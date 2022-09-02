Как настроить pop-up уведомления и не отпугнуть посетителей сайта

Никто не любит всплывающие окна на сайтах: часто баннеры перекрывают страницу и отвлекают от просмотра. Однако pop-up может быть полезным и эффективным маркетинговым инструментом. Используйте эти 7 стратегий, чтобы запускать уведомления с релевантным содержанием в нужный момент.

1. Сделайте предложение, от которого невозможно отказаться

Да, всплывающая реклама раздражает. Но если в ней присутствует привлекательное предложение, негатив исчезает.

Так, онлайн-магазин может поощрить новых покупателей бесплатной доставкой или скидкой в 50% на один товар. Эта одноразовая скидка позволит удержать посетителей и побудить их что-нибудь приобрести.

Прием сработает на любом сайте. Хотите, чтобы пользователь подписался на рассылку? Предложите ему что-нибудь взамен. Иногда владельцы ресурса заключают партнерство со связанными сайтами, чтобы предоставлять скидки на продукты и онлайн-сервисы.

Образовательный ресурс может предоставить бесплатный пробный период на 2 месяца.

2. Подождите, пока пользователь не захочет покинуть сайт

Самый худший тип всплывающих окон — те, что блокируют всю страницу еще до того, как можно будет увидеть ее содержимое.

Не стоит торопить посетителей с оформлением покупки или подписки: подождите, пока они не продемонстрируют, что собираются уходить, например попытаются закрыть страницу или начнут писать что-то в адресной строке.

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Всплывающие окна, которые появляются перед уходом посетителя, называются exit pop-up. Часто они содержат текст вроде «Прежде чем вы уйдете...».

В exit pop-up можно упомянуть о скидке или призвать подписаться на рассылку новостей, чтобы не пропускать интересный контент. Такие всплывающие уведомления меньше раздражают и хорошо работают для повышения конверсии, поскольку посетители ценят, что их беспокоят не сразу.

3. Сообщайте о важных новостях или обновлениях

Эту стратегию нельзя использовать постоянно. Однако если сайт, его политика или ассортимент были серьезно изменены, используйте всплывающее сообщение, чтобы рассказать об этом. Многие сайты сделали это, когда были приняты правила GDPR, чтобы уведомить пользователей об их правах на данные и неприкосновенность частной жизни.

Pop-up также можно использовать, чтоб объявить о предстоящих событиях, таких как конкурсы или прямые трансляции. Это простой способ гарантировать, что посетители не пропустят важные обновления и новости.

4. Проявите терпение

Обычно всплывающие окна, которые появляются сразу, действуют не так эффективно. Речь идет об улучшении пользовательского опыта.

Представьте, что управляете обычным магазином. Если остановить людей у двери и попытаться немедленно продать им товар, прежде чем они успеют осмотреть его, они уйдут. Дайте им 15 минут осмотреться, а затем предложите сделку или скидку.

Используйте тот же подход в настройке всплывающей рекламы. Установите определенный промежуток времени до появления всплывающего окна, от одной до нескольких минут.

Другой вариант — подождать, пока пользователь не перейдет к определенной точке страницы, например, к середине страницы. Это дает ему время лучше понять и оценить сайт, прежде чем появится всплывающее окно.

5. Вносите своевременные предложения

Если вы когда-либо пользовались социальными сетями, то знаете, что если вы недавно ознакомились с каким-либо продуктом, то начнете видеть рекламу сопутствующих товаров. Таким же образом можно использовать всплывающие окна.

Допустим, кто-то добавил новую пару джинсов в свою онлайн-корзину. Используйте поп-ап, чтобы показать связанные товары, например, ремни или обувь.

Пользователи считают такие всплывающие окна наиболее полезными. Кроме того, прием может увеличить общий объем продаж.

6. Напомните пользователям о покупках в корзине

Что может разочаровать интернет-магазин больше, чем покупки, оставшиеся в корзине?

Можно прислать напоминание по email, но многие покупатели не предоставляют свой адрес.

Решение — использовать для этого pop-up. Напомните пользователю о товарах, которые он добавил в корзину. Новым покупателям можно даже предложить промокод, если они оформят заказ в установленные сроки или завершат покупку во время визита.

Хотя это не всегда будет работать, этого достаточно, чтобы сократить количество брошенных корзин и увеличить продажи. В конце концов, при такой стратегии продавцу нечего терять.

7. Предложите что-то бесплатно

Всплывающие окна могут расстраивать. Однако, когда они предлагают что-то ценное, они меньше разочаровывают.

Подождите, пока посетитель не пробудет на вашем сайте в течение установленного периода, а затем поразите его всплывающим окном с бесплатным бонусом. Он должен быть связан с сайтом и быть невероятно полезен для посетителей. Это может быть бесплатная консультация по услуге, электронная книга, полезный шаблон, шпаргалка или что-нибудь еще, что может понравиться посетителям.

Если вы пытаетесь увеличить количество подписчиков по электронной почте, это лучший подход. Хотя большинство собранных email-адресов по-прежнему будут неиспользуемыми, число качественных адресов также вырастет, и это поможет повысить эффективность маркетинговых кампаний.

Самая важная стратегия — не переусердствовать. Не забудьте использовать A/B-тестирование, чтобы оценить эффективность всплывающих окон и определить, подходят ли они вашей аудитории.

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