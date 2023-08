Раньше на рынке было принято делить пользователей по формальным признакам: пол, возраст, география проживания, уровень образования. Этот подход удобен для настройки таргетинга, но не позволяет глубоко понять поведение и интересы клиента, чтобы установить с ним эмоциональную связь.

Затем популярность стала набирать концепция Jobs to be done, но и она не могла решить всех проблем маркетологов, включая главную: рост и поддержание лояльности. Екатерина Звонова, директор дивизиона «Лояльность» Сбербанка, генеральный директор программы лояльности «СберСпасибо» и подписки «СберПрайм», расскажет, как с помощью кластерной модели сегментировать аудиторию продукта и адаптировать коммуникацию на основе покупательского поведения клиента так, чтобы даже уходящие пользователи возвращались.

Удержать, мотивировать, вовлечь: сегментация аудитории для поддержки лояльности к продукту