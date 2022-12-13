7 частых ошибок в UX-дизайне

Каждый владелец бизнеса знает, что пользовательский опыт — ключевой аспект любого сайта. Если людям не удобно им пользоваться, они быстро его покинут. Рассмотрим 7 наиболее распространенных ошибок в UX-дизайне и разберемся, как их избежать, чтобы посетители хотели возвращаться на сайт.

Игнорировать потребности и фидбек пользователей

Это одна из самых распространенных ошибок в UX-дизайне. Она может приводить к плохому пользовательскому опыту, а в конечном счете — к потере клиентов и доходов.

Есть несколько способов создавать дизайн с учетом фидбека, например проводить исследования пользователей, юзабилити-тестирование и опросы среди заинтересованных сторон. Кроме того, важно разработать систему, которая в течение всего цикла создания продукта будет отслеживать обратную связь и реагировать на нее.

Жертвовать эстетикой ради функциональности (и наоборот)

Оба эти аспекта важны для UX-дизайна, но грамотно сочетать их довольно сложно. Часто дизайнеры слишком сильно фокусируются лишь на одном из них, что мешает продукту реализовать свой потенциал.

Эстетика отвечает за внешний вид сервиса и помогает ему произвести хорошее впечатление на пользователей. С другой стороны, функциональность определяет, насколько продукт будет удобен в использовании. В хорошем UX-дизайне эти аспекты должны быть сбалансированы.

Включать неотзывчивые элементы

При создании сайтов и приложений нужно учитывать множество аспектов. В первую очередь дизайн должен быть отзывчивым (или респонсивным, от англ. responsive), то есть адаптироваться под экраны разных размеров.

Неотзывчивые элементы вызывают ряд проблем. К примеру, такие кнопки могут работать некорректно на мобильных устройствах, а текст — трудно читаться на небольших дисплеях. Это разочаровывает пользователей и побуждает их покинуть сайт или приложение. Поэтому, прежде чем запускать продукт, следует протестировать его на различных устройствах и проверить элементы на отзывчивость.

Использовать много всплывающих окон

Хоть этот элемент и работает эффективно в определенных ситуациях, порой он создает больше проблем, чем решает. Всплывающие окна могут быть навязчивыми, раздражать пользователей и мешать им взаимодействовать со страницей. Кроме того, они могут снижать доступность сайта для тех, кто пользуется скринридерами и прочими ассистивными технологиями.

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Во многих случаях от всплывающих окон лучше полностью отказаться. Но если они необходимы, то убедитесь, что они понятно обозначены и их легко закрыть.

Добавлять большое количество контента

Из-за этого страницы сайта и приложения кажутся загроможденными, а время их загрузки может увеличиваться. С точки зрения UX-дизайна, меньше часто значит больше.

Постарайтесь использовать простые и понятные макеты, чтобы пользователям было легче найти нужную информацию. Изображения и видео добавляйте в небольшом количестве, а текст — только при крайней необходимости. В целом, стремитесь к минимализму — так пользователям будет проще сосредоточиться на одной задаче.

Создавать сложный дизайн

В таком случае посетителям будет тяжело перемещаться по сайту или приложению, и им захочется поскорее его покинуть. Дизайн должен быть простым и интуитивным — это может потребовать дополнительных усилий на первом этапе, но в долгосрочной перспективе окупится за счет лучшего пользовательского опыта.

Полагаться на технологии

От ИИ до виртуальной реальности — всегда есть способы создать инновационный опыт для пользователей. Тем менее важно помнить, что технологии — лишь один из инструментов в наборе дизайнера. Если надеяться только на них, результат будет хуже.

Технологии стремительно развиваются: то, что хорошо работает сегодня, может уже устареть завтра. Помимо этого, со временем меняются и ожидания людей. Поэтому UX-дизайнерам важно сохранять гибкость и всегда учитывать потребности клиентов при принятии решений. Если слишком сильно полагаться на инновации, легко упустить из виду самое важное, а именно пользовательский опыт.

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