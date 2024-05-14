Обзор изменений в системе налогообложения в 2024 году

В 2024 году государство подготовило изменение системы налогообложения для организаций и ИП. Обо всех нововведениях рассказал Антон Артёмов, эксперт «Контур Эльбы», онлайн-бухгалтерии для малого бизнеса.

Содержание:

ЕНП и ЕНС

Завершился переходный период на единый налоговый платёж (ЕНП). ФНС отменила отдельные платёжки со статусом 02, которые заменяли уведомления. Теперь бизнес использует единый КБК: 18201061201010000510, статус 01 и сдаёт уведомления об исчисленных налогах и взносах.

Отдельные платёжки сохранились для платежей, которые не входят в ЕНП:

взносы на травматизм;

госпошлины без исполнительного документа;

налог на сверхприбыль.

Налог по самозанятости, сборы за использование животного мира и водных объектов можно платить, как будет удобно: отдельно или в составе ЕНП.

НДФЛ

Рассмотрим, какое изменение налогов произошло.

Уменьшился НДФЛ для удалёнщиков. Теперь с зарплаты сотрудников без резидентства из других стран налог удерживают по стандартному тарифу — 13% или 15%. Распространяется на тех, кто заключил трудовой договор с российской организацией или российским подразделением иностранной компании.

Появились лимиты компенсаций для удалёнщиков. За использование своих программ и техники будут возмещать до 35 руб. в день или всю сумму расходов, подтверждённых документами.

Появились необлагаемые суточные для:

полевого довольствия при разъездной работе;

вахтовиков, которые получают надбавки вместо суточных.

За работу в России налог не удерживается с 700 руб., при заграничных поездках — с 2500 рублей.

Налоговое администрирование

Новые полномочия ФНС. С 1 апреля налоговая ставит на учёт иностранцев, зарубежных предпринимателей и организации. Также инспекторы получили возможность частично отменять или заменять обеспечительные меры.

Новые штрафы с 1 января 2024:

для налоговых агентов по налогу на прибыль, если не сдан расчёт;

для работодателей, которые подают сведения для назначения упрощённых социальных вычетов с ошибками.

НДС

Отмена освобождения от НДС для застройщиков. До 31 декабря 2023 года от НДС освобождено строительство помещений для временного проживания без регистрации по долевому участию. Льготу отменили для всех объектов, по которым получено разрешение после 1 января 2024.

Подтверждение нулевой ставки. При экспорте для получения нулевой ставки НДС подают два электронных реестра со сведениями:

из деклараций на продукцию;

из контракта с иностранцем.

Если нулевая ставка не подтверждена, налоговую базу считают на последний день квартала, в котором закончились 180 дней.

Обновление списков медтоваров, для которых действуют льготы по НДС. Изменения перечислены в постановлении Правительства РФ от 16 сентября 2023 года № 1513. Например, из перечня по ОКПД 2 убрали код 32.50.22.130, для которого действовала ставка 10%.

Новые детские товары с НДС 10%. В «льготный» список добавили велосипеды, стульчики для кормления, ванночки и другое.

Освобождение НДС для общепита. Новые правила для общепита по освобождению от НДС. Для применения нулевой ставки выплаты сотрудникам должны быть не ниже среднерыночных. Оценивают по РСВ (расчёт по страховым взносам). Методика расчёта прежняя, если верить письму Минфина РФ от 14 февраля 2023 года.

Важно: упрощённый порядок заявительного НДС-возмещения продлили до 2025 года.

Акцизы

С 1 января выросли акцизы на некоторые товары. Например, за этиловый спирт теперь платят 643 руб. за литр, за вина — 36 руб. за литр. Полный список можно найти в п. 14 ст. 2 ФЗ-389.

С 1 апреля изменился заявительный порядок возмещения акцизов:

документы принимают только в электронном виде;

банки напрямую отправляют банковские гарантии в ИФНС;

если подаётся уточнёнка, решение по первичной декларации отменяется не в обязательном порядке, а на разницу в случае уменьшения.

Обновлённый порядок описан в п. 19 ст. 2 ФЗ-389. Такие же изменения уплаты налогов ввели для заявительного порядка возмещения НДС.

Имущественные налоги

Разберёмся, на какое изменение налогов в 2024 году стоит обратить внимание.

Налог на имущество. Декларацию нужно сдавать до 25 февраля года, следующего за отчётным. Так, за 2023 год отчитываемся в 2024.

Если крайний день — выходной или праздник, срок переносится на ближайший рабочий день. Так как 25.02.2024 — воскресенье, декларацию в этом году сдавали до 26 февраля.

В список недвижимости, для которой база определяется по кадастровой стоимости, добавили многоквартирные и наёмные дома.

Подача уведомления о гибели или уничтожении объекта стала необязательной. Налоговая получит информацию из других ведомств. Но налог перестанут начислять с первого числа месяца, в котором получены сведения. Если не подать уведомление, может быть задержка и придётся заплатить налог за лишние пару месяцев.

Транспортный налог. 30 марта 2024 года Минпромторг обновил список люксовых автомобилей, за которые начисляется повышенный налог. В него вошли 295 авто стоимостью от 10 млн руб. и 222 авто стоимостью от 15 млн руб.

Необязательной стала подача уведомления о гибели или уничтожении имущества, как и с недвижимостью. Также с 1 января 2024 года не начисляют налог на транспортные средства, объявленные в розыск.

Земельный налог. За 2023 рассчитывается по текущей кадастровой стоимости, если она не больше значения на 1 января 2022 года.

С 1 января ввели новую форму уведомления для расчёта налога для участков:

жилого фонда;

инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса;

недвижимости, которая не относится к перечисленным категориям — по ней приводят площадь занимаемого участка.

Форма уведомления утверждена приказом ФНС России от 16 августа 2023 года № ЕД-7-21/546.

УСН

С 1 января 2024 года урегулирован вопрос исчисления налога после переезда ИП или смены регистрации компании. В п. 2 ст. 346.21 НК РФ указано, что налог рассчитывается по ставке, которая действует по месту нового жительства.

Если ИП поменяет прописку в августе, то аванс за 9 месяцев и годовой налог считают по новой ставке. Авансы за первый квартал и полугодие не пересчитывают. Но если по итогам года получится переплата, её можно вернуть на расчётный счёт или зачесть на будущие обязательства.

Декларация по УСН сдаётся в ИФНС по новому месту регистрации. В старую инспекцию отчёт не дублируют.

Формы отчётности

Произошло не только изменение налогообложения, но и существующих отчётов.

Расчёт 6-НДФЛ. Обновлены некоторые поля из-за введения новых сроков по уплате удержанного НДФЛ. Новая форма действует с первого квартала 2024 года.

Декларация 3-НДФЛ. Отчёт адаптировали под изменившиеся сроки уплаты удержанного НДФЛ. По новой форме уже сдавали декларацию за 2023 год.

Расчёт по страховым взносам. В раздел 1 добавили подраздел 4, в котором отражаются исчисленные взносы по иностранным гражданам. Добавили приложение 5, чтобы отражать сведения по иностранцам. Изменения действуют с 1 января 2024 года.

Расчёт сумм доходов, выплаченных иностранным организациям, и сумм удержанных налогов. В разделе 1 больше нет строки со сроком уплаты. Строку 040 разделили на 3, чтобы указать сведения по каждому сроку уплаты. Новая форма используется с 1 января 2024 года.

Новый отчёт СЗВ-ДСО. Появился новый персонифицированный отчёт для авиакомпаний и предприятий угольной промышленности СЗВ-ДСО. Бланк утверждён приказом СФР от 11 октября 2023 года № 2018.

Сертификаты электронной подписи

До 1 сентября 2023 года на физлиц (сотрудников) оформляли электронные подписи (ЭП), которые позволяли подписывать документы. Выпуск таких сертификатов прекратили. Действующие не продлят, но они будут работать до окончания срока действия.

С 1 сентября 2024 года действует порядок:

Сотрудники оформляют ЭП на себя как на физлиц. Организация выпускает на сотрудников машиночитаемые доверенности (МЧД).

МЧД позволяет подписывать документы и взаимодействовать с госорганами. Она работает по принципу бумажных доверенностей.

Страховые взносы для ИП в 2024 году

В 2024 году выросли фиксированные страховые взносы ИП за себя — до 49 500 руб. Сумма включает взносы на пенсионное и медицинское страхование и оплачивается в составе ЕНП без разделения. Налоговики сами распределят средства по нужным фондам.

Размер дополнительного взноса не изменился — 1%, если база превысила 300 000 руб. Взнос рассчитывается с разницы между базой и 300 000 руб.

На уплаченные взносы ИП может сократить налог по УСН «Доходы» и ПСН:

до 100%, если нет наёмных сотрудников;

до 50%, если есть работники.

На УСН «Доходы минус расходы» нельзя сокращать налог, но взносы включаются в состав расходов, которые уменьшают базу.

Личный налоговый кабинет для ИП в 2024 году

С 1 апреля предприниматели могут получать и отправлять налоговые документы через личный кабинет. Для отправки нужна усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП), которую оформляют в удостоверяющем центре.

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