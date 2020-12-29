Чем вдохновлял 2020-й: предприниматели рассказывают, где находили вдохновение в уходящем году

Вместе с PR-консультантом Юлией Масленниковой слушаем истории героев о том, что вдохновляло их в этом году — от нового щенка до полета в космос.

2020 год принес нам всем очень много негатива. Тем ценнее были те редкие события, которые помогали не опускать руки и продолжать двигаться вперед.

Встречи с фантастическими людьми

Спикер: Дмитрий Фалалеев, основатель образовательного проекта U Skillz

Год был по большей части тяжёлым, и, честно говоря, вдохновляющие события найти сложно. Я вообще не сторонник искать хорошее в плохом.

Пожалуй, самым большим вдохновением для меня стали люди, которые появились в моей жизни. Мы впервые сделали кэмп в России, в Петербурге — до этого были только в Долине.

В какой-то степени от безысходности — когда стало ясно, что в Калифорнию мы скоро точно не попадем.В итоге приехали совершенно фантастические люди, и мы решили делать кэмпы в России постоянно.

Для меня люди вокруг — самое главное событие 2020 года.

Запуск SpaceX

Спикер: Екатерина Юдина, СЕО и основатель онлайн-студии дизайна интерьера Legko.com

Одно из самых вдохновляющих событий в этом году — запуск SpaceX. Я смотрела его в прямом эфире, под старт стрельнула пробка от шампанского. Меня захватывает мысль про смелость и амбициозные цели.

Мысль, что ресурсы и энергия даются вселенной под задачу. Просто очень мало людей готовы так «высоко» мечтать. Вообще всегда трогают истории, когда люди со всей отдачей что-то делают, и вот ... «полетело». Это и бизнеса, и творчества касается.

Это удивительный момент кайфа, который переживает вся команда: «Мы это сделали». В проектах результат конечен и виден. Здорово, когда в бизнесе удаётся ставить промежуточные маркеры так, чтобы это было круче, чем просто «выполнение плана».

И обязательно отмечать успех. Космос стал ближе!

Чтение

Спикер:Антон Кушнер, основатель и генеральный директор платформы корпоративного благополучия «Понимаю»

Поводов для вдохновения в 2020 году было немного: в период пандемии уменьшилось как количество рабочих встреч, так и отпусков или даже походов по ресторанам. Я стал отказываться от посещений мероприятий с большим количеством людей.

Конечно, число рабочих задач увеличилось, но невозможно эффективно работать 24/7. Свободное время уходило на базовые ценности и полезные активности: общение с семьей, друзьями и… чтение!

В 2020 году я стал гораздо больше читать. Как правило, посвящаю классике и профессиональной литературе всю первую половину выходных — 3-4 часа. До пандемии получалось в 2 раза меньше.

Мой личный прорыв — более глубокое изучения трудов Абрахама Маслоу и Карла Роджерса. Они рассматривают современные подходы к теории личности, вопросам мотивации, смыслу жизни.

То, что психологи проходят в студенческие годы, я начал изучать сейчас.

После таких «учебников» появляются конкретные шаги и рекомендации самому себе: я перестал тратить психологическую энергию на несущественные, второстепенные активности, начал ее экономить и фокусироваться на целях.

Кризис заставил заняться «спортом» и сбросить лишний психологический вес. Мы все стали больше ценить базовые вещи: дружбу, любовь, хорошее партнёрство. Разве это не прекрасное завершение 2020 года?

Преодоление сложностей и саморазвитие

Спикер: Анастасия Миролюбова, сооснователь иммиграционной платформы immigram.io

Для меня, как и для многих, 2020 был полон удивлений и непостоянства. Встретила я его в Москве, потом была дома в Лондоне, а в марте оказалась в Сан-Франциско, где провела следующие полгода.

Америка, «Добрый дом», стартапы, истории переезда — вот мое главное вдохновение 2020 года. Никакие закрытые границы, пандемия и отмененные самолеты не остановят, если у вас есть мечта и вы за ней летите.

Приехав в Америку и застряв там на карантине, я была в панике. Новая страна, новые люди, постоянный стресс. Я приехала в Сан-Франциско, когда еще не было повсеместной пандемии, но в итоге мои билеты отменили, и я застряла в чужой стране, в чужом городе, в полной неопределенности.

А потом в какой-то момент я отпустила ситуацию и перестала ждать ответа авиакомпании. Просто решила действовать по принципу, «как получить максимум эффективности в моменте».

Так я попала в «Добрый дом» и запустила свой проект.

Мне кажется, для многих 2020-й стал годом интересных открытий, несмотря на стесненные обстоятельства. Годом понимания своих границ, того, что важно, где хочется быть. Важным годом для развития себя.

Пушистый друг

Спикер: Анна Крымская, сооснователь и СЕО онлайн-сервиса психологической помощи YouTalk

Самым крутым событием 2020-го года для меня стало появление в моей жизни собаки. Это решение пришло спонтанно, примерно на второй неделе карантина. Мы тогда мощно самоизолировались и перешли в режим выхода из дома один раз в неделю.

От бесконечного дня сурка очень быстро становилось грустно и тоскливо.

Помню, как, увидев щенка соседки, мы с моим женихом переглянулись и поймали себя на одной и той же мысли: нам тоже срочно нужен пушистый друг! Это было во вторник, а в субботу мы уже забирали 4-месячного корги из питомника.

Пожалуй, это самое быстрое решение, которое мы принимали в жизни. С тех пор Рэнди (так зовут нашего щенка) все время с нами. Даже в road trip по Карелии мы отправились все вместе. Было круто втроем гулять под соснами, плавать в лодочке и гулять вдоль водопадов!

Чужой успех

Спикер: Артём Таганов, СЕО и основатель digital adoption платформы HintEd

Меня всегда поражали и вдохновляли люди, которые несмотря ни на что верят в себя и добиваются того, чего хотят.

В прошлом году на серфинге мы познакомились с двумя классными ребятами — Полиной и Лешей. У Полины был бизнес по изготовлению разных сувениров для музеев в России и не только. Как только в России ввели локдаун в начале года, бизнеса не стало.

Музеи закрылись, продавать сувениры стало некому. Мне даже трудно представить, что чувствовали ребята.

Я бы, наверное, долго переживал, копался в себе и вот это все. Но Полина сумела быстро собраться, и прямо в разгар карантина (окей, ограничений — карантина у нас не было) запустила очень крутой проект по изготовлению украшений из переработанного пластика — recycle.object — и он прямо полетел!

Про него написали Cosmopolitan, Harper’s Bazaar, Elle, и много кто еще. Для меня это круто по двум причинам.

Во-первых, мы с женой поддерживаем экологию и раздельный сбор мусора — надоело кататься на серфе среди гор пластика в океане.

Идея recycle.object как раз в том, чтобы дать вторую красивую жизнь тому, что все считают мусором.

Во-вторых, Полина — большой молодец и пример для многих: она сумела собраться во время кризиса, найти новую идею и запустить интересный проект.

Фото на обложке: Popartic/Shutterstock

Иллюстрации предоставлены автором.