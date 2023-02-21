Что учесть, чтобы грамотно презентовать продукт Web 3.0

В среднем у стартапа есть меньше трех минут , чтобы заинтересовать инвестора — в 2022 году этот показатель снизился на 24% по сравнению с 2021. Технологии Web 3.0 все еще находятся на ранних стадиях развития, и это может быть риском для инвесторов, поэтому процесс питчинга здесь может оказаться еще более напряженным.

Web 3.0 vs Web 2.0

Основное различие между этими двумя направлениями — в ориентации на централизованные и децентрализованные технологии.

Web 2.0 работает в рамках текущей версии интернета. Это поколение интернета принесло нам социальные сети и пользовательский контент.

Главный нюанс продуктов Web 2.0 в том, что все данные пользователей хранятся на серверах крупных корпораций, и этой информацией компании имеют право распоряжаться как угодно:

продавать рекламным компаниям,

удалять профили

и так далее.

Web 3.0, напротив, использует децентрализованные технологии, такие как блокчейн, для создания продуктов или услуг с акцентом на конфиденциальность данных, где их владельцем является сам пользователь.

Читайте по теме: Web 3.0: от зари интернета до метавселенных

Продукты внутри такой сети называются dApps, то есть децентрализованные приложения. Они затрагивают все те же сферы, что и продукты Web 2.0:

обменные услуги,

сообщения,

хранение информации,

страхование и банковское дело,

стриминг,

дистанционная работа,

браузеры.

Тем не менее Web 3.0 — это более прозрачная и справедливая сеть, в которой каждый может участвовать, не опасаясь потери конфиденциальности и безопасности.

Звучит невероятно! Тем не менее, именно главные достоинства направления рождают ряд сложностей при привлечении инвестиций по нескольким причинам.

Отсутствие экспертизы

Web 3.0 — относительно новая концепция, и многие люди могут не до конца понимать, что она подразумевает и чем отличается от предыдущих версий веба. Такое непонимание может затруднить для инвесторов оценку потенциала стартапов Web 3.0 и принятие обоснованных решений о вложении средств.

Ранняя стадия развития

Технологии Web 3.0 все еще находятся на ранних стадиях развития, что может быть риском для инвесторов. Многие стартапы Web 3.0 работают над новаторскими технологиями, которые еще не были полностью протестированы или доказаны на рынке.

Читайте по теме: Вместо Web 3.0 у нас будет Web 2.5 — что тормозит переход к новому интернету

Конкуренция за финансирование

Экосистема стартапов характеризуется высокой конкуренцией, и существует множество стартапов, борющихся за ограниченный объем инвестиционного капитала.

Читайте также: Кто вкладывается в Web3 — крупнейшие мировые инвесторы и страны-лидеры по Web3-проектам

Отсутствие регуляции

Некоторые технологии Web 3.0 могут быть подвержены нормативным препятствиям или ограничениям, что может затруднить привлечение инвестиций для стартапов, работающих в этих областях.

Инвесторы могут не решаться вкладывать средства в компании, которые работают в «серой» зоне регулирования или рискуют столкнуться с проблемами в этой области в будущем.

Глобально индустрии понадобится время на решение этих вопросов. Пока что стартапам самостоятельно приходится нивелировать подобные сомнения у фондов и инвесторов еще на этапе питчинга.

Нюансы питчей и презентаций для Web 3.0

Есть несколько принципиальных различий при питчинге Web 2.0 и Web 3.0 стартапов.

Основной нюанс заключается:

В направленности питча; Акценте на технологии; Потенциале ниши нарушить традиционные бизнес-модели.

Если речь идет о стартапе Web 2.0, основное внимание здесь уделяется бизнес-модели и тому, как компания планирует получать доход.

Это может включать подробную информацию о:

целевом рынке,

предлагаемом продукте или услуге

конкурентной среде.

Питч может касаться планов роста компании и ее текущей динамики, например, количества пользователей или получаемого дохода.

Читайте по теме: Секреты идеального питча: как правильно предлагать свою идею

Питч для стартапа в сфере Web 3.0 будет больше сосредоточен на:

технологии, лежащей в основе компании,

том, как она использует децентрализованные технологии для решения конкретной проблемы или создания ценности.

Питч может быть посвящен деталям экосистемы Web 3.0 и тому, как продукт или услуга компании вписывается в нее. Помимо обсуждения бизнес-модели и потенциала доходов, питч для стартапа Web 3.0 может касаться потенциальной масштабируемости и влияния технологии компании.

Следует определить, кому вы продаете продукт: пользователям или другому бизнесу (B2C или B2B). От этого нужно отталкиваться при разработке содержания и оформления презентации.

Читайте по теме: Правильный питч-дек — как рассказать о своем проекте так, чтобы в него поверили

Презентации, направленные на B2C-продажи, должны быть:

четкими,

понятными,

яркими,

интерактивными,

cтрукртурными.

Тут есть место анимациям, вау эффекту, прототипу и даже шуткам.

При этом структура все равно есть:

Название продукта. Проблема. Решение. Продукт (идея). Роадмап развития. Монетизация. Команда. На что нужны деньги. Вопросы. Благодарности / Спасибо.

Визуально Web 3.0 продуктам свойственно быть минималистичными, но использовать нескучную типографику или очень смелые изображения (зависит от отрасли).

Есть тенденция ухода от флэт дизайна к скевоморфизму, часто в качестве активных цветов используются черный и темные оттенки (темно-синий, например).

Примеры питчей

Отлично, если продукт уже в релизе, — в таком случае можно поставить QR на слайд и участники могут пройти по ссылке и посмотреть на продукт.

Если этого нет, надо показать несколько экранов (чем больше, тем лучше) и даже лучше интерактивный прототип (делается дизайнером в figma за полчаса) и дать ссылку на этот прототип, чтобы инвесторы могли покликать на него самостоятельно.

Читайте также: Ссылка дня: сайт с примерами инвестиционных питч-деков стартапов

Презентации, направленные на B2B-продажи, лучше строить по такой структуре:

Название продукта. Продукт (идея). Конкурентный анализ рынка. Наши преимущества. Монетизация. Бонусы для вашего бизнеса. Наши успехи / Коллаборации с другими / Отзывы. Развитие / Роадмап. На что нужны деньги. Вопросы. Благодарности / Спасибо.

Визуально лучше сделать такие презентации скромнее и сосредоточить внимание на успехах, достижениях и технических документах, которые нужны для интеграции.

Здесь все еще есть место стильным шрифтам, но лучше этим и ограничится. Никаких прототипов и картинок, только цифры прибыли.

Недавно я выступала в IT Park и создала для их команд теплейт такой презентации.

Где искать инвесторов Web 3.0 и как с ними общаться

Нет единой схемы общения с инвесторами. Важно понимать психологический портрет человека и уметь передать ему свою энергию.

Научитесь говорить на языке выгод и грамотно раскрывать свою идею. Энтузиазм и четкость рассказа о продукте с акцентом на продажи добавят вам очков.

И главное, будьте честными — венчурный мир очень тесен.

Чтобы подготовиться ко встрече с инвестором, понадобится несколько месяцев:

Нужно найти фонды, которые работают по вертикали; Посмотреть, куда они заходили, на каких условиях, какая оценка; Научиться писать индивидуальные письма; Выяснить, кому и что может быть полезно.

И еще не один месяц уйдет на закрытие любой сделки или получение гранта. Один или полтора года придется потратить на то, чтобы влиться в тусовку и позволить инвесторам и остальным людям понять, каким будет продукт.

Читайте по теме: Впервые презентуете проект инвестору? Рассказываем, как правильно упаковать идею

Среди лучших ресурсов для поиска инвесторов и ангелов можно выделить:

Angel Investment Network — платформа, соединяющая предпринимателей с инвесторами-ангелами.

AngelList — платформа, помогающая стартапам найти финансирование и нанимать таланты.

Seedrs — платформа краудфандинга, позволяющая инвесторам финансировать стартапы взамен на долю уставного капитала.

Gust — платформа, помогающая стартапам найти инвесторов и управлять процессом сбора средств.

Blockchain Investors Consortium — организация, соединяющая блокчейн-стартапы с возможными инвесторами.

Web3 Foundation — некоммерческая организация, поддерживающая разработку децентрализованных технологий и предоставляющая финансирование.

Вот несколько фондов венчурного капитала, которые инвестируют в стартапы Web 3.0:

Это только небольшая выборка фондов и ангелов, которые за последние пару лет инвестировали в стартапы Web 3.0 — пользуйтесь!

Только не забывайте, что существует множество других энтузиастов — поэтому регулярно исследуйте рынок и не останавливайтесь в поиске, несмотря на отказы и страхи.

Фото на обложке: Unsplash