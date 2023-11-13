Правительство Москвы продлило прием заявок на компенсацию затрат организаций на обучение сотрудников

Заявочная кампания продолжится до 15 ноября включительно. Компании могут получить до 10 млн рублей для возмещения расходов на профессиональную подготовку и переподготовку персонала.

Узнать подробности и подать заявку можно на сайте, она должна быть подкреплена документами. В случае возникновения вопросов, можно получить консультацию по корректности заполнения данных.

«Каждому профессионалу своего дела необходимо на постоянной основе совершенствовать знания, умения и навыки. Для того, чтобы у них была такая возможность, компенсируем компаниям-работодателям до 95% средств, которые они потратили на обучение своих команд. Так, с 2020 года мерой поддержки воспользовалось более 740 компаний, которым городские власти компенсировали свыше 223 млн рублей», — подчеркнула глава столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Кристина Кострома.

Размер выплаты может достигать 120 тысяч рублей на одного человека в год и до 10 млн рублей суммарно на компанию. При этом сотруднику необходимо после окончания обучения отработать не менее одного года в компании. В первом отборе этого года, который завершился в августе, было подано 285 заявок, из них 159 компаниям одобрена субсидия на сумму 74,5 млн.

В рамках субсидии возмещается часть затрат, полученных за счет организации-работодателя для своих сотрудников в этом или прошлом году, на среднее профессиональное образование, повышение квалификации или профессиональную переподготовку.

Программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки распространяются на организации, которые обучали специалистов по направлениям информационных и инновационных технологий, науки и промышленности, креативной индустрии, сфере услуг.

Кроме того, субсидированию подлежат все специальности среднего профессионального образования, включенные в общероссийский классификатор специальностей по образованию.

Среди первых получателей поддержки — АО «Аладдин Р.Д.», разработчик и поставщик продуктов и решений для обеспечения информационной безопасности и защиты персональных данных. В 2020 году компания впервые получила субсидию на возмещение затрат за обучение одного сотрудника. В последующем, воспользовавшись программой поддержки, предприятие компенсировало расходы на повышение квалификации 28 специалистов по направлению «Информатика и вычислительная техника».

Еще одним получателем выплат стало ЗАО «Топ Системы», которое разрабатывает и поставляет комплексные решения систем автоматизированного проектирования (САПР). Продукты компании используются в значимых отраслях промышленности: в машиностроении и приборостроении, в аэрокосмической, автомобильной и судостроительной отраслях, в проектно-строительных организациях, в мебельном производстве и других.

В 2022 году компания воспользовалась субсидией и компенсировала затраты на повышение квалификации семи сотрудников по программам обучения «Информационная безопасность».

Получить дополнительную информацию вы можете в пресс-службе Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы по электронному адресу [email protected].

Фото на обложке и в тексте: предоставлено компанией АО «Аладдин Р.Д.»