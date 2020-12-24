Потребности клиентов и бизнес-модели в e-grocery: обзор

Рынок e-grocery в России растет быстрее других сегментов электронной торговли. Пандемия коронавируса стала катализатором этого процесса. На фоне ускоренного роста четко сформировались ключевые потребности покупателей, связанные с едой, которые потребители решают с помощью онлайн-сервисов. Именно эти запросы будут определять бизнес-стратегии компаний и вектор развития рынка e-grocery в ближайшие годы. Управляющий директор онлайн-гипермаркета «Перекресток Впрок» Леонид Довладбегян рассказал о том, какие изменения пережила e-grocery индустрия.

Чипсы на ночь

Для тех, кто хочет получить продукты как можно быстрее, работают сервисы экспресс-доставки. В этом случае предложение строится вокруг скорости сервиса. Чтобы обеспечить быструю доставку, необходимую потребителю, сервисы дозакупки должны находиться как можно ближе к клиенту.

Чтобы добиться этого, существует несколько вариантов. На первый взгляд, самый простой — начать доставку непосредственно из магазинов, если, конечно, это уже действующая модель бизнеса. В этом случае появляется возможность масштабировать своей сервис очень быстро, так как время требуется только на техническое подключение точки и найм сборщиков и курьеров.

Ассортимент будет ограничен матрицей магазина, в котором собирают заказы: от четырех-пяти тысяч наименований, если речь идет о магазинах «у дома», и до 10-20 тысяч в супермаркетах.

Правда, при комплектации заказов с полок конкретного магазина всегда есть риск несостыковки ассортимента на сайте или в приложении и фактического наличия товаров на полке, так как пока технологии не научились отслеживать продукты, которые уже положили в корзину, но еще не пробили на кассе.

Нивелировать этот пробел позволяет доставка из мини-дарксторов. Dark store — в переводе с английского «тёмный магазин». Он закрыт для покупателей, доступ в него есть только у сотрудников сервиса доставки.

В этой модели ассортимент будет зависеть от площади объекта. Правда, масштабировать такую модель дороже и дольше, если нет готового пула подходящих помещений.

Наравне с экспресс-доставкой до двери быстро получить базовые продукты позволяют сервисы click-and-collect, когда потребитель оформляет заказ через интернет и затем забирает его на кассе магазина.

Такой подход совмещает в себе онлайн- и офлайн-шопинг. Помимо удобства, «покупая в интернете, забирая в магазине», потребитель может сэкономить на доставке. При развитии этого формата сохраняются те же риски, что при экспресс-доставке, так как заказы тоже собирают в конкретном магазине.

В то же время, его масштабирование ещё проще, так как не требует проработки логистики и затрат на курьеров.

Вместе с услугами по доставке продуктов на потребность «заказать-быстро получить-съесть» отвечают различные сервисы, доставляющие готовую еду, будь то агрегаторы или собственная доставка ресторанов. Несмотря на то что они используют другие бизнес-модели, их нельзя не учитывать при оценке конкурентного окружения.

Рынок сервисов дозакупки сегодня очень конкурентный: за последние несколько лет на него вышли «Перекресток. Быстро», «Пятерочка Доставка», «Самокат», «Яндекс.Лавка», «Магнит», а недавно «AliExpress Россия» анонсировал сервис «Есть!». Отчет INFOLine показывает, что уже к концу 2020 года экспресс-сегмент вырастет до 30 млрд руб., то есть больше чем в 40 раз относительно 2019 года.

«Женаты и с детьми»

Для потребителей, которые хотят закупить сразу большой объём продуктов и сопутствующих товаров за один раз, работают сервисы закупки впрок. Предложение игроков этого сегмента рынка строится вокруг широкого ассортимента.

Чтобы расположить несколько десятков тысяч товарных единиц, а также наладить эффективные процессы сборки и доставки, некоторые сервисы закупки впрок используют инфраструктуру дарксторов.

В отличие от мини-дарксторов, с которыми работают сервисы экспресс-доставки, крупные склады-магазины чаще располагаются где-то на окраине — в больших городах сложно найти подходящие складские помещения в застроенных центральных районах.

Удалённое расположение дарксторов влечет и более сложную логистику. Пешими курьерами или велосипедами её, естественно, не обеспечить. Авто-доставка крупных заказов требует тщательного планирования, чтобы оставаться эффективной. Для оптимизации логистики мы используем телеметрию и постоянный мониторинг операционных процессов.

Немного облегчить логистический вопрос могут продуктоматы — автоматизированные пункты выдачи заказов с ячейками, поддерживающими разные температурные режимы. Для них заказы также формируют в дарксторах, но такие аппараты освобождают покупателей от необходимости ждать доставку дома в строго отведенное время.

Продуктоматы позволяют забрать заказ в удобный час, например, по дороге с работы домой. Они могут располагаться как в продуктовых магазинах, так и в торговых центрах, пунктах выдачи заказов и других проходных местах.

Помимо довольно привычного для нас заказа продуктов, есть более продвинутый подход к закупке впрок — подписка, которая уже достаточно распространена за рубежом. По данным на 2019 год в мире оперируют 7 000 компаний, доставляющих товары по такой модели — из них 70% расположены в США.

Совокупный годовой темп роста (CAGR) мировой экономики товаров и услуг по подписке с 2014 по 2019 гг. составил 17,33%. Согласно годовому отчёту за 2019 год Торговой ассоциации товаров и услуг по подписке, к 2023 году три четверти D2C-организаций (Direct to Consumer; рынок товаров, где компании сами производят, продвигают, продают и доставляют свой продукт без участия каких-либо посредников) будут предоставлять услуги подписки.

Такие сервисы развиваются в разных форматах: потребитель может подписаться на целую продуктовую корзину или отдельные товары, которые обычно приобретает с одинаковой периодичностью (бытовая химия, корм для животных, чай или косметика и т.д.), услуги (например, неограниченное количество доставок в течение месяца) и ready-to-eat сервисы (к примеру, Grow Food).

Также к сервисам «по подписке» можно отнести «модель молочника»: когда в оговоренное время приезжает машина с товаром, и группа людей его забирает. Такая модель улучшает экономику сервиса.

Очевидное преимущество сервисов «по подписке» заключается в том, что заказ на сайте нужно оформить всего один раз. Продавцу эта модель не менее выгодна: появляется возможность планировать запасы и логистику на месяцы вперед. Согласно исследованию Nielsen, покупать по подписке готовы 43% россиян.

Параллельные потребности

На оба сегмента e-grocery окажут влияние роботизированные технологии, агрегаторы и супераппы, которые сейчас активно развиваются. При этом сами сервисы экспресс-доставки и закупки впрок хотя и нацелены на одну аудиторию, в меньшей степени конкурируют между собой.

Дело в том, что один и тот же потребитель может иметь разные потребности в разное время: вечером после работы заказать экспресс-доставку снэков к просмотру фильма, а в выходные закупиться продуктами впрок.

Потребителю не нужно выбирать между сервисами — он может использовать их параллельно.

Фото на обложке: Maxx-Studio/Shutterstock