4 совета, которые помогут вовлечь сотрудников в активную социальную жизнь компании

Согласно опросу ВЦИОМ за 2020 год, 70% российских предпринимателей реализуют программы корпоративного волонтерства. Вовлекая персонал в волонтерские программы, бизнес не только помогает обществу, но и решает корпоративные задачи. Например, возможность участвовать в благотворительности хорошо работает как нематериальная мотивация сотрудников.

Подавайте личный пример

Волонтерство должно быть ценностью всей компании, а не принудительной обязанностью условных секретарей, бухгалтеров и менеджеров, то есть рядовых сотрудников. Каждый человек в штате смотрит на того, кто выше, поэтому очень важно вовлечь в благотворительные проекты людей, занимающих топовые позиции: генеральных директоров, вице-президентов.

Здесь будет работать принцип: «Смотри на старшего и делай, как он». Это интересно и среднему звену, и линейному персоналу.

В процессе условной уборки территории или проведения акции для детей-сирот границы социального положения в корпорации стираются, сотрудники ощущают себя ближе к начальству.

Мы в АФК «Система» придумали разные виды участия в волонтерских мероприятиях для топов. Первое — программа менторинга АФК. На одно из собраний с руководителями корпораций, где обсуждались насущные вопросы компании, были приглашены специалисты, рассказавшие, что такое менторинг и коучинг.

После этого около 20 наших топ-менеджеров заинтересовались перспективой стать менторами для сотрудников среднего звена. Эта идея масштабировалась в программу амбассадоров «Лифт в будущее» — Всероссийскую программу профориентации и обучения, которая помогает школьникам и студентам по всей России определиться с выбором будущей профессии.

И если на субботник в корпорации записались семь человек из руководства, то на участие в программе наставничества «Лифт в будущее» — 200.

Активнее стимулируйте рядовых сотрудников

Мы видим, что в масштабах корпорации АФК «Система» волонтерскую активность проявляют преимущественно сотрудники среднего звена. Им проще в своем расписании сдвинуть дела и найти время для условного субботника, чем топам, в то же время они хорошо осознают значимость социальных мероприятий как для компании, так и для себя лично.

Сегодня, регулярно проводя акции с участием волонтеров, мы видим, что наименьший интерес к социальным инициативам компании проявляют линейные сотрудники. Зачастую это связано с тем, что на таких позициях люди просто стесняются и полагают, что они лишь мелкие винтики в общей системе, поэтому их дело — сторона.

Однако именно таких сотрудников стоит активнее привлекать к участию в волонтерских акциях, рассказывая, какую пользу обществу приносят такие мероприятия, чем они важны и чем конкретно каждый человек может быть полезен и даже незаменим.

Ведь на низовых позициях в компаниях всегда наибольшая текучесть кадров, при этом те же самые секретари, помощники, продавцы и другие работники низшего звена хотят подняться вверх по ступенькам карьерной лестницы, а волонтерство — это нетворкинг внутри организации.

Тот же линейный сотрудник во время совместной волонтерской акции может продемонстрировать выдающиеся организаторские способности, которые могут отметить топ-менеджеры.

Внерабочие мероприятия, волонтерство, социальные программы помогают снизить текучесть кадров, давая человеку осознание своей значимости и повышая его вовлеченность в дела компании.

Учитывая, что база волонтеров по корпорации ведется с 2014 года мы уверенно можем сказать, что текучка среди сотрудников, ориентированных на социальные проекты, минимальна. Мы видим, что те сотрудники, которые принимают участие в волонтерских программах, работают в одной компании по три-пять лет, то есть лояльны к ней и успешно развиваются как профессионалы.

В тоже время непонимание собственной ценности для компании — одна из причин низкой лояльности сотрудников. Как показывает мировая практика компаний FMCG, методы нематериальной мотивации, выраженные в признании значимости сотрудника, помогли в числе прочего снизить текучесть линейного персонала. Так, например, подобная программа одного из известных ювелирных брендов в стране Pandora позволила снизить текучку кадров за девять месяцев со 110 до 60%.

Ищите оптимальное вознаграждение

В компаниях, которые практикуют корпоративное волонтерство, есть соответствующее положение, где прописывается нематериальное вознаграждение для сотрудников, принимающих участие в таких мероприятиях. Хотя в 16% организаций, опрошенных ВЦИОМ, поощрение денежное, чаще это что-то менее затратное для бизнеса. Например, дополнительный день к отпуску или дополнительный отгул, как в «МТС». Сами же мероприятия проводятся в выходной или после рабочего дня (после условных 18:00).

В мировой практике все это выглядит несколько иначе. Например, некоторые волонтерские мероприятия проводятся в рабочее время, а не в субботу, как это делает АФК «Система». Но такой подход актуален не для всех: есть непрерывное производство, когда невозможно сотни и тысячи человек на целый день одновременно освободить для условного субботника или мастер-класса в приюте. Поэтому выдача сотрудникам дополнительного отгула легче реализуется и менее затратна для организации.

Почти 40% сотрудников компаний, проводящих волонтерские мероприятия, награждаются грамотами, как следует из отчета ВЦИОМ, в каждой четвертой организации фотографии волонтеров попадают на доску почета.

Таким образом, нематериальная мотивация дает возможность человеку проявить себя, получить признание со стороны руководства и коллег. В каждой пятой компании предусмотрено вручение памятных сувениров и подарков. На мой взгляд, именно выходной день как поощрение наиболее эффективен.

Именно такой способ вознаграждения применяется в компаниях АФК «Система». В результате мы видим, как активно участвуют сотрудники компаний волонтерских акциях на протяжении многих лет, а общее число волонтеров по компаниям группы уже превысило пять тыс. человек.

Создавайте программы со смыслом

Чтобы благотворительное мероприятие вызвало желание в нем участвовать, оно должно находить отклик у людей и соответствовать их ценностям. Мало просто предложить субботник сотрудникам — он должен нести в себе какую-то идею.

Мы перед Днем Победы проводим субботник на территории военно-исторического Ленино-Снегиревского музея, и с этого начинается волонтерская акция поздравления ветеранов, которая продлится шесть недель.

Или, например, сейчас готовится марафон «Забег #ЗаЛес», который пройдет в рамках Всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ». Каждый километр, который преодолевают участники, конвертируется в деньги, которые благотворительный фонд впоследствии выделит на посадку лесов для восстановления экологии планеты. Лучше всего развивать сразу несколько программ волонтерства.

Как показывает исследование ВЦИОМ, почти каждая вторая российская компания реализует программы социальной помощи детям и взрослым: сиротам, инвалидам, бездомным. Каждая третья занимается экологической деятельностью и спасает планету, а чуть больше 20% благоустраивают территории или предлагают образовательные проекты.

Практически каждый человек может найти для себя интересную задачу: кто-то экологией займется, кто-то искусством, кто-то поможет детям. И чтобы задействовать большинство сотрудников компании, необходимо реализовывать несколько волонтерских программ.

Проведите блиц-анализ предпочтений коллектива (опрос среди сотрудников о том, хотят ли они быть волонтерами, кому бы они хотели помогать, как видят свое участие в социальных и благотворительных программах), определите тех, кто действительно заинтересован в подобных мероприятиях, и после этого разрабатывайте программы. Маленькая компания может выбрать одну программу, но с учетом предпочтений коллектива, чтобы максимально вовлечь в нее весь штат сотрудников.