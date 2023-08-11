Пособие для нанимающего: как подготовиться к интервью продакта

Как же быть, если нет того человека, кто мог бы нанять хороших специалистов? В этом материале Даниил постарался дать ответ. Описанные здесь приемы помогут в том числе и начинающим продуктовым руководителям сэкономить время в поиске нужной информации.

Проведя десятки собеседований на руководящие продуктовые позиции различных компаний, Даниил Спица, директор по продуктам Yandex (HR Tech), столкнулся с проблемой: как нанять хорошего продакта? Несмотря на то, что профессия продакта сейчас значительно более распространена, навыки менеджеров по продукту систематизированы, а методология и инструменты подробно описаны, собрать из этого четкий алгоритм найма удается не всегда.

Для начала важно осознать, что для найма подходящего сотрудника недостаточно просто оценить опыт кандидата. Есть еще ряд критериев, которые могут существенно повлиять на результативность поиска. В них входят:

знание теории , особенно за рамками опыта, так как при смене компании часто приходится делать что-то, с чем раньше не сталкивался. Отсутствие теории в нужной области потребует дополнительного времени и сил для того, чтобы успешно справиться с задачами;

, особенно за рамками опыта, так как при смене компании часто приходится делать что-то, с чем раньше не сталкивался. Отсутствие теории в нужной области потребует дополнительного времени и сил для того, чтобы успешно справиться с задачами; софт скиллы , так как менеджер по продукту, помимо ответственности за ключевые части бизнес-цикла компании, ввиду особенности профессии вынужден общаться с огромным количеством людей из совершенно различных сфер бизнеса и с абсолютно разным майндсетом;

, так как менеджер по продукту, помимо ответственности за ключевые части бизнес-цикла компании, ввиду особенности профессии вынужден общаться с огромным количеством людей из совершенно различных сфер бизнеса и с абсолютно разным майндсетом; культура , которую менеджер получил в компании, сильно влияет на способы принятия решений, виды коммуникации и активность — ведь если менеджер долго проработал в среде, где ключевую роль играет «безопасность», то, попав в быстрорастущий стартап, такой менеджер по привычке будет уделять ей много внимания и там, возможно, в ущерб скорости роста бизнеса;

, которую менеджер получил в компании, сильно влияет на способы принятия решений, виды коммуникации и активность — ведь если менеджер долго проработал в среде, где ключевую роль играет «безопасность», то, попав в быстрорастущий стартап, такой менеджер по привычке будет уделять ей много внимания и там, возможно, в ущерб скорости роста бизнеса; мотивация напрямую влияет на эффективность сотрудника, и если амбициозный менеджер попал на позицию, открывающую возможности роста, он будет держаться компании и стремиться соответствовать образу перспективной должности.

Однако стоит вернуться назад к опыту, чтобы продолжить разбираться с этими критериями впоследствии. Я выделяю два направления оценки опыта: опыт в предметной области и опыт в профессии.

Опыт в предметной области

С опытом в предметной области все более-менее понятно. Опыт продакта, отвечающего за сервисы юридического документооборота, и продакта, запускающего блокчейн-решения, вероятнее всего, сильно отличаются. Чем ближе компания кандидата к тому, что делаем мы, тем лучше.

В идеальном случае хорошо бы нанять сотрудника у конкурента №1. Кроме того, было бы неплохо найти кандидата у непрямых, но значительно более опытных игроков. Например, если мы делаем стартап-сервис коллективных поездок, то, несмотря на то, что Uber не наш прямой конкурент, кандидаты оттуда были бы хорошим выбором.

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Опыт в профессии

С опытом в профессии ситуация немного сложнее. Чтобы понять, какой кандидат нам подходит лучше всего, нужно разобраться, какие из навыков нам требуются. Для этого нам нужно сопоставить две вещи: задачи, стоящие перед компанией (отделом, направлением, командой) и набор навыков, требующийся для этих задач.

Благодаря коллегам из индустрии у нас есть целый набор взглядов на то, какими навыками должен обладать продакт менеджер, и в каких областях они больше всего нужны. Например, Product Star Миши Карпова, Typical Валерии Розовой, Product Mindset Юры Агеева и даже профессиональный стандарт 06.012 «Менеджер продуктов в области информационных технологий».

Итак, инструменты и критерии у нас есть. Теперь нужно разобраться, как с ними работать. Алгоритм несложный:

Берем ту карту навыков, которая ближе всего к нашему восприятию мира. Мне ближе всего карта Сергея Тихомирова, так как она разделяет навыки не только на области ответственности, но и на уровень знаний, помогая определить, какой навык нужен ведущему специалисту, а какой достаточен для Junior-уровня. Это поможет нам в будущем при сравнении кандидатов между собой.

Выбираем оттуда области и навыки, которые соответствуют задачам компании, подразделения, команды или конкретной позиции.

Если хватает времени и сил — решаем, какой уровень каждого навыка нам нужен. Если, например, мы ищем продуктового тимлида, но при этом стратегией занимается фаундер, то нам достаточно найти человека с базовым опытом разработки стратегии: бóльшая часть ответственности будет лежать на фаундере, а от продакта потребуется поддержка решений и понимание.

Определяем приоритеты навыков. Для простоты можно использовать трехбалльную систему: критический, существенный и «можно пренебречь». Можно взять за основу MoSCoW (Must, Should, Could и Would Must have (Должен иметь), Should have (Следовало бы иметь), Could have (Может иметь) и Would like (Хотелось бы иметь). ), или любую другую систему.

Приоритеты помогут нам в скоринге и отсеве кандидатов. Мы можем решить, что кандидатов без критических навыков не рассматриваем вообще, и это значительно сократит количество сравнений и упростит выбор.

И, наконец, для каждого выбранного навыка (или хотя бы для критических) подобрать ситуацию из собственного опыта, чужих примеров или искусственно созданную, в которой этот опыт раскрывается. Это понадобится нам на этапе кейс-интервью, о котором я расскажу немного позже.

Например, если необходимо проверить навык аналитики на Middle-уровне, можно предложить вводные из последнего сложного эксперимента, результаты которого мы уже знаем и с путем исследования которого мы уже знакомы, и предложить кандидату пройти этот путь на собеседовании.

Что ж, с опытом кандидатов разобрались. Перейдем к следующему критерию — теории.

Теория

С теорией проще. Под каждый навык следует набрать основные тезисы теории и держать их под рукой во время собеседования.

Иногда случается так, что кандидат хорошо знает теорию, но не сталкивался с ее реализацией на практике в своей текущей роли. Рассказ про опыт не даст полной картины, и тогда вопросы: «А как еще можно было поступить?» или «Что еще можно было использовать?» помогут понять, знает ли кандидат альтернативы, даже если не использовал их сам.

В карте навыков Сергея Тихомирова расписан инструментарий каждого навыка и приведены примеры процессов. Кроме того, в общем доступе есть общая информация практически по всему арсеналу продактов, чего для проведения собеседования вполне достаточно.

Софт скиллы

Третий критерий — софты — я считаю чуть ли не самым важным при отборе кандидатов. Почему? Все просто: профессиональные навыки можно приобрести за относительно небольшое время, теорию можно выучить и тут же применять на практике, а с личностными качествами работать гораздо сложнее и дольше.

Однако, независимо от моего мнения об их важности, софт скиллы так или иначе участвуют в работе менеджера. Умение корректно общаться, не терять из виду конечную цель, выходить за рамки своей зоны ответственности снижает риски того, что что-то пойдет не так.

С софтами в нашем случае можно поступить так же, как и с хардами.

Определяем список софтовых скиллов, которые мы считаем важными на этой позиции. Если вакансия предполагает взаимодействие с большим количеством смежников, то умение хорошо вести коммуникацию будет в списке на ключевом месте. Если позиция предполагает много бизнес-анализа, и это ключевая задача, то системное мышление по MoSCoW, скорее всего, попадет в раздел must.

Приоритизируем.

Находим из опыта или теории кейс, где можно было бы проверить, как кандидат будет действовать.

Культура

Четвертый критерий — это культура компании. На собеседованиях не часто уделяют внимание этому фактору, а между тем несовпадение в «культурном коде» может привести либо к невероятно долгому периоду адаптации либо к раннему уходу сотрудника.

Например, когда человек приходит из компании с четкой иерархией и культурой подчинения в свободную компанию, где мнение каждого важно, то его методы влияния на коллег могут быть восприняты негативно. Может понадобиться много времени на то, чтобы коллеги «притерлись» друг к другу — команда стала делать скидку на авторитаризм, а кандидат научился делиться полномочиями и ответственностью.

В худшем случае им не удастся найти общий язык, и компании придется искать другого кандидата.

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Люди продолжат уходить, если не внедрить эти пять принципов в HR-политику

Брать в стартап менеджера, долго проработавшего в компании в спокойном месте со стабильными и настроенными процессами, стоит, только заранее убедившись, что он готов к хаосу, отсутствию регламентов, четких границ в полномочиях и зонах ответственности. С другой стороны, если стартапу как раз и нужно, наконец, настроить процессы, то взять человека с насмотренностью будет хорошей идеей.

О культуре компаний можно узнавать из открытых источников. Большие компании сами с удовольствием рассказывают об этом, и даже некоторые маленькие команды открыто делятся тем, что у них происходит. Ну и самый простой способ — попросить кандидата рассказать о том, как устроена жизнь в его компании сейчас.

Мотивация

И, наконец, пятый критерий — это мотивация. Если мы настроены взять кандидата надолго, помочь ему вырасти и приносить еще больше ценности в компанию, то важно, чтобы его мотивация находила в компании место для реализации. Человек, получающий удовольствие на работе, реже смотрит на альтернативы, больше настроен на хороший результат и приносит больше результата за то же время.

Мой взгляд на мотивацию состоит из двух частей. Первая — профессиональная мотивация. Это то, к чему человек стремится в профессиональной сфере.

Если человеку хочется новых технологий или продуктовых задач, а у нас их нет и не предвидится, то, вероятно, скоро нашему менеджеру станет скучно, он начнет с интересом рассматривать проекты, где такая составляющая есть, и рано или поздно найдет что-то более подходящее, а мы снова будем искать замену.

Вторая составляющая — личностная. Это то, от чего человек получает удовольствие в процессе работы. Например, если человеку нравится разбираться в зависимостях, отслеживать закономерности, находить причинно-следственные связи, то вполне может быть, что наша позиция с уклоном в аналитику будет приносить ему удовольствие.

На этом этапе нам важно определить, что мы можем предложить кандидатам, и на этапе интервью сравнивать наши возможности и запросы соискателей. Возможно, мотивация не будет критическим в нашем списке приоритетов, но она должна стать фактором, который необходимо учесть.

Итак, мы составили список критериев, по которым будем оценивать кандидатов: опыт, софты, теория, культурный код и мотивация. Завершающим штрихом будет размещение этих критериев в таблице для будущей работы с ними.

Я предпочитаю размещать навыки в столбцах, а кандидатов — в строках. Мне удобнее просматривать кандидатов, пролистывая таблицу сверху вниз. В каждой строке я размещаю имя кандидата и подстроки на каждый этап интервью. Например:

CustDev Работа с метриками UX Общая оценка Иванов Иван Резюме 4 0 3 4 Скоринг 3 5 3 Проф. интервью 1 7 4

В каждом столбце в соответствии с навыком мы будем ставить оценки кандидатам. В любой момент времени мы можем обратиться к таблице и принять решение, стоит ли двигаться дальше с конкретным кандидатом, сравнить их между собой, посмотреть мнение коллег, если они принимали участие в интервью.

Помимо наглядности и удобства принятия решений, такая таблица позволяет откалибровать самого себя и со временем принимать все более точные решения.

Фото на обложке: Shutterstock / Matej Kastelic