Как питчить стартапы российским инвесторам

Алсу Халилова, ведущий менеджер по работе со стартапами ОЭЗ «Иннополис», поделилась рекомендации для фаундеров, которые питчат проект. В материале — практические советы, как построить питч, Q&A-сессию и дальнейший диалог с инвесторами.

Летом 2022 ОЭЗ «Иннополис» и банк «Точка» запустили акселератор для российских стартапов. Да, инвесторы ищут способы перераспределить капитал в условиях санкций — просто подходы стали более тщательными.

Содержание:

Что такое питч-дек

Прежде чем мы перейдем к разбору тонкостей, нужно пояснить, что такое питч-дек. Говоря простым языком — это презентация, в которой команда описывает свой продукт и рассказывает, кому он будет полезен.

Сама презентация не должна занимать более пяти минут, при этом она должна быть логичной и понятной. Я советую начинать питч-дек с проблемы, которую решает ваш продукт. Причем описать ее нужно масштабно, добавив цифры и статистику по теме. Так инвестор с первых минут питча будет заинтересован в решении проблемы, которое вы предлагаете, и выслушает вас внимательно.

Структура питч-дека

В первом слайде презентации вы рассказываете о проблеме, а во втором — о ее решении, вашем продукте. Важно показать, в чем его преимущество перед аналогами.

Например, мобильное приложение, которые вы разработали, расходует на 20% меньше заряда, чем аналогичные сервисы. Описание продукта должно содержать следующие элементы:

Что за продукт; Для чего он нужен; Кто является потенциальной аудиторией; Чем продукт лучше аналогов.

Следующий слайд следует посвятить анализу рынка. Не обесценивайте этот слайд и уделите ему достаточно времени. Потенциальные инвесторы могут быть заинтересованы в определенном рынке — региональном, федеральном или зарубежном. Продемонстрируйте, что вы изучили географию, сферу, и показатели рынка, на котором планируете продвигать свой товар или услугу.

Важно рассказать о ваших потенциальных конкурентах. Так инвестор увидит примеры того, как подобные продукты выходили на рынок, росли и получали хорошую прибыль. Но если у вас конкуренты в основном на рынке Европы, а вы туда не пойдете, указывать их не стоит.

Рассказывая о кейсах конкурентов, нужно обязательно отметить, что у вас есть «секретный соус», которым вы сможете заправить этот продукт и по-другому решить проблему целевой аудитории.

Не стоит оформлять подборку конкурентов в виде таблицы — сейчас это неактуально. Грамотнее будет добавить в презентацию логотипы брендов, которые предлагают тот же товар, что и вы.

Бизнес-модель показывает, как именно продукт будет зарабатывать на рынке, поэтому эта часть непременно должна быть и в питч-деке. Хорошо, если в презентации есть слайд, посвященный go-to-market-стратегии.

Как вы собираетесь выходить на рынок? Через конференции, через органический трафик и рекламу у блогеров. Расскажите о каналах выхода потенциальному инвестору. Покажите, что вы учли внешние обстоятельства, пропишите альтернативы на случай, если какие-то каналы станут недоступны.

Экономические показатели проекта актуальны, если если у вас уже есть первые продажи. Цифры очень важны для инвестора, поэтому, если они есть — покажите и объясните их. Если выручки пока нет, это не значит, что проект ничего не достиг.

Ваши показатели — это привлеченные пользователи, победы в конкурсах и рейтингах, полученные гранты и инвестиции.

Когда нет четких цифр и показателей, инвесторы смотрят на вашу команду. Есть ли у участников проекта релевантный опыт, успешные стартапы, продукты в трек-рекорде, опыт работы в крупных компаниях — все это будет играть роль.

Последнее и главное — запрос к инвестору. Он должен быть четким и рассказывать о том, чего вы хотите. Если запроса нет, «нет» будет ответом на ваш питч.

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Как может выглядеть запрос? Например: мы планируем поднять раунд на 30 млн руб. Средства хотели бы распределить так: 60% на команду разработки, 30% на маркетинг, и 10% — на продвижение. Это поможет инвестору понять, куда будут направлены средства, готов ли он вложить такую сумму денег и насколько адекватно вы планируете их потратить.

Не забудьте указать на последнем слайде ваши контакты. Не просто проджект-менеджера или ведущего специалиста, а фаундера.

One page. Обязательный атрибут питча. Слайд-саммари, где написаны все ваши вот предыдущие пункты из питч-дека на одной странице.

Обязательный атрибут питча. Слайд-саммари, где написаны все ваши вот предыдущие пункты из питч-дека на одной странице. Аппендикс. Продумайте, какие вопросы вам могут задать. Подготовьте и поместите в аппендикс слайды, которые проиллюстрируют ваши ответы.

Подытожим. Из чего состоит классический питч?

Проблема Решение — ваш продукт Анализ рынка Конкуренты Бизнес-модель Go-to-market-стратегия Unit Economy/Экономические показатели проекта Команда и ее traction Запрос Контакты

One page

Аппендикс

Оформление питч-дека

Пусть это будет красиво — все любят, когда питч-дек радует глаз. Меньше букв, но больше визуализации, графиков, и данных. Желательно, чтобы презентация была оформлена в фирменных цветах вашего бренда.

Добавьте небольшой видеоролик о том, что разрабатываете: это свежо и привлекает внимание, выгодно выделяя вас на фоне конкурентов. Хронометраж — до 30 секунд, чтобы инвестор не заскучал и не отвлекся.

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Не перегружайте презентацию текстом, помните, что она — дополнение к питчу. Сделайте ее красивой и лаконичной, но сохраните информативной: инвесторы могут захотеть перелистать ее позже.

Бонусный совет: позаботьтесь о своем внешнем виде— оденьтесь вдумчиво и в соответствии с духом продукта. Если будете выступать на фоне собственных слайдов, проверьте, что одежда не конфликтует с презентацией по стилю и цветам.

Золотые правила питча

Отрепетируйте выступление несколько раз;

Подумайте о возможных вопросах заранее и будьте готовы обратиться к аппендиксу;

Не перегружайте презентацию мелкими деталями;

Строго соблюдайте тайминг (3-5 мин);

Будьте честны;

Не говорите «я не знаю» — говорите «я уточню актуальные данные и вернусь к вам»;

Проверьте интернет-соединение и все технические моменты;

Будьте открыты к обратной связи и не бойтесь критики;

Иллюстрируйте идеи историями. Расскажите, как продукт используют ваши клиенты.

Делайте паузы для фокусировки внимания зрителей. Используйте интерактив с аудиторией, если это уместно для продукта.

Не зачитывайте текст презентации, рассказывайте своими словами.

Бонусный совет: возьмите за правило заранее проверять ваше оборудование, программное обеспечение и слайды. Всегда имейте с собой переходники, адаптеры, зарядное устройство для ноутбука, презентацию на флешке.

Сбои случаются очень часто, и всегда — в тот момент, когда вы решили не перестраховываться.

Ответы на вопросы после питча

Не затягивайте ответ на каждый вопрос: предлагайте пообщаться после питч-сессии. Не грубите: тренируйтесь будьте открытыми к чужому мнению и советам. Если вам нужно уточнить информацию, так и говорите. Не бойтесь передать слово для ответа на вопросы компетентным коллегам. Умейте корректно отстоять свое мнение. Как можно больше тренируйтесь. Я советую минимум раз в неделю. Будьте в курсе последних новостей вашего рынка и внешнеэкономических событий. Используйте любую возможность, чтобы донести ваши достижения и рассказать о планах.

Бонусный совет: Обращайте внимание на тон вашего голоса и осанку. Важно не только то, что вы говорите, но и как. Не суетитесь, особенно если вопрос заставил вас нервничать. Сначала твердо упритесь стопами в пол, расправьте плечи, сделайте вдох, выдох — и начинайте.

Фото на обложке: Unsplash / sirtravelalot