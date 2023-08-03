Скорость, персонализация и микродействия: три главных тренда UX сегодня

Современные пользователи проводят в интернете в среднем более шести с половиной часов в день, поэтому сегодня одна из главных целей UX-дизайнера — увеличить долю полезного времени в приложении. Как этого добиться, на чём фокусироваться при разработке и какой должна быть коммуникация с пользователем? Елизавета Дегтерева, старший специалист коммуникационного агентства мaslov:agency, собрала мнения и кейсы от экспертов отрасли.
Минимум времени на вход
Время, которое пользователь готов потратить на загрузку, регистрацию, подтверждение личности и изучение нового приложения, сокращается до доли минуты. Ещё более высокие ожидания у пользователя для уже установленных программ — не более 10 секунд.
Игорь Маркелов, дизайн-лид агентства Future
Если можно сократить путь на вход в приложение, пожалуйста, делайте это не задумываясь.
Именно так поступили в агентстве Future, решая проблему низкой конверсии на вход в приложении TryBaby — 54%. Половина пользователей прекращала пользоваться продуктом уже на этапе регистрации — процесс был растянут на 6 (!) экранов. При этом целевое действие было направлено на ввод мобильного телефона, и часто звонок с подтверждением просто не приходил.
Агентство предложило сократить количество экранов и сделать редизайн — теперь внимание пользователя обращено в первую очередь на возможность ускоренной авторизации через соцсети или электронную почту. Результат не заставил себя ждать: спустя 5 дней конверсия регистрации выросла до 62%, через полгода — до 72%.
Персонализация для всех
Езекелян Эмилия, UX-дизайнер медицинского стартапа SleepDoctor
Наша работа — угадать, что пользователь хочет, предложить ему то, о чем он пока только думает. Этот процесс начинается со сбора данных о поведении пользователей, их анализа и формирования идей, как эффективнее работать с контентом, push-уведомлениями, выделение триггеров пользователя, работа с ними и не только...
Персонализация контента и процесса взаимодействия с пользователем становятся must-have уже не только для маркетплейсов и соцсетей.
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5 ключевых навыков, которые нужны продуктовому дизайнеру в 2023 году
Возможности персонализировать интерфейс появляются повсеместно, переходя от B2C- к B2B-продуктам. Если к персонализированным настройкам «Яндекс Карт» в собственном телефоне мы давно привыкли (например, выбор светлой и тёмной темы), то аналогичные опции для бизнеса только становятся трендом.
Сегодня разработчики могут не просто интегрировать карту, но и кастомизировать её под дизайн существующего сайта или приложения: в версии JavaScript API 3.0 можно менять цвета и размеры зданий, дорог, меток организаций и других элементов.
Внимание — деталям
Сделать неперегруженный и интуитивно понятный интерфейс, который при этом будет давать обратную связь пользователю, помогают продуманные и качественно спроектированные микровзаимодействия. Это малые элементы дизайна — свайп, вибрация, анимированная загрузка и другие визуальные «подсказки».
Микровзаимодействия не только улучшают общее восприятие продукта, но и учат пользователя правильно обращаться с приложением. Иногда микроэлементы могут полностью заменить онбординг и текстовые описания.
Эффективное использование микровзаимодействий можно увидеть в приложении Shazam. Здесь нет долгих инструкций в отдельном окне — минималистичный интерфейс «общается» с пользователем через микрореакции.
Пульсирующая кнопка подсказывает, куда нужно нажать, а последующая анимация — информирует, что происходит запись и распознавание звука. Так приложение реагирует на любое действие, создавая эффект живого общения, и отвечает на запрос пользователя всего за один тап.
Долгие онбординги и тёмные паттерны — главные антитренды 2023
Среди антитрендов этого года эксперты выделяют длительный онбординг, который постепенно уходит в прошлое и теряет эффективность.
Мы уже сталкивались с проблемой баннерной слепоты, когда пользователи не обращали внимание на рекламу. Сейчас мы наблюдаем аналогичную тенденцию в UX — люди менее восприимчивы к подсказкам и обучающим материалам в приложениях, пользователи быстро закрывают и игнорируют их.
Поэтому комфортный онбординг в 2023 году должен быть невидимым и объяснять функцию только тогда, когда она понадобится пользователю.
Одновременно люди остро реагируют на тёмные паттерны — это вид интерфейса, который заставляет совершить определённое действие вопреки интересам пользователя. К ним относят автоматическую подписку на рассылку, принудительное продление тарифа, предложение оставить отзыв, которое отображается только тем, кто получил позитивный опыт работы с приложением и т. д.
Cреди тёмных паттернов можно условно выделить серые паттерны — те, что приносят пользу одним людям, но при этом могут показаться манипулятивными другим, и чёрные — интерфейсы, обманывающие пользователей.
Необходимо повышать прозрачность между пользователями и продуктом. Не использовать чёрные паттерны, не перегибать палку с серыми паттернами, а в идеале — избегать их.
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Прогнозы для UX на 2024 год: мнения экспертов
Опрошенные UX-эксперты также выделили несколько основных трендов, которые будут актуальны в 2024 году:
Живой стиль общения
Лёгкий и непринуждённый пользовательский опыт продолжит быть лейтмотивом UX. «Человеческий» стиль общения коснётся как UX-текстов, так и способов ввода команд — всё больше опций будет доступно для голосовых ассистентов.
Инклюзивный интерфейс
Если ранее об инклюзивности своих цифровых продуктов говорили крупные корпорации, то сегодня об этом задумываются и локальные приложения. На рынке уже появляются сервисы со звуковой навигацией и настройками контрастности для пользователей с разным цветовым восприятием. Далее следует ожидать новых UX-решений для распознавания жестового языка.
Privacy-Centric дизайн
В эпоху постоянного информационного взаимодействия вопросы конфиденциальности и безопасности выйдут на первый план. Перед дизайнерами будет стоять задача не только правильно оформить всем известные запросы согласия на использование cookie-файлов, но и позаботиться о безопасном отображении личной информации на экранах.
Фото на обложке: Shutterstock / Mila Supinskaya Glashchenko
Иллюстрации предоставлены автором.
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