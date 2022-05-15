Слайды на миллиард: питчи Revolut, Tinder, Airbnb и других успешных стартапов

Создатели сайта Billion Dollar Pitch Decks коллекционируют успешные инвестиционные презентации стартапов, среди которых — Dropbox, Linkedin, Spotify, Tesla, печально известный Theranos и многие другие.

Интерфейс сайта Billion Dollar Pitch Decks

Все презентации доступны к просмотру бесплатно и без регистрации. Проект может стать источником вдохновения для предпринимателей, которые планируют привлечение инвестиций.

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