Конкурсы для химических стартапов: как подготовиться и наиболее эффектно себя показать?

Почему не стоит бояться участвовать в конкурсах, как правильно к ним подготовиться и можно ли предсказать вопросы жюри, рассказал Андрей Киселев, управляющий партнер ВХЗ.31 — организатора конкурса «ПромТех 2.3».

Сегодня в России сложились уникальная ситуация. Западные бренды ушли, и рынок открылся для российских стартапов. Инвесторы видят в них реальные финансовые возможности, ведь быстро реализованный импортозамещающий проект — возможность захватить освободившийся сегмент рынка.

Мы в ВХЗ.31 уже много лет организуем такие программы и накопили опыт общения со всеми участниками процесса. Вот несколько советов начинающим стартаперам.

Выбирайте подходящие конкурсы

По нашим подсчетам, в России существует несколько сотен инвестиционных программ. Большинство из них тематические и проводятся крупными компаниями. Выбирайте «своих» по профилю. Нет смысла присылать во ФРИИ идею о сложном химическом производстве, а на конкурс химических проектов — IT-стартап.

Стартапы лучше делать на растущих рынках

Сегодня помимо классических растущих отраслей появилось огромное поле — импортозамещение. Список приоритетных сфер и продукции можно посмотреть в отраслевых планах импортозамещения Минпромторга России. Практически все перечисленные там направления нуждаются в новых производствах. Возможно, стоит направить свои усилия именно туда?

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Будьте кратки, но отразите всю информацию

Опишите свой продукт и четко покажите его отличие от других товаров на рынке. Нередко стартаперы рассказывают об общей проблеме, которую решает их стартап, а инвесторы хотят знать не о проблеме, а о том, чем же ваша идея по ее решению лучше других.

Подготовьте всю финансовую информацию: от себестоимости производства до оценки рынка, даже если прямого рынка для вашего изобретения не существует.

Например, вы изобрели биоразлагаемые стаканчики из картофеля. Значит, вам нужно изучить рынки стаканчиков и биоразлагаемых технологий, их размер и проблемы. Отдельно пропишите инвестиционный проект: во сколько раундов и на каких условиях вы планируете привлекать деньги.

Покажите, как вы снижаете риски инвестора. Тут есть три фактора:

Во-первых, экспертность участников команды — работа в крупных компаниях, коммерческих проектах или успешный опыт запуска стартапов.

Во-вторых, наличие готового прототипа, а еще лучше — мелкосерийного производства. Так вы покажете, что идея реалистична.

В-третьих, подтверждение текущих или запланированных продаж. Для этого договоритесь с потенциальными покупателями вашего продукта о встрече и попросите инвестиций. А в случае отказа просите бумагу о том, что компания заинтересована в покупке конкретного объема вашей продукции. По нашему опыту, с таким документом на руках гораздо легче общаться с инвесторами, ведь те видят, что рынок заинтересовался товаром.

В сопутствующие материалы включите полный бизнес-план, смету по приобретению оборудования и кадровый состав. В случае с химическими стартапами — еще и научное исследование вашей идеи.

Теперь лайфхак, о котором знают не все стартаперы. Заранее напишите список того, что еще вы бы хотели попросить у инвестора помимо денег: экспертной помощи, контактов на рынке, помощи с подбором людей и так далее.

Готовьтесь к вопросам инвесторов и жюри

Один из участников конкурса «ПромТех 2.3» раскрыл, что заранее готовился к питчу и собирал вопросы инвесторов. У него получилась таблица с более чем 300 вопросами.

Чаще всего вопросы касаются пунктов, которые стартаперы не упомянули или не раскрыли в питче. Например, как оценивали объем рынка и какую долю авторы проекта хотят захватить. Есть ли планы по наращиванию команды? На каком этапе находится проект, закуплено ли оборудование?

Вопросы про оборудование вообще очень часто звучат: рассматривали ли альтернативы, более дешевые китайские аналоги? Есть ли зависимость от европейских технологий и сырья?

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Как питчить стартапы российским инвесторам

Один из любимых вопросов экспертов — про запасной план: если не получится, то что будет делать команда? Кроме того, спрашивают, планирует ли команда выйти из проекта со временем, на каких условиях, и что она будет делать, если инвестор захочет сменить руководство? Под этими вопросами не скрываются никакие намерения, просто инвестор проверяет риски и предусматривает момент собственного выхода.

Особенность химических стартапов в том, что эксперты много внимания уделяют самой возможности реализации идеи. А еще проверяют, есть ли патенты у самого стартапа или его конкурентов.

Как лучше общаться с экспертами во время питча?

Защищать проект можно как в одиночку, так и командой. Но когда приходит несколько участников с экспертизой в разной областях, обычно получается хороший диалог. Поэтому лучше берите хотя бы одного коллегу. Даже если за всю встречу он произнесет лишь пару слов, вы будете выглядеть «увесистее».

Важный момент — подготовьте буклеты или визитки с qr-кодом, ведущим на сайт вашего проекта. У потенциального инвестора должно остаться что-то материальное. Впрочем, у нас был кейс, когда основатель стартапа эффектно на листе А4 нарисовал схемы, обозначил все цифры, объясняя их значение, и отдал инвестору. Тоже вариант, если подготовиться заранее не получилось.

Не грантом единым

Конкурс — место для налаживания связей. Эксперты, промышленные партнеры, другие команды и стартаперы — общайтесь со всеми, собирайте обратную связь, получайте идеи и советы по доработке презентации и продукта, по планам его реализации и вывода на рынок. Очень часто это гораздо ценнее, чем победа.

Если есть возможность поучаствовать в акселерационной программе, очно или дистанционно, — обязательно соглашайтесь. Кстати, если у вас нет прототипа, то там вам могут помочь найти финансирование на его создание.

Будьте готовы к тому, что ваша идея трансформируется или поменяет направление. В одном из прошлых конкурсов у нас участвовала команда, которая придумала способ переработки литий-ионных аккумуляторов. По нашей оценке, проект оказался не рентабелен — ребята придумали хорошую методику переработки, но плохо понимали затраты на сбор аккумуляторов.

Однако о сама технология была перспективной. В ней мы нашли возможности для производства совсем другого продукта из области ТЭК и уже подобрали для команды промышленного партнера. Ждем реализации проекта.

А еще внимательно рассматривайте другие стартапы — как они упаковывают проекты, на что делают акцент. Это поможет вам не только защитить свою нынешнюю идею, но и быстро оформить следующую.

Перспективы участия

Внешняя оценка поможет определиться с будущим вашей идеи. Только в общении с промышленными партнерами и инвесторами вы услышите те вопросы, которые помогут вам самим понять, удастся ли реализовать проект. Более того, многие крупные компании сегодня покупают готовые команды; конкурсы — ваш шанс заявить о себе.

Сегодня у вас одна идея — а через год другая. Наладив контакты сейчас, вы сможете через год быстро связаться с инвесторами и получить обратную связь, а другие стартаперы могут стать частью вашего нового проекта.

Фото на обложке сгенерировано нейросетью Midjourney