Стартапы vs корпорации. Как работать компаниям в условиях цифровизации

Главное изменение для всего мира — появление новых моделей бизнеса в ответ на запросы, созданные цифровизацией: sharing economy, anything-as-a-service, direct-to-consumer, телемедицина и многое другое. Соответственно, для предпринимателей условием выживания стало изменение бизнес-моделей. И стартапы благодаря своей гибкости и «маневренности» быстрее смогли подстроиться под нужды и боли целевой аудитории, действуя как early adopters. Им легче внедрить новые технологии и методики. Даже на удаленку отправить условную команду из десяти человек проще, чем огромный штат в две-три сотни сотрудников.

Стартапам легче находить то, чем можно удержать аудиторию, не меняясь глобально и не пытаясь предлагать совершенно новые продукты.

Например, Salesforce, разрабатывающая CRM-платформу, не создавал ПО нового класса — на этом рынке уже были сильные игроки в лице SAP и Oracle. Компания пошла по другому пути и избавила потребителей от длительных сроков установки, интеграции, обновлений (и соответствующих расходов), сделав решение облачным. В пандемию идея оказалась особенно востребованной, и в 2020 году доля рынка CRM-систем Salesforce составила 20%.

Еще одно изменение в стартап-индустрии, связанное с цифровизацией — снижение стоимости запуска. Если в 2000 году она оценивалась в $5 млн, к 2018-му цифра сократилась в 10 тысяч раз, до $500. Все благодаря активному распространению open source, облачных сервисов, удешевлению оборудования и вычислительных мощностей. Стартапы больше не капиталоемкие предприятия, что является плюсом и минусом одновременно. Порог входа серьезно снизился, многим талантливым специалистам, желающим создать свой проект, стало легче. Но растущее число стартапов — это усиливающаяся конкуренция.

Не последний момент, которому цифровизация послужила стимулом, — приток инвестиционной поддержки к стартапам. За период с 2011 по 2020 годы объем венчурных денег, вложенных на всех стадиях, увеличился в пять раз. Даже кризисный пандемийный 2020 год в России показал рост объема венчурных сделок, поставил рекорд по мега-раундам (суммы свыше $100 млн). Вместе с этим длительное время демонстрируют активность частные фонды и увеличиваются суммы корпоративных инвестиций. Падение среднего чека зафиксировано только в сегменте госинвестиций.

Крупный бизнес увидел жесткую борьбу традиционных продуктов и digital с победой последних.

Доходы Apple от цифровых сервисов выросли с 9% до 18% за последние несколько лет, компенсируя убытки от снижения продаж iPhone, и компания вынужденно перестает быть исключительно производителем гаджетов. А платформа Shopify позволяет продавать товары в интернете. Корпорациям потребовалось подстроиться под изменившиеся предпочтения аудитории и сделать акцент на цифровых товарах.

Крупные игроки ожидаемо медленнее адаптируются под цифровизацию даже не из-за того, что не хотят или намеренно придерживаются традиций. Им мешают собственные масштабы и сложная структура: в большой компании много уровней принятия решений. С момента, пока условный начальник скажет выполнить какую-то задачу, до того, когда один отдел разработает стратегию, другой произведет решение, третий выпустит продукт, могут пройти не одна неделя или месяц.

Пример такого негативного консерватизма четко прослеживается в истории BlockBuster — сети салонов по аренде DVD. В 2000 году BlockBuster отказалась приобрести Netflix за $50 млн, посчитав модель цифрового сервиса бесперспективной для потребления видеоконтента. Сегодня капитализация Netflix превышает $233 млрд США, а BlockBuster в 2010 году обанкротился.

Проблемы и победы

Во взаимоотношениях корпораций и стартапов сегодня есть две основных проблемы. Первая — это то, что крупные компании не хотят работать со стартапами.

Как показал опрос CBInsights, только 19% при создании нового продукта обратятся к стартапу — за компетенциями, инновациями, другими ресурсами или ради коллаборации. Более 80% указывают на то, что не хотят подобного взаимодействия: 50% отмечают, что лучше все сделают сами, еще 30% предпочтут сотрудничать с другими гигантами рынка. У корпораций низкая скорость запуска новых продуктов — 1-1,5 года, что выходит за пределы одного бюджетного цикла. И это одна из причин их отставания в борьбе.

Вторая причина связана с цифровизацией — это компетентностный разрыв. Раньше корпорации получали знания из книг и на выставках инноваций. Гиганты рынка собирали их «в портфель» и после применяли на практике. Но система изменилась: новые технологии часто создают стартапы и молодые специалисты.

Они не делятся знаниями и инновациями, а хотят самостоятельно разработать продукт или технологию и продать ее напрямую потребителю. Условный Uber потеснил все такси-компании своей идеей и выиграл за счет того, что решил сам развивать ее, а не продал другому известному оператору такси.

В результате корпорациям становится негде взять информацию, например, о трендах обработки данных. Потому что написанное в книжках устарело лет на 10, рассказанное профессором в университете — примерно на пять, предложенное бизнес-консультантом — на два-три года. Это создает большой технологический и компетентностный разрыв между стартапом и корпорацией в пользу первого.

Получается неоднозначная картина: все равно чаще побеждают корпорации. Причин много — у них больше ресурсов, финансовых и административных, выше устойчивость и проверенная бизнес-модель. Зачастую они дольше находятся на рынке, лучше знают подводные камни, успели закрепиться.

Стартап, не имея ничего из перечисленного (особенно финансирования и надежной бизнес-модели), часто победить не может. Он выигрывает в этой борьбе только если трансформируется в корпорацию — как это видно на примере Uber, Airbnb, SpaceX, Robinhood, Klarna, CoinBase и др. Их еще помнят как стартапы, но фактически они уже большие компании и только в этом статусе — победители.

Как работать с инновационной средой для win-win

Но все же корпорации и стартапы приходят к мысли о необходимости сотрудничества. На мировом рынке появляется все больше инструментов для этого. Сегодня уже почти у всех крупных компаний есть собственные венчурные фонды: в России в 2017 году даже было озвучено распоряжение Президента на этот счет. У АФК «Система», «Газпромбанка», «Ростелекома» и других компаний в различных секторах есть венчурные фонды. Также Сколково запускает много фондов с фокусом на решение задач своих клиентов-корпораций, вкладчиков таких фондов.

Также у корпораций появляются инкубаторы и акселераторы — в России их создали «Магнит», S7, и даже Кировский завод. В последние два-три года увеличивается число M&A: корпорации покупают стартапы — например, «Сбер» в пандемию приобрел сервис доставки «Самокат», «Кухню на районе», долю в О2О-платформе и другие компании для создания собственной экосистемы.

К этим давно работающим и очень эффективным инструментам добавляется новый: venture builder — это стартап, который создает корпорация. Здесь сочетаются две сильные стороны: инновации в виде стартапа с его гибким подходом и мощная ресурсная и клиентская база зрелой компании.

Большое преимущество venture builder перед созданным «обычным способом» стартапом в скорости развития. Стандартный стартап сначала 3-7 лет готовится к тому, чтобы заявить о себе на рынке. Это можно видеть на примере таких компаний, как Klarna, CoinBase. С момента регистрации до момента, когда о них узнал массовый потребитель и инвесторы, прошло как раз около пяти лет.

При подходе venture builder стоит задача стартовать быстрее, чем стартап, и пройти его стандартный путь не за 3-5 лет, а, к примеру, за год.

Кроме того, есть практика акселерации стартапов, ориентированных на b2b-рынок и создающих продукты для корпораций. Самый яркий пример — Plug&Play (недавно зашел в Россию): компания собирает и выращивает стартапы, и вокруг нее собираются корпорации, потому что видят для себя интерес в виде заточенных под них инноваций. Это тоже один из возможных способов сотрудничества и совместной победы. Это тоже одно из свежих направлений, набирающих обороты. В дальнейшем у него есть все шансы стать таким же массовым, как сегодня корпоративные акселераторы.

Одновременно с этим встает вопрос, актуальный и для стартапов, и для корпораций. Речь идет о повышении квалификации сотрудников крупных компаний и участников стартапа, причем не имеет значения, фаундер это или члены команды. Все участники бизнеса должны регулярно развиваться и обновлять свою «базу знаний» — получением корочки MBA, онлайн-курсами или другими способами.

Корпорациям это позволит быстрее и качественнее развиваться благодаря грамотному управлению, а стартапам — получать свежую и полезную информацию.

Чек-лист: как современной компании стать лидером рынка

Использовать платформы, которые позволяют создавать и развивать бизнес другим игрокам.

Ставить во главу угла клиентоориентированность: это положительно скажется на лояльности аудитории, от которой зависят продажи бизнеса.

Следить за простотой и востребованностью решений: нет смысла в инновации, если на нее нет массового запроса.

Строить цифровой бизнес: digital будет еще активнее проникать во все отрасли и диктовать свои условия, лучше подстроиться сейчас.

Проявлять гибкость и внимательность: скорость реакции и готовность подстроиться под рынок — залог успеха.

Фото: Olivier Le Moa/shutterstock