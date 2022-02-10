Как составить корпоративный договор — инструкция

Любой предприниматель может столкнуться с неправомерными действиями других участников договора. О том, как правильно составлять корпоративный договор, а также разрешать конфликтные ситуации, рассказывает Алексей Оськин, руководитель налоговой и юридической практики компании «Корпус Права».

Корпоративный договор — один из основных механизмов регулирования корпоративных отношений. Он дает возможность предприятиям регулировать корпоративные права с помощью договора.

К чему может привести неверно составленный договор?

Неверная структура договора и/или ошибочно указанные/неуказанные обязательства предприятий могут привести к различным злоупотреблениям с позиции участников. Это может быть ущерб интересов одной из сторон или непропорциональное распределение прибыли (если все вносили равноценные вклады, но кто-то из участников решил не учитывать интересы других и установил свой механизм) и пр.

Поэтому к составлению корпоративного договора нужно подойти ответственно, чтобы в будущем он не сыграл против добросовестной стороны. Только при учете всех обстоятельств и нюансов компания сможет обеспечить реализацию интересов сторон договора и создать эффективные механизмы для будущей деятельности.

Инструкция для заключения корпоративного договора

Чтобы снизить любые риски, бизнес-партнеры должны обговорить «на берегу» условия заключения договора.





Этап 1. Выбираем вопросы, которые стоит задать участникам при открытии совместного дела

Для чего создается компания: для последующей продажи или постоянного извлечения прибыли? Это влияет на формирование положений о порядке выхода и отчуждения акций/долей. В корпоративный договор также может быть включено положение о размере доли/пакета акций, которые подлежат продаже в зависимости от показателей EBITDA-общества.

Это влияет на формирование положений о порядке выхода и отчуждения акций/долей. В корпоративный договор также может быть включено положение о размере доли/пакета акций, которые подлежат продаже в зависимости от показателей EBITDA-общества. Рассматривает ли одна из сторон возможность продажи своей доли/акций? На каких условиях будет протекать процесс продажи?

На каких условиях будет протекать процесс продажи? На какие финансовые потери готовы пойти бизнес-партнеры? Этот вопрос необходимо задать, чтобы объективно оценить риск выхода участника из общества и закрепить условия в тексте корпоративного договора.

Этот вопрос необходимо задать, чтобы объективно оценить риск выхода участника из общества и закрепить условия в тексте корпоративного договора. Насколько каждый из участников планирует быть вовлеченным в процесс управления компании? От этого впоследствии будет зависеть вся структура управления компанией. Все стороны должны обозначить, за что будут отвечать: так легче разграничить сферу деятельности и возлагаемую ответственность, а также закрепить эти положения в договоре.

От этого впоследствии будет зависеть вся структура управления компанией. Все стороны должны обозначить, за что будут отвечать: так легче разграничить сферу деятельности и возлагаемую ответственность, а также закрепить эти положения в договоре. Каким образом будет привлекаться дополнительное финансирование в компанию? Будут ли это сторонние инвесторы или же дополнительные взносы участников? Это необходимо проговорить для закрепления условий в тексте корпоративного договора.

Будут ли это сторонние инвесторы или же дополнительные взносы участников? Это необходимо проговорить для закрепления условий в тексте корпоративного договора. Какой объем финансовых средств может внести каждый участник и какие сроки внесения данного вклада? Каждая из сторон должна понимать, на какой объем ресурсов можно рассчитывать в конечном итоге.

После обсуждения вопросов открытия стоит перейти к формированию текста самого корпоративного договора. В него вносятся положения, которые будут регламентировать работу компании.





Этап 2. Определяемся с механизмами регулирования некоторых вопросов

Корпоративное управление:

Если на стадии переговоров один из бизнес-партнеров заявляет, что в будущем хочет продать свою долю, то стоит включить в текст корпоративного договора положение, по которому этот участник будет исключаться из процесса управления за вознаграждение (правомерность включения в корпоративный договор такого положения подтверждается судебной практикой Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 31.03.2017 N Ф03-691/2017 по делу N А51-10201/2016 ).

Собрание акционеров:

Не всегда стандартный принцип голосования («одна голосующая акция — один голос») является самым эффективным. Для некоторых компаний гораздо полезнее будет изменить этот принцип на кумулятивное голосование;

Для принятия особо важных решений для общества нужно в договоре прописать необходимый кворум.

Разрешение конфликтных ситуаций («Dead-lock»):

Участникам нужно целесообразно сформулировать признаки конфликтной ситуации и внести это в текст корпоративного договора. К таким признакам можно отнести ненадлежащее исполнение или неисполнение одной из сторон обязательств по договору. Это избавит партнеров от долгих судебных разбирательств и крупных финансовых потерь.

Возможные механизмы разрешения конфликтных ситуаций, один из которых можно закрепить в тексте корпоративного договора:

«Техасская стрельба» — каждая сторона корпоративного договора направляет независимому лицу предложение на выкуп доли своего партнера в запечатанном конверте с обязательным указанием цены. Независимый эксперт вскрывает конверты в присутствии партнеров: тот, кто предложил большую сумму, обязан выкупить долю по указанной цене у второго.

«Русская рулетка» — бизнес-партнеры могут направить друг другу предложение о выкупе принадлежащей их части уставного капитала по установленной цене. Одна из сторон вправе согласиться на предложение продажи своей доли или же направить встречное предложение другой стороне о выкупе её доли за эту же сумму;

«Голландский аукцион» — схожий механизм разрешения корпоративного конфликта с «Техасской стрельбой», однако отличие состоит в том, что в предложении о выкупе доли указывается минимальная цена, по которой участник готов купить её. Побеждает та сторона, которая указала наименьшую цену в своем предложении;

Урегулирование спора в претензионном порядке. Одна из сторон спора вправе направить другой претензию, требование, заявление. В ходе стороны корпоративного договора могут прийти к консенсусу;

Привлечение в совет директоров независимых руководителей происходит, чтобы обеспечить дополнительную экспертизу и контроль исполнительного менеджмента, при этом они защищают интересы акционеров/участников общества в долгосрочной перспективе;

Опцион: одна из сторон наделяется правом направить безответную оферту о выкупе части у другой, по условиям которой при возникновении тупиковой ситуации участник может беспрепятственно купить долю у другого.

Распоряжение акциями:

Ограничение на отчуждение и (или) обременение.

Финансирование компании:

Порядок оценки стоимости акций (процесс определения реальной рыночной стоимости выпускаемых ценных бумаг);

Арбитражная оговорка (это положение в договоре, которое обязывает стороны разрешать корпоративные споры в третейском (арбитражном) суде).

Порядок распределения дивидендов:

Положение о запрете недобросовестной конкуренции.

Положение о конфиденциальности:

какая информация о деятельности компании не может быть разглашена;

ответственность за ее разглашение.





Этап 3. Разбираемся в ограничениях

Стоит помнить о том, что заключение корпоративного закона ограничено рамками закона, который устанавливает императивные требования, а именно:

Письменная форма;

Существенные условия (к примеру, предмет корпоративного соглашения; условия осуществлении корпоративных прав; действия, связанные с деятельностью общества, его ликвидацией и реорганизацией и т. д.);

Уведомление общества о факте заключения договора;

Корпоративным договором невозможно урегулировать:

обязательство участников голосовать в соответствии с указаниями органов ЮЛ;

структура органов ЮЛ;

компетенция органов ЮЛ;

условия и порядок выплаты действительной стоимости доли выбывающему участнику.

Обязательства по договору

Пока действует корпоративный договор, стороны должны добросовестно исполнять взятые на себя обязательства. Практика показывает обратное: зачастую бизнес-партнеры ими пренебрегают, чтобы получить бо́льшую выгоду. Чтобы избежать негативных последствий, нужно заранее разрабатывать и устанавливать меры ответственности за нарушение обязательств.

К мерам гражданско-правовой ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение можно отнести:

возмещение убытков;

взыскание неустойки;

выплата компенсации.

Возмещение убытков — не самая эффективная мера ответственности, так как не способна восстановить нарушенные права добросовестного участника. Потому что определить и доказать размер убытков очень сложно: неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по корпоративному договору не выражено в денежном эквиваленте.

Неустойка — это денежная сумма, определенная законом или договором на случай, если обязательства одной из сторон будут исполнены ненадлежащим образом либо не исполнены вовсе.

Она имеет ряд плюсов:

необходимо доказать только факт нарушения обязательств корпоративного договора;

не нужно доказывать обоснованность убытков и их размер;

не нужно доказывать причинно-следственную связь между неисполнением или ненадлежащим исполнением и возникновением убытков.

Однако все эти положительные стороны перекрываются одним недостатком: суд вправе уменьшить размер неустойки.

Сумма компенсации не может быть уменьшена по усмотрению суда в отличие от неустойки, следовательно, это действенный механизм восстановления нарушенных прав. Компенсация должна быть оговорена заранее (не только возможность её применения, но и размер).

Таким образом, при правильном составлении корпоративного договора и учете всех нюансов можно минимизировать риски. Верно составленный договор обеспечивает и поддерживает стабильность и конкурентоспособность компании, а также повышает экономическую деятельность общества.

Фото на обложке: Shutterstock / Amnaj Khetsamtip