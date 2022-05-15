Слайды на миллиард: питчи Revolut, Tinder, Airbnb и других успешных стартапов

Создатели сайта Billion Dollar Pitch Decks коллекционируют успешные инвестиционные презентации стартапов, среди которых — Dropbox, Linkedin, Spotify, Tesla, печально известный Theranos и многие другие.
Все презентации доступны к просмотру бесплатно и без регистрации. Проект может стать источником вдохновения для предпринимателей, которые планируют привлечение инвестиций.
Обложка: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Правильный питч-дек — как рассказать о своем проекте так, чтобы в него поверили
- 2 Ссылка дня: база книжных рекомендаций от венчурных капиталистов, ученых и знаменитостей
- 3 Преакселератор или акселератор: как понять, к кому обратиться?
- 4 8 советов для стартапов, создающих новые рынки
- 5 6 привычек предпринимателя, с которыми не страшен кризис
ВОЗМОЖНОСТИ
15 мая 2022
15 мая 2022
15 мая 2022