5 ключевых навыков, которые нужны продуктовому дизайнеру в 2023 году

О том, какие тренды будут править бал в мире продуктового дизайна в 2023 году и какие навыки помогут специалистам создавать конкурентные и убедительные решения, рассказал Михаил Куракин, продуктовый дизайнер компаний Urban Connect AG и OpenWeb .

Простота, визуальная привлекательность и удобство в использовании сервиса — основа, к которой стремится каждый бизнес в создании своего цифрового продукта. Однако с каждым годом запросы аудитории растут, как скорость технологического прогресса и требования самих платформ, на которых ваш продукт будет работать.

Повсеместная токенизация: применяем в работе

Дизайн — дисциплина, которая давно и крепко стоит на трех китах: креативном мышлении, анализе и синтезе знаний. Несмотря на то, что наша работа ассоциируется с занятием творческим, самая сильная сторона продуктового дизайна — как ни странно, в некотором смысле противоположна творчеству.

Я говорю про системность, то есть, умение обнаружить взаимосвязь событий и данных в системе, выявить в ней общие закономерности и предвидеть потенциальное влияние каждого последующего решения на общую эффективность системы.

Один из инструментов, который позволяет систематизировать практически любой аспект работы продуктового дизайнера, — это токен. Токен — единица языка коммуникации между дизайнером и разработчиком; своего рода ключ к цифровой ячейке, где находится нужная информация. С помощью токена дизайнер может задать название абсолютно любому элементу системы, попутно нивелируя рассинхрон между процессами дизайна и разработки.

Допустим, речь идет о создании новой кнопки. С какими переменными в этом случае мы имеем дело? Как минимум шрифт, цвет фона, формат фона, цвет и размер шрифта, скругление углов, отступы, прозрачность — параметров может быть множество.

Токен помогает ускорить и систематизировать работу: дизайнер единожды «забивает» в систему необходимую информацию, задает название ключа (например, button.primary.default), а далее во всех случаях использования данной кнопки разработчик будет видеть компонент с этим названием в макете и затем сможет прописывать упомянутый ключ в коде.

Более того, если работа проделана качественно, изменения в стилях смогут автоматически приходить от дизайнера напрямую в код (разумеется, после прохождения необходимых стадий проверки у команды разработчиков).

Использование токенов становится в прямом смысле слова must-have — залогом быстрой и слаженной коммуникации между командой дизайнеров и командой разработки, — когда речь идет о воплощении сложных решений для нескольких проектов одновременно, например, в случае создания темной и светлой тем для различных приложений.

Приведу пример из личной практики. Компания Urban Connect (швейцарский B2B-сервис по размещению и прокату скутеров, самокатов и Tesla для корпоративных клиентов), где я работаю, управляет рядом продуктов:

Клиентским приложением для iOS и Android (в данный момент мы обновляем дизайн и backend, после чего в приложении появится светлая и темная темы, а также возможность брендировать некоторые аспекты приложения под фирменный стиль и вкусы клиента);

Веб-сервисом для сотрудников, который уже поддерживает светлую и темную темы, так как служба поддержки работает 24/7;

Приложением для ремонтников прокатной техники для iOS и Android, которое также поддерживает светлую и темную темы;

Приложением для смарт-часов (находится в стадии тестирования, также будет иметь светлую и темную темы).

Все перечисленные выше продукты — это массивы информации. Все они базируются на одной библиотеке цветов, которая, в свою очередь, через токены используется одновременно во всех продуктах и помогает нам создавать стильные единообразные и концептуальные дизайн-решения.

Грамотная работа с паттернами

Продолжу тему системности. Будучи продуктовыми дизайнерами, мы всегда стараемся работать не с задачами как таковыми, а с паттернами. Это «строительные блоки», из которых можно собрать последующие удачные дизайн-решения, которые будут одинаково работать на нескольких платформах и устройствах.

Старайтесь выделять такие паттерны из своих продуктов в отдельные файлы, чтобы их всегда можно было использовать вновь, улучшать и переформатировать под конкретные запросы.

Приведу пример из уже упомянутого выше клиентского приложения Urban Connect. С его помощью пользователи могут, например, открывать или закрывать арендованный автомобиль. Та же функция работает в приложении для ремонтников.

Как вы уже догадались, эту задачу мы решали один раз, и благодаря паттернам функция срабатывает по одному и тому же алгоритму в обоих приложениях и на обеих платформах — iOS и Android, — а в скором времени будет адаптирована и под смарт-часы.

Специфика разных платформ

И еще пару слов об эффективности. Сегодня свое мобильное приложение есть практически у каждого популярного сервиса. Вопрос в том, на какой платформе и для какого устройства оно сделано. Понимание специфики работы каждого из них в 2023 году — уже не просто желательное знание, а абсолютный must для UX-дизайнера.

Думаю, что обсуждение особенностей работы с iOS и Android может быть темой для отдельного исследования, но на что я точно посоветую обратить внимание, так это на устройство, через которое клиент будет взаимодействовать с вашим продуктом. Например, мобильное приложение, десктоп-приложение, смарт-часы, планшет или вообще — телевизор.

Ваша задача — проработать все сценарии клиентского поведения и взглянуть на продукт глазами пользователя. К примеру, смарт-часы с 2019-2020 годов — чуть ли не самый востребованный товар на рынке портативной электроники. Создание приложений для таких гаджетов несколько отличается от разработок для мобильных устройств и десктопов.

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В случае часов стоит помнить про оптимизацию дизайна под квадратные или круглые экраны, экономное энергопотребление, ориентироваться на минималистичный и облегченный дизайн, а интерфейс должен быть с одной стороны интуитивно понятным, с другой — трендовым и стильным, ведь такой гаджет составляет часть образа пользователя.

Свои особенности — у разработки дизайн-решения для приложения на Smart TV. Помимо сотни технических нюансов, стоит помнить, что телевизор до сих пор довольно ограничен в смысле навигации. Из-за слабости вычислительного модуля на устройствах практически нет возможности делать плавные и зрелищные анимации.

Приложения не умеют адаптироваться под размер экрана, поэтому размещение нужно задавать для каждой отдельной модели. Однако это не значит, что тот или иной гаджет не стоит разработки под него отдельного приложения. Ваша задача как дизайнера — изучить преимущества и недостатки каждого, чтобы предвосхитить тренды на рынке специализированных решений или даже задать их самому.

Изучение возможностей искусственного интеллекта

Кроме фокуса на внутренних процессах продуктовый дизайнер, конечно, должен бегло ориентироваться в технологиях, тенденциях и запросах рынка. Это повышает шансы создать эффективный, убедительный, востребованный и главное — своевременный продукт.

Одним из ключевых технологических трендов 2023 года, на мой взгляд, становится запрос на интеграцию искусственного интеллекта. Число open-source проектов ИИ продолжает расти в геометрической прогрессии, и мы уже вполне можем ситуативно их использовать.

Приведу в качестве примера пару сервисов, о которых вы уже наверняка слышали:

ChatGPT — нейросеть, которая в 2023 году произвела фурор в среде программистов. Если говорить о пользе для продуктовых дизайнеров — с ее помощью можно быстро сгенерировать любой контент для макетов, блогов, социальных сетей, диалогов и рекламных компаний.

Кроме того, сервис позволяет автоматизировать создание отчетов и документов, основанных на представленной ему информации, а также может быть интегрирован в мобильные и веб-приложения для создания таких функций, как, например, чат-боты или виртуальные помощники.

Другой вполне рабочий новый инструмент, который пригодится для создания презентационных или иллюстративных материалов, — сервис Midjourney. Это нейросеть, генерирующая картинки по текстовому описанию.

Для того, чтобы получить результат, достаточно на английском языке описать сюжет, направить его на обработку сетке и дождаться результата. Далее изображение можно модернизировать, увеличить его качество или скачать.

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Мой коллега из компании OpenWeb уже сделал несложный сервис, который с помощью ChatGPT генерирует нам тексты для макетов в той манере, которая приуща нашей компании.

Но, на мой взгляд, главная ценность этих сервисов не столько в практической применимости всего их функционала в работе дизайнера, а в том, что они позволяют оставаться «на острие» технологий и лучше ощущать, в каком направлении дует ветер технологических перемен.

Восприимчивость к новому: не замыкаться в профессии

Наконец, навык, который пригодится каждому продуктовому дизайнеру, и не только в ближайшем будущем. Скорее, на протяжении всего карьерного трека. Это — восприимчивость к новым знаниям, готовность непрерывно обучаться и повышать свою квалификацию, ведь продуктовый дизайнер участвует практически во всех рабочих процессах — от исследования и генерации идей до разработки концепта и его реализации.

С каждым новым продуктом и проектом я рекомендую добавлять в свой инструментарий подходы и анализировать инсайты, полученные из смежных профессий. Векторов развития может быть множество:

Изучить основы кода, чтобы быть ближе к разработчикам;

Освоить регулярный менеджмент проектов, чтобы лучше понимать экономику продукта;

Тренироваться писать тексты, чтобы через макет лучше и эффективнее общаться с пользователями;

Общаться с аналитиками, чтобы развивать системное мышление, или с художниками — чтобы развивать насмотренность.

Компетентный дизайнер всегда мыслит в контексте, понимает, что продукт не существует сам по себе и ради самого себя, а всегда решает определенные бизнес-задачи. Поэтому порой вникать приходится в те сферы, которые напрямую с вашей должностной инструкцией не связаны. Но, на мой взгляд, именно на пересечении дисциплин, знаний и лежит ключ к развитию.

Фото на обложке: Shutterstock / shutter_o

Иллюстрации предоставлены автором.