«Наш главный продукт — это люди». Зачем учить студентов предпринимательству

В Москве стартовал образовательный курс Sprint Up, где за пять дней молодые люди освоят азы ведения бизнеса, финансовой грамотности и другие навыки, важные для успешной предпринимательской деятельности. Курсы проводятся Департаментом предпринимательства и инновационного развития Москвы вместе с учебными заведениями. О том, какую пользу от этого получают вузы и как увлечь студентов не только бизнесом, но и наукой, мы поговорили с Андреем Ворониным, директором Центра стратегических инициатив НИТУ «МИСиС».

Фото: предоставлено спикером

Как давно вы сотрудничаете с ДПИР Москвы? В каких проектах, кроме Sprint Up, принимали участие?

Взаимодействуем с ними давно, года с 2010-11-го. Инновационная активность в вузах выросла после того, как законодательно разрешили создавать малые инновационные предприятия — пресловутые МИПы. Это тогда продвигалось департаментом. И мы на базе университета в короткие сроки создали порядка тридцати малых компаний, многие из которых живут до сих пор. В общем, дружим очень давно, порядка десяти лет.

До пандемии, в январе, прошел конкурс «Студфест», он тоже в предпринимательской логике, наши ребята на нем второе место заняли. Еще участвовали в конкурсе «Новатор Москвы», в нем призы вручает Сергей Семенович (Собянин — прим.ред.). Победили с проектом солнечных гибких панелей. И что особенно отрадно — у нас работы не просто бизнес-направленности, они технологические, то есть решающие проблемы с помощью научного подхода.

Мы проводим науку в жизнь по приоритетным для нас направлениям, и так получается, что со страной они совпадают — это энергетика, материаловедение, металлургия, горное дело, информационные технологии и так далее.

Расскажите, пожалуйста, о вашей роли на курсе Sprint Up и его ценности для участников.

Базовый функционал университета — образование и наука. Он всегда связан с образовательной программой. Кто-то изучает нанотехнологии, кто-то металлургию, кто-то облачные вычисления. Предпринимательство должно наслаиваться на это, но, по понятным причинам, это не основная деятельность вузов, не их кунг-фу.

Но на это есть запрос. Мы считаем, что университет — это место, где ты должен попробовать по максимуму нового, получить как можно больше разного опыта, чтобы найти себя в этом мире. Предпринимательство — обязательный пункт любого приличного университета. И великолепно, что тут у нас есть партнер в виде департамента, который предлагает такие программы и активно в них вовлекает. Вузы как большие корпорации — часто замыкаются на свои процессы, их надо стимулировать. И когда такое происходит, мы в этом участвуем.

Фото: предоставлено спикером

Какие основные плюсы получают вузы от участия в подобных программах?

Главная ценность каждого учебного заведения — люди, которые через него прошли, учатся в нем и работают. У корпораций главная ценность — продукт, а наш главный продукт — это люди и исследования, которые они делают.

Вкладываясь в людей, даже если от этого не зависит формальный KPI, мы часто вкладываемся в тех, кто станет нашими выпускниками и нередко — нашими партнерами.

Это win-win-ситуация для всех — для Департамента, для студента, для вуза. Если выпускник благодарен, то он вернется. Поэтому нашла задача — обеспечить контентом. Мы ведь находимся в центре Москвы, у нас под боком — Парк Горького, я бы сказал, что это наш главный конкурент! (смеется) Поэтому мы делаем все, чтобы было интересно именно у нас: и научные стендапы, и дискуссии, и развивающие программы вроде Sprint Up. Наши дети должны в этом участвовать, мы в этом уверены.

Сколько студентов, по вашим подсчетам, проявляют интерес к предпринимательству?

Предпринимательство — это, прежде всего, про мышление. Это значит, что ты способен решать задачи и находить ответы на неочевидные вопросы. И наши учащиеся проявляют себя как предприниматели уже в разных кружках.

Фото: Unsplash

Например, в нашем научном обществе ребята выяснили, что в этом декабре — юбилей открытия постоянной Планка. И им стало интересно что-то сделать. У нас будет в день открытия постоянной Планка школа квантовой физики с ведущими учеными, а также панельная дискуссия и с Песковым, и с директором РЖД, то есть на уровне топов. Заканчиваем мы это science-слэмом по технологиям НТИ. А все потому, что когда-то дети захотели!

Вот оно, предпринимательское мышление — когда у тебя есть идея. Пусть она немного детская, но она тебя вдохновляет. И из нее можно сделать такой продукт, который окажется нужен всем.

Финансовые ресурсы, инфраструктура — у вузов это есть, но в распылении. И мы учим находить все, что нужно. Учим не только через Sprint Up, задача которого — открыть глаза на то, что можно, оказывается, и вот так. Спасибо большое проекту за то, что он собирает нужные знания в коробочку и за пять дней передает! Но самостоятельное мышление, умение находить решение, брать ответственность, не бояться — это все создает среда. И мы стараемся ее развивать.

А если в цифрах? Сколько студентов участвуют в Sprint Up?

На вчерашний день (18 ноября — прим.ред.) у нас было зарегистрировано порядка 500 участников, сейчас мы в общем рейтинге пятые или шестые.

Какими предпринимательскими проектами, связанными с МИСиС, вы особенно гордитесь?

Например, «Карфидов Лаб» — сейчас это одно из ведущих в России конструкторских бюро полного цикла. Это промышленный дизайн, создание прототипов продуктов и так далее. И появились они на той почве, которую подогрел департамент.

Фото: предоставлено спикером

Есть очень много примеров «историй успеха», когда человек без высшего образования организовывает собственный бизнес. Билл Гейтс, Стив Джобс, Марк Цукерберг… Есть ли, по вашему мнению, некое противостояние образования и предпринимательства?

Эти люди, скорее, исключение из правил, и есть множество контрпримеров, которыми эти примеры можно побить. Университет — он про фундаментальное образование, картину мира, знания специалиста. А они в этой сфере очень нужны.

Еще есть мнение, что все необходимые знания можно получить из специализированных курсов…

Да, сейчас многие топят за то, что образование можно получить онлайн. И я с ними не согласен. Университет — это не только про знания, но и про то, как научиться взаимодействовать в команде. Умение договариваться с самыми разными людьми — а у нас учатся представители более 80 стран! — очень важно.

Один из наших выпускников, Михаил Фридман, жил в общежитии. И будучи студентом занимался перепродажей театральных билетов, сколотил команду, которая мыла окна — а сейчас он один из богатейших людей России.

Возможность пройти через эту разношерстную, иногда агрессивную среду, которая заставляет тебя реагировать, дает гораздо больше, чем курсы на Coursera.

Предпринимательство начинается не когда ты создаешь продукт, а чуть раньше. Это поиск ответов на вопросы без ответов. Имея потертых ко второму курсу людей и подкидывая им задачи, ты можешь создавать интересные проекты и использовать их себе на пользу.

Фото: Unspash

Как вы считаете, изменился ли подход к образованию за последние, допустим, 15-20 лет? Можете ли вы охарактеризовать как-то новое поколение?

Вот недавняя история, она произошла буквально две недели назад. Приходят две первокурсницы, которые учатся только пару месяцев. Они захотели заниматься чем-то интересным — и нашли нашу кафедру функциональных нанотехнологий. Не смогли дозвониться и дописаться, но пришли в университет и в итоге нашли меня. Скоро будут изучать на дополнительных занятиях то, что вообще-то в программе у них в конце третьего курса.

Современные дети более осознанные. Если мы думали, что хотим учиться «где-то в этом направлении», то у современных студентов совсем другой запрос.

Они более въедливые, и это очень хорошо — это бодрит и преподавателей, и университет. Не знаю, как общий уровень, но дети, которые приходят к нам, более подготовлены, знают физику, химию и прочее лучше, чем мы знали в те же годы. Они умнее, требовательнее и само их присутствие заставляет трансформировать образовательный процесс. И мы должны соответствовать их ожиданиям, чтобы они не демотивировались, не отчислились, не перевелись куда-то еще.

Можете ли вы поделиться планами на 2021 год? Продолжите ли сотрудничать с ДПИР и в каких проектах?

Сотрудничать, естественно, будем — амбиции у нас очень большие. Наш ректор объявил о создании международной школы предпринимательства. Сейчас в структуре Центра стратегических инициатив открыли Центр корпоративного предпринимательства, руководит им Сергей Борисович Чернышев, один из авторов концепции преобразующего инвестирования. По его методике мы готовим студентов, погружаем их в предпринимательскую среду. И поддержка, которую оказывает департамент — пакетные решения, универсальные для всех, — это очень ценно. А мы со своей стороны готовим предпринимательское мышление. Мы взяли этот вектор осознанно. Я вижу темп департамента, и он впечатляет, и с нашим сходится. Так что ждите анонсов.

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