Московские предприниматели из приоритетных отраслей могут получить льготный кредит с поддержкой города

В рамках программы за поддержкой могут обратиться предприниматели, осуществляющие деятельность в одной из отраслей, в том числе таких как производство, научные исследования и разработки, информация и связь (ИТ), деятельность в области архитектуры, здравоохранения, спорта, отдыха и развлечений, креативных индустрий, туризма и гостиничного бизнеса, а также экспортеры и социальные предприниматели.

Предприниматели могут получить кредит на сумму до 30 млн рублей по льготной процентной ставке до 12,5% годовых. Срок действия льготной процентной ставки — один год. Кроме того, в рамках программы предусмотрена возможность оформления льготных онлайн-кредитов на сумму до 5 млн рублей, не требующих залога.

«Программы льготного кредитования реализуются в Москве с 2020 года и за это время показали свою востребованность. Более 34 тысяч представителей малого и среднего бизнеса уже воспользовались такой поддержкой города. Предприниматели привлекли заемное финансирование в размере более 320 млрд рублей», — сказала глава Департамента предпринимательства и инновационного развития Кристина Кострома.

Она напомнила, что аналогичная программа кредитования была реализована в 2021 году. Тогда в рамках программы было заключено более 4,3 тысяч кредитных договоров на общую сумму более 40 млрд рублей. Предприниматели, которые воспользовались такой поддержкой города показали рост по выручке в 16% и по налогам в 28% Данные за 2021 год по отношению к 2020 году.

«Более 80% компаний, участвовавших в программах льготного кредитования в Москве с 2020 года, профинансированы Сбером. И мне приятно отметить, что первая компания, ставшая участником программы в этом году, — АО СпецАвтоИнжиниринг — профинансирована также нами. Средства будут направлены на реконструкцию производственной площадки, где планируется выпускать более тысячи электрических платформ для коммерческого транспорта ежегодно», — рассказал вице-президент Сбербанка, председатель Московского банка Вячеслав Цыбульников.

Для подачи заявки на льготный кредит необходимо обратиться в один из банков-партнеров программы. Сейчас это ПАО Сбербанк, ПАО «Совкомбанк», ПАО «Промсвязьбанк», АО «МСП Банк», АО «Банк Дом.РФ». ПАО Банк ВТБ и ПАО «Росбанк» присоединятся к программе в декабре. Со списком необходимых документов и требований к заемщику можно ознакомиться на сайте.

Программа реализуется согласно целям и задачам национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», который инициирован Президентом России Владимиром Путиным. Проект направлен на всестороннее улучшение предпринимательского климата в России и увеличение количество занятых в сфере малого и среднего бизнеса до 25 млн к 2024 году. Куратор нацпроекта — первый заместитель Председателя Правительства РФ Андрей Белоусов.

Фото на обложке: Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы