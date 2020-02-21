Cloud-гейминг: как корпорации меняют рынок

CEO Playkey Егор Гурьев рассказывает, почему облачный гейминг стал популярным у пользователей и инвесторов, что мешает cloud-геймингу развиваться, как глобальные корпорации влияют на рынок и как стартапам конкурировать с ними.

Игровой рынок растет каждый год на 10% — отчасти благодаря новым технологиям. Например, сегодня один из главных драйверов игровой индустрии — cloud-гейминг.

Что такое cloud-гейминг

$138 млрд — столько в 2018 году геймеры потратили на видеоигры. К концу 2019 года эта сумма достигла $152 млрд — огромный рынок и лакомый кусок для любой крупной компании.

Каждый год компьютерные игры становятся все более требовательными: чтобы комфортно играть с максимальными графическими настройками, придется выложить за компьютер не меньше 100 тысяч рублей. При этом уже через два-три года компьютер устаревает, и приходится докупать комплектующие. Многие геймеры не могут себе это позволить или не хотят тратить столько денег.

Cloud-гейминг позволяет сэкономить на увлечении играми. Это технология, с помощью которой можно запускать современные новинки на старом компьютере, планшете или даже смартфоне.

Все вычисления происходят на удаленном сервере, который просто транслирует пользователю картинку. Вместо покупки дорогого мощного компьютера геймер будет оплачивать время, которое хочет провести в игре.

Почему в cloud-гейминг верят инвесторы

Потому что любят вкладывать деньги в новые хайповые технологии. Но есть и другие, более рациональные причины:

Облачный гейминг поддерживают IT-корпорации. По данным NewZoo, треть населения планеты играет в видеоигры. Ежегодный рост рынка cloud-гейминга — 46,7%. Технология выгодна для разработчиков и издателей компьютерных игр.

Тренд среди корпораций

Почти все гиганты уже в деле:

NVIDIA и Google запустили свои сервисы облачного гейминга;

Microsoft и EA представят свои разработки в 2020 году;

Verizon и Amazon рассказали о своих намерениях, но не назвали конкретной даты.

Наверняка к этому списку добавится кто-нибудь еще.

Зачем корпорациям вообще это нужно? Дело в том, что игры через облако скоро станут частью экосистем корпораций. Например, Amazon предоставляет пользователям интернет-магазин, услуги облачного хостинга, сериалы. Сервис для облачного гейминга — логичный следующий шаг для расширения линейки своих сервисов.

Сегодня корпорации борются за долю рынка — все хотят быть лидерами в новой нише. Инвестировать несколько сотен миллионов долларов может любой бизнес уровня Apple, Amazon или Google. Большие инвестиции привлекают внимание к индустрии со стороны СМИ и заинтересовывают еще больше инвесторов.

Увеличение аудитории

Сегодня самое важное для cloud-гейминга — скорость интернета у клиента. Необходимый уровень качества при передаче видеопотока обеспечит только быстрый и стабильный интернет.

Еще в 2010 году, когда на рынок вышел первый сервис для облачного гейминга, средняя скорость интернета составляла всего 4,7 Мбит/с. За 10 лет средняя скорость интернета выросла в четыре раза — сегодня она составляет 18,7 Мбит/с. В ближайшее время во всем мире будут внедрять 5G, которая увеличит скорость интернета еще в 20 раз.

Провайдеры и операторы уже сегодня предоставляют игровые тарифы и часто приглашают облачные сервисы cтать партнерами.

Ежегодный рост рынка

В 2018 году сервисы клаудгейминга заработали $45 млн — довольно скромная сумма по меркам игрового рынка.

Но уже к 2024 году индустрия обещает стать гораздо популярнее. По прогнозам аналитиков, сервисы cloud-гейминга заработают в 10 раз больше — до $450 млн. Ежегодный рост рынка составит 46,7%.

Невозможность пиратства

Пиратство — огромная боль игровой индустрии. После официального релиза игровые лицензии лежат на торрентах в свободном доступе уже через несколько часов, а иногда появляются там еще до официальной даты выхода.

Вся индустрия знает об этом, но пока ничего не может сделать. Исполнительный директор Ubisoft заявил, что 93% игроков не платят за лицензионные игры.

С помощью cloud-сервисов невозможно играть в «пиратку» — все лицензии автоматически проверяются. Пользователь запускает игру с удаленного компьютера, а сам видит лишь трансляцию этой игры. Если cloud-гейминг станет массовым, то прибыль разработчиков и издателей игр увеличится. Но пока что они не стремятся вступать в партнерство с cloud-индустрией. Почему и что с этим делать?

Проблемы рынка cloud-гейминга

На сегодня есть две причины, которые не позволяют еще сильнее раскрыть потенциал рынка облачного гейминга:

Геймер долго получает доступ к лицензии.

Чтобы запустить игру, пользователь вставляет диск с игрой в компьютер или покупает электронный дистрибутив. В cloud-гейминге начать игру сложнее: нужно зарегистрироваться в сервисе, скачать программу, авторизоваться в игровой платформе (например, Steam) — и только потом можно запустить игру.

Сегодня все в digital-услугах упрощается: браузеры запоминают все данные, интернет-магазины все реже требуют обязательную регистрацию. В ближайшее время доступ к cloud-сервисам тоже станет более простым.

Издатели не хотят зависеть от cloud-сервисов.

Сервисы для облачного гейминга продают игровое время, а издатели получают деньги за игры. Когда клиент покупает игру за четыре тысячи рублей, издателя уже не волнует, будет ли пользователь в нее играть.



Если же издатель предоставляет лицензию cloud-сервису, он будет получать часть доходов от времени, которое пользователи проводят за игрой. Возрастает риск недополучения выручки — большинство геймеров не проходят игры до конца, а кто-то вообще их даже не запускает. Поэтому есть риск получить не гарантированные четыре тысячи рублей, а процент от 100–200 рублей.

Пока издатели предлагают cloud-сервисам подключать по подписке старые игры, которые уже почти не продаются. Но это не сильно интересует облачные сервисы — такими играми тяжело привлечь игроков. Логичный шаг — запуск издателями собственных платформ для cloud-гейминга.



Также IT-корпорации приведут миллионы игроков — это может повлиять на выручку и отношение к облачным играм.

Как IT-корпорации популяризируют облачный гейминг

Когда корпорация уровня Apple, Amazon или Google запускает новый сервис, о нем сразу же узнают во всем мире. Sony PlayStation Now, Google Stadia и Nvidia GeForce Now — драйверы cloud-гейминга. Эти сервисы создают спрос и приучают миллионы игроков к cloud-геймингу.

Google Stadia планирует поменять рынок консольных игр

Сначала Google планировал запустить Stadia как платформу для владельцев маломощных компьютеров. Но в результате корпорация предлагает купить устройство для телевизора и контроллер. Это прямой вызов консольному рынку с его вечными лидерами: Sony, Nintendo, Microsoft.

Консоль стоит около $400, игры — $50 за 1 штуку. Google предлагает приставку за $129 и безлимитную подписку за $9,99 в месяц. Это демпинг — для работы «в ноль» Google должен получать не менее $15 с каждой подписки.

Google не запрещает разрабатывать и оптимизировать игры для Stadia, но на это нужны дополнительные силы и время. Получается, что разработчики игр вкладывают деньги в адаптацию игр для Stadia, и рано или поздно цены на игры вырастут — от этого пострадают геймеры.

Google официально не отказывается от Stadia через браузер. Но на презентациях корпорация акцентирует внимание на работе сервиса с помощью Chromecast и собственный контроллер. Да и на момент написания этого текста единственным способом приобретения Stadia оставалась версия с Chromecast за $129.

Чем Sony и Microsoft ответят на экспансию Google

Microsoft и Sony — давние конкуренты, они производят Xbox и Playstation — главные игровые приставки современности. Но агрессивная экспансия Google вынудила их объявить о сотрудничестве в сфере cloud-гейминга. В заявлении много расплывчатых формулировок, но сам его факт — борьба с Google за cloud-рынок.

Сегодня тяжело прогнозировать, смогут ли стартапы составить конкуренцию гигантам. За рынок идет настоящая борьба, некоторые корпорации даже вступают в альянсы. Но если есть спрос, значит, рынок по-настоящему перспективный. Инвестиции в cloud-гейминг — возможность «зайти» в интересные проекты на по-настоящему востребованном рынке.

Как получить максимум

Найдите партнеров.

Придумайте, как отстроиться от конкурентов.

Поработайте над каталогом игр и эксклюзивными предложениями.

Продумайте маркетинговую стратегию.

Чтобы о вашем сервисе узнали как можно больше людей, нужно искать партнеров. Крупные операторы связи и интернет-провайдеры могут добавить новый сервис облачного гейминга в свои каталоги. Это поможет сервису получить новых клиентов.На рынок cloud-гейминга пришли корпорации с большими маркетинговыми бюджетами. Не получится сделать еще один сервис, в котором не будет ничего особенного. При этом еще никто не решил проблему со сложным доступом к процессу игры. Возможно, это получится у нового сервиса.Сервис гарантированно провалится, если с его помощью нельзя будет играть в современные хиты. Кроме этого, аудитория любит эксклюзивные предложения — например, скидки в день премьеры громкой новинки.Сегодня не получится просто покупать трафик в соцсетях и поисковиках. У корпораций всегда будет больше денег, чем у стартапов. Придется уделять внимание и другим каналам. PR, выступления на конференциях, организация собственных мероприятий будут привлекать внимание инвесторов и клиентов.Фото в тексте и на обложке: Unsplash