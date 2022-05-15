Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Слайды на миллиард: питчи Revolut, Tinder, Airbnb и других успешных стартапов

Новости
Елена Черкас
Елена Черкас

Глава отдела интервью и лонгридов

Елена Черкас

Создатели сайта Billion Dollar Pitch Decks коллекционируют успешные инвестиционные презентации стартапов, среди которых — Dropbox, Linkedin, Spotify, Tesla, печально известный Theranos и многие другие. 

Слайды на миллиард: питчи Revolut, Tinder, Airbnb и других успешных стартапов
Питч-деки
Интерфейс сайта Billion Dollar Pitch Decks

 

Все презентации доступны к просмотру бесплатно и без регистрации. Проект может стать источником вдохновения для предпринимателей, которые планируют привлечение инвестиций.

 

 Обложка: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Правильный питч-дек — как рассказать о своем проекте так, чтобы в него поверили
  2. 2 Ссылка дня: база книжных рекомендаций от венчурных капиталистов, ученых и знаменитостей
  3. 3 Преакселератор или акселератор: как понять, к кому обратиться?
  4. 4 8 советов для стартапов, создающих новые рынки
  5. 5 6 привычек предпринимателя, с которыми не страшен кризис
AgroCode Hub
Последние новости, актуальные события и нетворкинг в AgroTech-комьюнити — AgroCode Hub
Присоединяйся!

ВОЗМОЖНОСТИ

15 мая 2022

New Tech Росатом 2022

15 мая 2022

Московская неделя моды

15 мая 2022

Акселератор технологических стартапов в Югре

Все ВОЗМОЖНОСТИ