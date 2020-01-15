Между бизнесом и «технарями». Кто такой CRM-архитектор и как им стать
Елена Бережная, менеджер департамента внутреннего маркетинга INVO Group, вместе со своими коллегами из отдела внедрения рассказала о том, чем занимается CRM-архитектор, кто им может стать и кому не стоит этим заниматься.
Если архитектор решит воспользоваться любым из сайтов по поиску работы, то столкнется с тем, что многие вакансии имеют отношение не к строительству, а к IT.
«В этой сфере работать перспективно», — подумают те, кто не собирается заниматься проектированием зданий. И с этим сложно не согласиться: сейчас CRM-системы в нашей стране использует каждая седьмая компания, а потенциал для роста здесь еще больше.
Правда, вузы специалистов по таким системам пока не готовят, да и единых стандартов внедрения не существует. Что скрывается за вакансией CRM-архитектор и как им стать?
Что такое архитектура CRM?
Архитектура CRM — это как сложить кирпичи (элементы CRM и другие IT-продукты), чтобы получился пригодный для жилья дом (была достигнута поставленная цель).
Ключевая задача архитектора CRM — собрать картину бизнеса и перенести на нее решения CRM.
Обычно это проходит следующим образом: специалист проводит встречу с заказчиком, узнает его «боли», проводит свой экспертный анализ, составляет общую картину бизнеса и формирует решение. Конечным этапом становится само внедрение.
В нашей компании вместо понятия «архитектор CRM» используется более простой для восприятия клиентов термин «бизнес-аналитик».
Можно ли обойтись без CRM-архитектора?
Сейчас бизнес становится все более технологичным. И если вы далеки от IT-сферы, то сэкономить время, нервные клетки и деньги поможет именно такой специалист, который говорит с вами на понятном языке, нужным образом оформляет ваши требования и находит дополнительные возможности для оптимизации.
Представьте, что вы поехали на переговоры в Китай. Возможно, вы сможете объясниться на пальцах, но с переводчиком все получилось бы быстрее, проще, без лишних рисков и даже на более выгодных условиях.
Какими качествами должен обладать архитектор CRM?
- Образное мышление. Для переноса бизнес-процессов в CRM необходимо представлять всю схему бизнеса клиента.
- Склонность к систематическому скрупулезному труду. Фонтанировать идеями — это прекрасно, но без способностей к рутинной работе здесь не обойтись.
- Коммуникабельность, грамотная и внятная деловая речь. А как иначе проводить презентации для клиентов?
- Вовлеченность. Если не хочется или не получается проникнуться бизнесом клиента, то и успешного результата ожидать не стоит.
- Привычка все подкреплять фактами и аргументами. Не исключено, что заказчик будет не согласен с предлагаемым вами решением, поэтому нужно уметь обосновать свое мнение.
- Привычка следовать правилам. Для достижения результата необходимо придерживаться установленных стандартов, при этом соблюдая интересы обеих сторон. Это пример известного всем принципа win-win.
Требования к опыту и образованию
Работодатели ожидают от архитектора CRM, что он умеет:
- анализировать бизнес-процессы компании;
- готовить презентации и необходимую документацию (технические задания, регламенты, инструкции);
- выявлять технические риски, поддающиеся прогнозированию.
Что насчет образования?
Желательно высшее техническое, но ситуация осложняется тем, что в российских учебных заведениях не готовят непосредственно CRM-архитекторов. Пока такие специалисты самостоятельно «вырастают» из финансистов, математиков, инженеров и других технических специалистов.
Можно ли самому освоить эту профессию с нуля?
Не все так просто, как может показаться на первый взгляд. Для начала надо понять, какие конкретно знания добирать.
Как признаются коллеги, самой ценной информации в открытом доступе нет. Многое познается в реальном боевом опыте. Кстати, тут прослеживается аналогия с врачами: одно дело знать, как сделать разрез, другое — идеально выполнить операцию на практике.
Кому не надо идти в CRM-архитекторы
- Тому, кто не готов все время учиться. Условия ведения бизнеса и IT-сфера подвержены постоянным изменениям — нужно постоянно актуализировать знания.
- Тому, кто не любит людей. Любителям сидеть в углу кабинета, спрятавшись за горшок с большим растением, точно в этой профессии будет некомфортно.
- Тому, кто не горит желанием выступать. Кто же тогда будет проводить презентацию решений?
- Тому, кто не умеет слушать, а еще считает себя самым компетентным специалистом. Свои компетенции надо доказывать не громкими словами, а результатом.
Карьерные возможности
В рамках компании можно выстроить следующую иерархию:
- бизнес-аналитик (архитектор CRM);
- старший бизнес-аналитик;
- руководитель отдела внедрения.
Сколько зарабатывает архитектор CRM?
Это зависит от его опыта, компетенций и региона проживания. Специалист с опытом от года до трех в городе-миллионнике будет получать примерно 40-70 тысяч рублей в месяц.
Профессионал в Москве или Санкт-Петербурге сможет зарабатывать уже 150-200 тысяч рублей ежемесячно.
При желании архитектор CRM также может стать продакт-менеджером или программистом. Это позволит выполнять проекты под ключ самостоятельно и увеличить свой личный доход.
Истории специалистов
Александра Чернухина: «Я получила образование по специальности "Прикладная математика и информатика". Ранее трудилась системным аналитиком в компании, специализирующейся на внедрении и настройке 1С. С «Битрикс24» тоже уже была знакома! Правда, на предыдущем месте работы наша команда состояла всего из четырех человек, где каждый участвовал во всех фазах цикла (продажа, внедрение и так далее). Сейчас я занимаю позицию старшего бизнес-аналитика».
Артем Орлов: «Я закончил бакалавриат по специальности "Бизнес-аналитика" и магистратуру по специальности "Экономика предприятия и инвестиционное проектирование"».
Он рассказывает: «Мой карьерный путь начался с работы в администрации другого города. Я был финансистом, распределял бюджет. Нашлось место и для “преподавательской” деятельности. Я разработал в Excel алгоритмы для автоматизации сбора и анализа данных, но более взрослым коллегам было сложно использовать такого рода инструменты».
Артем добавляет: «CRM-архитектору нельзя стоять на месте, необходимо профессиональное развитие. У нас, например, предусмотрено обучение для сотрудников».
Андрей Сердюк: «По образованию я инженер-технолог по обработке металлов давлением. Работал инженером-технологом на крупном заводе, занимался закупками и логистикой, был директором сети зоомагазинов, управлял небольшим собственным бизнесом».
Андрей рассказывает: «Без компетенций в сфере экономики CRM-архитектору будет сложно. К слову, недавно мы с коллегами проходили общий курс по бизнес-аналитике. А это и сфера корпоративных финансов, и понимание общих правил ведения бизнеса».
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Фото на обложке: Unsplash
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