Между бизнесом и «технарями». Кто такой CRM-архитектор и как им стать

Елена Бережная, менеджер департамента внутреннего маркетинга INVO Group , вместе со своими коллегами из отдела внедрения рассказала о том, чем занимается CRM-архитектор, кто им может стать и кому не стоит этим заниматься.

Если архитектор решит воспользоваться любым из сайтов по поиску работы, то столкнется с тем, что многие вакансии имеют отношение не к строительству, а к IT.

«В этой сфере работать перспективно», — подумают те, кто не собирается заниматься проектированием зданий. И с этим сложно не согласиться: сейчас CRM-системы в нашей стране использует каждая седьмая компания, а потенциал для роста здесь еще больше.

Правда, вузы специалистов по таким системам пока не готовят, да и единых стандартов внедрения не существует. Что скрывается за вакансией CRM-архитектор и как им стать?

Что такое архитектура CRM?

Архитектура CRM — это как сложить кирпичи (элементы CRM и другие IT-продукты), чтобы получился пригодный для жилья дом (была достигнута поставленная цель).

Ключевая задача архитектора CRM — собрать картину бизнеса и перенести на нее решения CRM.

Обычно это проходит следующим образом: специалист проводит встречу с заказчиком, узнает его «боли», проводит свой экспертный анализ, составляет общую картину бизнеса и формирует решение. Конечным этапом становится само внедрение.

Фрагменты бизнес-процессов

В нашей компании вместо понятия «архитектор CRM» используется более простой для восприятия клиентов термин «бизнес-аналитик».

Можно ли обойтись без CRM-архитектора?

Сейчас бизнес становится все более технологичным. И если вы далеки от IT-сферы, то сэкономить время, нервные клетки и деньги поможет именно такой специалист, который говорит с вами на понятном языке, нужным образом оформляет ваши требования и находит дополнительные возможности для оптимизации.

Представьте, что вы поехали на переговоры в Китай. Возможно, вы сможете объясниться на пальцах, но с переводчиком все получилось бы быстрее, проще, без лишних рисков и даже на более выгодных условиях.

Какими качествами должен обладать архитектор CRM?

Образное мышление . Для переноса бизнес-процессов в CRM необходимо представлять всю схему бизнеса клиента.

. Для переноса бизнес-процессов в CRM необходимо представлять всю схему бизнеса клиента. Склонность к систематическому скрупулезному труду . Фонтанировать идеями — это прекрасно, но без способностей к рутинной работе здесь не обойтись.

. Фонтанировать идеями — это прекрасно, но без способностей к рутинной работе здесь не обойтись. Коммуникабельность, грамотная и внятная деловая речь . А как иначе проводить презентации для клиентов?

. А как иначе проводить презентации для клиентов? Вовлеченность. Если не хочется или не получается проникнуться бизнесом клиента, то и успешного результата ожидать не стоит.

Привычка все подкреплять фактами и аргументами . Не исключено, что заказчик будет не согласен с предлагаемым вами решением, поэтому нужно уметь обосновать свое мнение.

. Не исключено, что заказчик будет не согласен с предлагаемым вами решением, поэтому нужно уметь обосновать свое мнение. Привычка следовать правилам. Для достижения результата необходимо придерживаться установленных стандартов, при этом соблюдая интересы обеих сторон. Это пример известного всем принципа win-win.

Требования к опыту и образованию

Работодатели ожидают от архитектора CRM, что он умеет:

анализировать бизнес-процессы компании;

готовить презентации и необходимую документацию (технические задания, регламенты, инструкции);

выявлять технические риски, поддающиеся прогнозированию.

Что насчет образования?

Желательно высшее техническое, но ситуация осложняется тем, что в российских учебных заведениях не готовят непосредственно CRM-архитекторов. Пока такие специалисты самостоятельно «вырастают» из финансистов, математиков, инженеров и других технических специалистов.

Можно ли самому освоить эту профессию с нуля?

Не все так просто, как может показаться на первый взгляд. Для начала надо понять, какие конкретно знания добирать.

Как признаются коллеги, самой ценной информации в открытом доступе нет. Многое познается в реальном боевом опыте. Кстати, тут прослеживается аналогия с врачами: одно дело знать, как сделать разрез, другое — идеально выполнить операцию на практике.

Кому не надо идти в CRM-архитекторы

Тому, кто не готов все время учиться . Условия ведения бизнеса и IT-сфера подвержены постоянным изменениям — нужно постоянно актуализировать знания.

. Условия ведения бизнеса и IT-сфера подвержены постоянным изменениям — нужно постоянно актуализировать знания. Тому, кто не любит людей . Любителям сидеть в углу кабинета, спрятавшись за горшок с большим растением, точно в этой профессии будет некомфортно.

. Любителям сидеть в углу кабинета, спрятавшись за горшок с большим растением, точно в этой профессии будет некомфортно. Тому, кто не горит желанием выступать . Кто же тогда будет проводить презентацию решений?

. Кто же тогда будет проводить презентацию решений? Тому, кто не умеет слушать, а еще считает себя самым компетентным специалистом. Свои компетенции надо доказывать не громкими словами, а результатом.

Карьерные возможности

В рамках компании можно выстроить следующую иерархию:

бизнес-аналитик (архитектор CRM);

старший бизнес-аналитик;

руководитель отдела внедрения.

Сколько зарабатывает архитектор CRM?

Это зависит от его опыта, компетенций и региона проживания. Специалист с опытом от года до трех в городе-миллионнике будет получать примерно 40-70 тысяч рублей в месяц.

Профессионал в Москве или Санкт-Петербурге сможет зарабатывать уже 150-200 тысяч рублей ежемесячно.

При желании архитектор CRM также может стать продакт-менеджером или программистом. Это позволит выполнять проекты под ключ самостоятельно и увеличить свой личный доход.

Истории специалистов

Слева направо: Александра Чернухина, старший бизнес-аналитик, Андрей Сердюк, бизнес-аналитик, Артем Орлов, бизнес-аналитик

Александра Чернухина: «Я получила образование по специальности "Прикладная математика и информатика". Ранее трудилась системным аналитиком в компании, специализирующейся на внедрении и настройке 1С. С «Битрикс24» тоже уже была знакома! Правда, на предыдущем месте работы наша команда состояла всего из четырех человек, где каждый участвовал во всех фазах цикла (продажа, внедрение и так далее). Сейчас я занимаю позицию старшего бизнес-аналитика».

Артем Орлов: «Я закончил бакалавриат по специальности "Бизнес-аналитика" и магистратуру по специальности "Экономика предприятия и инвестиционное проектирование"».

Он рассказывает: «Мой карьерный путь начался с работы в администрации другого города. Я был финансистом, распределял бюджет. Нашлось место и для “преподавательской” деятельности. Я разработал в Excel алгоритмы для автоматизации сбора и анализа данных, но более взрослым коллегам было сложно использовать такого рода инструменты».

Артем добавляет: «CRM-архитектору нельзя стоять на месте, необходимо профессиональное развитие. У нас, например, предусмотрено обучение для сотрудников».

Андрей Сердюк: «По образованию я инженер-технолог по обработке металлов давлением. Работал инженером-технологом на крупном заводе, занимался закупками и логистикой, был директором сети зоомагазинов, управлял небольшим собственным бизнесом».

Андрей рассказывает: «Без компетенций в сфере экономики CRM-архитектору будет сложно. К слову, недавно мы с коллегами проходили общий курс по бизнес-аналитике. А это и сфера корпоративных финансов, и понимание общих правил ведения бизнеса».

Фото и изображения в тексте предоставлены автором

Фото на обложке: Unsplash