ОГРН);

нажмите кнопку «получить выписку».

Система автоматически сформирует справку и ее сразу же можно будет скачать на компьютер.

Готовый файл приходит в формате PDF. Платить государственную пошлину за ее оформление не нужно. Как и бумажная версия, документ также содержит подпись, но не обычную, а электронную.

Важно отметить, что формально полученная выписка действует бессрочно, но только при условии, что информация в ЕГРЮЛ не меняется. Поскольку на практике изменения в реестр могут быть внесены в любой момент, сроки действия справки зависят от обстоятельств конкретного случая. Обычно это месяц, но чтобы не ошибиться, лучше заранее уточнить в месте, куда представляется документ.

Какие данные можно получить из выписки ЕГРЮЛ

В выписке из ЕГРЮЛ указываются те же сведения, что содержатся в самом реестре. Соответственно, справка позволит получить всю ключевую информацию о предприятии:

наименование и адрес;

сведения о регистрации;

характер и направление осуществляемой деятельности.

Благодаря информации, содержащейся в выписке из ЕГРЮЛ, получится детально ознакомиться с деятельностью интересующего юридического лица.

Когда нужно вносить изменения в ЕГРЮЛ

Ведением реестра занимается налоговая инспекция, но за достоверность содержащейся в нем информации отвечают сами компании. Если сведения в базе данных перестали соответствовать действительности, например, поменялся юридический адрес или сменился директор, необходимо внести изменения.

Сообщать о смене ФИО, паспортных данных, адреса места жительства и регистрации учредителя или директора не нужно. Эту информацию налоговая инспекция получит самостоятельно из соответствующих органов.

Для внесения изменений в ЕГРЮЛ необходимо подать в ИФНС заявление по форме Р13014. Если менялся устав, к заявлению прикладывается его новая версия, документ о внесении изменений, а также квитанция об уплате государственной пошлины (800 рублей). Госпошлина не взимается при подаче документов через интернет, нотариуса или МФЦ.

Почему могут исключить из реестра

Компания подлежит исключению из ЕГРЮЛ в случае самостоятельного или принудительного закрытия, а также при реорганизации юрлица.

По решению налогового органа организация может быть исключена из реестра в следующих случаях:

компания признана недействующей (в течение года не подается отчетность по налогам и отсутствуют операции по банковским счетам);

содержащиеся в базе данных сведения недостоверны, и они не обновляются более шести месяцев.

Если юрлицо исключат из реестра, то оно утратит свою правоспособность, то есть лишится всех прав и обязанностей. При несогласии с принятым решением его можно обжаловать в арбитражном суде.

Чтобы не допустить принудительного исключения из ЕГРЮЛ со всеми вытекающими неблагоприятными последствиями, нужно периодически проверять указанные в реестре сведения и своевременно отвечать на все письма и запросы налоговой инспекции.

Фото на обложке: Shutterstock