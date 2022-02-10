Децентрализация или регулирование. Какую роль сыграет Web 3.0 в построении новой финансовой системы

О том, какие проблемы решают цифровые валюты, почему многие страны и бизнесмены скептически настроены по отношению к децентрализации финансов, и способны ли технологии Web 3.0 перестроить мировую финансовую систему, рассказывает cоветник председателя правления «Банка 131» Анна Кузьмина.

Web 3.0 — это новая эпоха развития интернета. Мы находимся в ней с тех пор, как в нашу жизнь вошли блокчейн, искусственный интеллект и машинное обучение. На основе этих технологий создаются новые финансовые инструменты. Криптоэнтузиасты говорят о скором становлении новой финансовой системы, а государства ищут способы регулирования новой отрасли.

Три поколения интернета. В чем разница?

До краха пузыря доткомов в 2001 году интернет развивался как сеть, в которой два компьютера связаны напрямую, и человек общается с человеком (peer-2-peer). Сегодня мы называем эту эпоху Web 1.0.

Web 2.0 возник в середине 2000-х вместе с появлением блогов и соцсетей. Тогда сеть связала не двух, а множество пользователей друг с другом. В центре любого взаимодействия в системе Web 2.0 находится компания, например, Facebook, где пользователи общаются друг с другом через единый сервер. Этот формат мы используем сегодня.

Интернет нового поколения создается на наших глазах. Он децентрализован и основан на блокчейне. Новая сеть будет построена на сервере, который не принадлежит конкретной компании. Любой может установить ПО и быть как сервером, так и клиентом. Это и будет Web 3.0.

Как выглядит финансовая система с точки зрения технологий в Web 3.0

С точки зрения финансов, развитие Web 3.0 — это попытка убрать посредника и сделать операции децентрализованными.

Раньше в основе финансовых услуг лежал центральный сервер, то есть центральный банк и корреспондентская сеть банков, которые списывают средства у одного пользователя — и начисляют другому.

Стремясь создать механизм без единого центра, Web 3.0 предложил блокчейн в качестве технологической базы новых финансов. Так появилась идея создания цифровых валют, которые представляют из себя децентрализованную платежную систему с полностью автоматическим учетом всех операций.

Инновация биткоина заключалась в том, что он убрал из финансовых операций третью сторону. Первая криптовалюта позволила любому, у кого достаточно вычислительных мощностей, создать майнинг и обеспечивать дебет и кредит.

Держатели криптовалют создали сообщество людей, которые самостоятельно управляют дебетами и кредитами. Так блокчейн помог начать переход от обычных денег к цифровым. На самом деле, все довольно просто, и речь идет о привычной нам цифровизации.

Переход к цифровым деньгам по смыслу похож на то, как фильмы и музыку оцифровали онлайн-кинотеатры и стриминги.

Если нам нужна цифровая валюта, есть ли альтернатива биткоину и прочим монетам?

Да, и уже сегодня существует разветвление на привычную нам криптовалюту и на CBDC (цифровую валюту центрального банка). Одна из причин такого разветвления — стремление государств регулировать сферу цифровых финансов.

Сторонники контроля одобряют создание CBDC из-за прозрачности для государства и возможности отследить историю каждой сделки и каждого участника цепочки. Второй вариант развития — это нынешнее состояние рынка с сотнями и тысячами проектов, которые управляются децентрализованной пользовательской сетью.

Центральные банки, которые собираются выпускать CBDC, будут запрещать и контролировать все остальные криптовалюты. В противовес им децентрализованная система дружественна к CBDC и допускает взаимное признание, где цифровые монеты и крипта будут приравниваться к акциям, считаться цифровой ценностью или платежным активом.

Как относятся к новым технологиям в разных регионах мира

Сторонники децентрализации

Приверженцы децентрализованного развития хотя и выступают за распространение криптовалют, не отрицают необходимость регулирования этого рынка. Юридическая возможность создать свод правил появляется в малых странах или городах и регионах, поддерживающих инновации.

Например, в США Майами выпускает городские монеты, а мэр принимает зарплату в биткоинах.

В Латинской Америке, где лидирует Сальвадор, многие люди стали сторонниками биткоина, потому что они были свидетелями валютных кризисов и инфляции. Много сторонников децентрализации в таких финансовых центрах как Сингапур, Швейцария, Дубай.

Эти субъекты конкурируют не за счет субсидий, а за счет продуманной политики. По сути, развивается двусторонний рынок между сторонниками криптовалют и правительствами, где правильное регулирование может привлечь людей.

Сторонники регулирования

С другой стороны, мы видим пример КНР, которая идет по пути закрытого суверенного интернета со своими правилами. Контроль над технологиями позволяет китайским властям быстро и точно управлять всеми сторонами социальной жизни в стране. Это и небезызвестный социальный рейтинг, и суперэффективные решения по введению карантинов для борьбы со вспышками COVID-19.

Хотя Китай — страна с консервативным подходом, в развитии и применении технологий он находится далеко впереди многих стран. Машинное обучение, искусственный интеллект или блокчейн здесь давно используются в производстве продуктов или услуг.

Китайские власти больше года тестируют собственную CBDC и запускали цифровой юань к Олимпиаде в Пекине, которая началась в феврале 2022 года.

По китайскому пути пошел ЦБ России, который собирается начать регулирование криптовалют в нашей стране. И хотя мнения российских чиновников разделились (Минфин и Госдума не поддерживают запрет крипты), Банк России создаст собственную цифровую валюту, которая станет первым официальным цифровым платежным средством. Сейчас власти ведут обсуждение будущего регулирования.

Несмотря на разницу подходов, во всем мире признается, что Web 3.0 — это логичная и нужная стадия развития интернета. Грубо говоря, это такая же новая технология, как смартфоны 10-15 лет назад, поэтому ни одна страна не будет ее отрицать.

А может, Web 3.0 — это просто маркетинг?

С такими обвинениями в адрес венчурной фирмы a16z, основанной Марком Андрессеном и Беном Горовицем, в конце декабря выступил бывший генеральный директор Twitter Джек Дорси.

Основатель соцсети высказал свое мнение о Web 3.0: «Вы не владеете Web3, он принадлежит венчурным капиталистам и их партнерам. Он никогда не ускользнет от них. В конечном итоге Web 3.0 — та же централизованная организация под новым названием».

К этой дискуссии присоединился Илон Маск, который иронично ответил на твит Дорси: «Кто-нибудь видел Web 3.0? Я не могу найти».

Эта дискуссия закончилась баном Джека Дорси от Марка Андрессена, но более важный итог в том, что в среде блокчейн-энтузиастов и визионеров нет точного понимания, когда и как заработает Web 3.0. Прошло уже 13 лет с момента появления биткоина, но наш интернет все еще ближе к Web 2.0.

Случится ли переход к новой финансовой системе благодаря Web 3.0?

Переход к новой финансовой системе не случится, пока регуляторы не найдут общий язык. Web 3.0 — это набор технологий, которые уже существуют. Вопрос в том, когда государства договорятся о деталях перестройки социально-экономической системы.

Децентрализация, демократия или даже анархия в такой сложной сфере, как финансы, кажутся утопией. Мы можем создать децентрализованную инфраструктуру, которая будет быстрее и безопаснее прежней, и готовы полностью перейти на финансы с бэкэндом на блокчейне.

Но государства не отдадут возможность определять развитие мировых финансов некоему «сообществу». Поэтому Web 3.0 — это способ технического, но не концептуального изменения мировой финансовой системы.

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