3 правила коммуникации и управления в новой реальности

В условиях неопределенности для всех компаний актуальным стал вопрос — как общаться с сотрудниками и соискателями в это время. Если раньше у руководителей и HR-команд были возможности тестировать разные подходы и методы управления, то сегодня цена возможной ошибки возросла многократно.

1. Говорите с командой прямо сейчас

Скорость — первое правило всех коммуникаций. Если компания оперативно не реагирует на любую ситуацию, то сотрудники сами начинают додумывать возможные исходы.

Поэтому не стоит дожидаться подходящего момент или собирать больше информации. Для этого не нужна выработанная стратегия выхода компании из кризиса или четкий план. Лучшим решением будет, если топ-менеджеры компании пообщаются со своими командами напрямую — это поможет сблизиться и почувствовать уверенность.

В YouDo первым, кто оказал эмоциональную поддержку во время событий февраля, стал CEO Денис Кутергин. Ценность такой коммуникации не только информативная, но и психологическая. У сотрудников появляется «якорь», понимание, что они не одни — компания не оставляет их наедине с вызовами.

Кроме того, важно заявлять официальную позицию компании и делиться планами, иначе люди сами начнут принимать решения в рамках своих личных стратегий, что не всегда бывает эффективно.

Например, многие сейчас планируют переезд в другую страну (или уже сменили место жительства), но не потому, что у них такой план или они давно об этом думали — для них релокация стала одной из немногих возможностей справиться со своей тревожностью.

При этом не все задумываются, что на новом месте сотрудник может остаться без денег из-за блокировки карт или столкнуться с бытовыми проблемами. Важно выработать правила поддержки и информирования сотрудников, насколько это возможно в моменте. Цель — помочь им снизить тревожность и принимать решения с холодной головой.

2. Наладьте регулярную коммуникацию

Общайтесь с командой минимум один раз в день, чтобы узнать настроение сотрудников. Это можно делать во время ежедневных созвонов или вечерних встреч на офисной кухне.

Групповая и личная коммуникация помогает успокоить эмоциональный фон и сохранять трезвый рассудок. Во время встреч можно дать конкретные инструменты для снятия стресса, например, провести групповую медитацию или помочь всем выплеснуть негативную энергию. Мы не можем знать, какие есть триггеры у каждого человека, но компания обязана дать площадку для коммуникации с точки зрения корпоративной и социальной ответственности.

В одиночку любое потрясение переживать сложнее, поэтому регулярный контакт с командой помогает осознать общность. Встречи помогают актуализировать информацию, понять, как с ней работать и что делать дальше.

Масштабные вызовы влекут за собой страх сокращения доходов, возможной потери работы или просто изменения привычного режима. В таких ситуациях сотрудники закрываются в себе, всеми силами скрывают проявления слабости. Это тревожный звонок, он препятствует развитию.

Работать в команде — значит поддерживать друг друга и, в том числе, демонстрировать свои слабости.

В слаженной работе команды важны кросс-коммуникации, где каждый сотрудник за счет персональных навыков и умений может помочь другому. Руководителю следует сконцентрироваться на одной из своих функций с особым вниманием — на мотивации команды. Такой подход важен не только на уровне тим-лидов, но и на уровне топ-менеджмента.

3. Постройте индивидуальный подход к проблемам каждого сотрудника

Когда человек погружается в переживания о себе или родных, он теряет способность работать в нормальном темпе. Задача компании — найти таких сотрудников и понять, как она может помочь. Например, кому-то достаточно дать day off, чтобы перевести дух, а кому-то — больше рабочих задач. Важно подойти к каждому такому случаю индивидуально.

Тем не менее, у такого подхода есть две стороны медали. Первая — если с сотрудником случилась какая-то беда, и он не справляется с этим психологически, то компания, которая заботится о благополучии сотрудников, должна оказать помощь. Вторая грань между тем, где заканчивается помощь и где начинаются рабочие приоритеты, очень тонкая. Перед руководителями встает вопрос: сколько они готовы выдерживать неэффективность сотрудника.

Задача любой компании — повышать эффективность бизнеса и зарабатывать деньги. Об этом нужно помнить всегда, в том числе во время кризисов.

Мы в YouDo открыто заявили, что если у кого-то из сотрудников появились трудности, мы готовы поучаствовать в их разрешении. Для каждого человека будет работать разные виды коммуникации.

У одних на фоне стресса случается всплеск адреналина, и они сильно вовлекаются в работу и показывают эффективность выше обычного. Другие же уходят в состояние прострации, и тогда им нужны инструменты по борьбе со стрессом: например, психолог по ДМС, личные встречи с руководителем или групповая терапия в команде.

В YouDo ​​HR-отдел запустил программу психологической поддержки сотрудников. В рамках этой инициативы несколько раз в неделю проходят тренинги для сотрудников по снятию стресса — настольные игры, медитации, мини-лекции о практиках для самостоятельной борьбы с тревогой. Также сотрудники получают рассылку с информацией об эффективных методах по снижению тревоги и борьбе с апатией.

Важно давать сотрудникам инструкции с шагами, как поддержать ментальное состояние. Возможно, такие советы покажутся примитивными, однако в кризисные моменты люди очень часто забывают заботиться о себе, из-за чего эмоциональное истощение наступает еще быстрее.

Команде можно напомнить раз в день выходить на прогулку, правильно питаться, чтобы получать нужные вещества. Например, в злаках содержится витамин B, который отвечает за поддержание нервной системы.

Еще один хороший совет — ограничить источники новостей до 2–3 любых каналов, иначе можно сойти с ума от тревоги. И, наконец, найти человека, который сможет оказать поддержку и не станет осуждать за эмоции.

Что делать руководителям

1. Согласовать общую позицию компании. Одни резко сокращают расходы и сворачивают развитие бизнеса, другие — наоборот вкладывают все силы в рост, а кто-то просто действует с осторожностью и строит планы максимум на неделю вперед. Руководителям важно действовать согласно единой стратегии.

Несогласованность действий — первый «звоночек» для сотрудников о том, что что-то идет не так. HR-отдел зачастую считают центром экспертизы, поэтому особенно важно, чтобы каждый член этой команды был в курсе выработанного курса.

Если компания минимизирует издержки, то главная задача — сделать акцент на эффективности. Остаются те сотрудники, которые дают наибольший результат за наименьшие деньги. Остальных либо переводят на другие задачи, либо сокращают. Если же стратегия заключается в развитии и диверсификации бизнеса, то важно провести аудит и выяснить, кто из команды уже готов к большим достижениям.





2. Диверсифицировать работу. Если от имени компании выступают несколько экспертов с разными профессиональными навыками — CEO, CTO, HRD, CMO и другие, то коммуникация будет намного эффективнее.

К примеру, YouDo сотрудники с интересом встретили выступление директора по информационным технологиям Ильи Болучевского, потому что им было важно услышать его позицию по дальнейшим планам компании, так как YouDo — это технологичный продукт, а треть наших сотрудников — ИТ-специалисты.

Жизнестойкости личности и команды

При работе в команде люди раскрываются не только с точки зрения своего профессионализма, но и с личностной. Сокращение дистанции между топ-менеджментом и сотрудниками благотворно влияет на эмоциональный фон в компании и позволяет чувствовать единство.

В YouDo мы стремимся к тому, чтобы у каждого была возможность проявить свои сильные стороны не только в рамках корпоративной деятельности, но и в личных увлечениях, опыте или хобби.

К примеру, основатель YouDo Алексей Гидирим уже более 20 лет практикует випассану и медитации, вместе с женой они организует обучение. Для всех сотрудников они провели занятия, помогли выработать важные правила жизнестойкости в сложное время. Команда попробовала на себе практики, которые помогают вырваться из информационного шума, сконцентрироваться на главном и почувствовать уверенность.

Вот несколько практик, которыми Алексей поделился с сотрудниками:

Следите за своих дыханием, попробуйте медитацию. Осознанное дыхание — одно из ключевых упражнений в программах по борьбе со стрессом.

Осознанное дыхание — одно из ключевых упражнений в программах по борьбе со стрессом. Сократите прием алкоголя и никотина, больше занимайтесь спортом. Физическая активность способствует выработке эндорфинов и снижает стресс, а еще она отлично помогает отвлечься от происходящего и сосредоточиться на собственных ощущениях.

Физическая активность способствует выработке эндорфинов и снижает стресс, а еще она отлично помогает отвлечься от происходящего и сосредоточиться на собственных ощущениях. Заботьтесь о себе и близких. В тяжелые времена важно заниматься тем, что приносит удовольствие, а рутина помогает справиться со стрессом. Придумайте утренние и вечерние ритуалы, которые поддерживают вас и дают положительные эмоции.

В тяжелые времена важно заниматься тем, что приносит удовольствие, а рутина помогает справиться со стрессом. Придумайте утренние и вечерние ритуалы, которые поддерживают вас и дают положительные эмоции. Устройте цифровой детокс. Тяжело отключиться от думсерфинга, но это важный этап заботы о себе. Отключите уведомления от телеграм-каналов, сократите время общения в чатах, где обсуждают новости, меньше пользуйтесь соцсетями. Если между погружением в инфополе делать перерыв хотя бы в два часа, то такая привычка поможет снизить информационную тревожность.

Придется выбирать между «сложным» и «жутко сложным»

Открытость — основа доверия в команде. Будьте честны с сотрудниками и расскажите, что происходит в компании, какие у нее планы и как она готова поддержать своих людей.

Когда руководители общаются безотлагательно, прозрачно и с сочувствием, это помогает сотрудникам лучше адаптироваться к меняющимся условиям и происходящему во всем мире. Даже если компания планирует сокращения, лучше заявить об этом сразу, чтобы люди успели найти запасной вариант и сохранили лояльность к компании. При принятии таких решений лучше всего планировать свои шаги из принципа: «А как бы я сам хотел, чтобы ко мне относились во время увольнений».

Работа — это место, которое дает людям возможность зарабатывать деньги для собственного комфорта и повышать профессионализм.

Как бы порой ни хотелось, здесь нет места выяснению отношений или эмоциональным дискуссиям. В ином случае, есть реальный шанс посеять в команде хаос и существенно снизить эффективность. Наши коллеги — это не психологи и не коучи, и порой им тоже нужна поддержка. Поэтому руководителям предстоит следить за настроением в коллективе, сохранять эффективность и брать инициативу в свои руки.

Важно соблюдать баланс при коммуникации и помнить, что главная задача — это эффективность бизнеса, как бы ни было сложно. В моменты кризисов менеджмент должен быть готов к выбору между «сложным» и «жутко сложным», уметь принимать решения из точки равновесия. Нужно сохранять человечность, однако помнить о главном. Только так можно сохранить и преумножить общее дело.

Фото: Pexels