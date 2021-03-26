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Любовь по правилам (и без). Как сделать успешное приложение для знакомств

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Леонид Елецких
Леонид Елецких

Директор по продажам в России и Восточной Европе в Adjust

Алина Алещенко

В 2020 году более 270 миллионов человек во всем мире пользовались приложениями для знакомств. Это почти вдвое больше, чем пять лет назад, и в ближайшие годы цифра будет только увеличиваться. Dating-apps стремительно развиваются.

С одной стороны — это безграничные возможности для разработчиков, а с другой — прогнозируемый размер рынка интернет-знакомств к 2024 году превысит 8,4 миллиарда долларов. Он будет переполнен, а значит, сделать что-то особенное и удивить будет сложнее. Как привести к успеху дейтинг-приложение, рассказал Леонид Елецких, директор по продажам Adjust в Восточной Европе.

Любовь по правилам (и без). Как сделать успешное приложение для знакомств

Отправляйте уведомления в выходные

Push-уведомления — проверенная стратегия удержания, которая побуждает и мотивирует пользователей возвращаться в приложение. Понимая, когда пользователю нужно какое-то «поощрение», можно создать подходящее push-уведомление для его удержания. 

Судя по анонимным данным пользователей топовых приложений для знакомств за 2020 год, максимальное количество установок и сеансов происходит в выходные дни, особенно в субботу: именно этот день самый популярный. Даже во время пандемии и вынужденного социального дистанцирования субботняя ночь остается на пике.

Средние значения свиданий по дейтинг-приложениям меняются в зависимости от географии: европейцы проводят в приложениях значительно больше, чем пользователи из Северной Америки или Азии.



Больше всего времени люди проводят в дейтинге сразу после скачивания, но первоначальный ажиотаж быстро затухает, и уже к 30-му дню использования продолжительность сеанса начинает снижаться. Этот пик означает, что к моменту установки была сильная потребность в знакомствах, а не просто моментальное желание развлечься. Последнее скорее характерно, например, для мобильных игр.

 

Подключайте подписку 

Различия в моделях использования приложений приводят к различиям в стратегии монетизации. Например, в игры часто можно играть бесплатно, оплачивая «жизни» или бонусы на уровнях. Приложения для знакомств обычно монетизируются за счет подписок или покупок в самом приложении, тем самым вкладываясь в адаптацию пользователей.

Различия в моделях использования приводят к различиям в стратегии монетизации. Например, в игры часто можно играть бесплатно, при этом ссылаясь и направляя на покупки в приложениях. 

В приложениях для знакомств лучший способ монетизации — это подписки.

Такая модель позволяет выстроить с пользователем долгие отношения: он получает максимальный доступ ко всем функциям, а разработчик может планировать выручку и развивать сервис. Недаром подписки становятся все популярнее: в среднем один средний пользователь тратит на мобильные них до 20 долларов в месяц.

С помощью отслеживания подписок можно измерить всю воронку, по которой проходит пользователь приложения: от того, что привело их в апп, до момента активации пробной версии и подробного пути каждого подписчика. Но важно помнить о том, что цели у людей очень разные, и чаще всего они хотят быстро найти партнера и удалить приложение. 

 

Бот — плохой партнер

Огромный риск для репутации любого приложения для знакомств — присутствие ботов. На форумах, в соцсетях и на Reddit пользователи жалуются на то, что их опыт был испорчен фальшивыми аккаунтами.

Согласно исследованию компании Imperva, 28,9% всего современного веб-трафика можно отнести к «плохим ботам» или автоматическим аккаунтам, которые распространяют неверную информацию или рекламу. Поддельные учетные записи автоматически создаются в больших масштабах для того, чтобы: 

  • распространять спам со ссылками на другие приложения (например, порносайты);
  • заманивать в мошеннические схемы;
  • подделать лайки, просмотры или комментарии для продвижения профилей.

Компания Unbotify обнаружила, что боты — самый важный фактор, который портит репутацию приложения.

Действия ботов автоматизированы, а значит, они активны в течение длительного периода времени и вреда от них тоже больше. Они взаимодействуют с огромным количеством пользователей: до 4000 профилей за сеанс. Услуги ботов настолько прибыльны и популярны, что сегодня есть целые специальные магазины, которые предлагают ботов, специально предназначенных для сайтов знакомств.

Из-за этого киберпреступность в приложениях для знакомств тоже резко возрастает: в 2019 это повлекло убытки на сумму более 3,5 млрд долларов.

 

Как бороться с фейками 

Первый шаг — сделать специальную ссылку или кнопку, где пользователи бы указывали, когда они попались на уловки бота. Это расширит возможности пользователей и поможет очистить пользовательскую базу приложения. Поведенческая биометрия — лучшее решение для обнаружения фейковых аккаунтов. 

 

Опыт лидеров приложений для знакомств 

HAPPN

Компания HAPPN, основанная предпринимателем Дидье Раппапортом в 2014 году, выделяется среди своих конкурентов тем, что использует данные о местоположении для поиска «мэтчей». Сегодня приложение насчитывает более 80 миллионов пользователей по всему миру.

HAPPN был запущен в Париже в феврале 2014, а в следующие семь месяцев запустился в Лондоне, Берлине и Нью-Йорке. Такая стремительная стратегия расширения оправдалась: приложение занимает первое место по скачиванию в категории Dating Apps в Индии и второе в Бразилии. По всей Европе оно входит в пятерку лидеров.

Для того, чтобы люди могли случайно встретиться в реальной жизни, пользовательская база должна набрать определенную критическую цифру. Чтобы её достичь, HAPPN делает упор на точечный маркетинг: «Наши маркетинговые ходы всегда тщательно локализованы, чтобы приложение и сообщения были наиболее актуальны для каждой страны и культуры».

Taimi

Taimi — это социальная сеть и приложение для знакомств ЛГБТ+ людей, ориентированная на построение долгосрочных отношений и общение. Запущенная в 2017 году, она быстро превратилась в одно из самых популярных приложений для квир-знакомств. Особенность Taimi в том, что в продвижении она в значительной степени полагается на видеорекламу.

QuackQuack

QuackQuack — приложение для знакомств в Индии. С момента запуска в 2010 году оно превратилось в одно из ведущих платформ знакомств в стране. За время пандемии ежедневное число новых пользователей увеличилось на 80%.

По статистике любая платформа онлайн-знакомств привлекает больше мужчин, чем женщин.

Опираясь на это, в QuackQuack придумали  разделить рекламные кампании для мужчин и женщин. Чтобы сбалансировать гендерное соотношение, QuackQuack делает упор на привлечение новых пользователей-женщин, а не пользователей-мужчин.

Они  тщательно измеряют верхние показатели воронки продаж для кампаний по привлечению женщин. И в то же время обращают внимание на такие показатели воронки, как рентабельность инвестиций в рекламу для мужчин.

 

Заключение

Решающим фактором успеха приложений для знакомств остается то, когда и как именно вам удастся достучаться до пользователей. Помните, что в итоге самым важным в дейтинге остается встреча с желанным человеком. 

 

Чек-лист: как сделать уникальное и вовлекающее дейтинг-приложение

  1. Создавайте персонализированные push-уведомления и другие сообщения-подсказки;
  2. Помните о репутации. Оцените ее с личной точки зрения: вам было бы приятно узнать, что вы общались с ботом, а не с реальным человеком? Не стоит пренебрегать чувствами пользователей;
  3. Первое впечатление и правильное позиционирование – важный критерий успеха! Добавьте в описание приложения ключевые слова, которые будут вас отличать от конкурентов; 
  4. Точечный маркетинг. Делайте контент, привязанный к локации. Изучите, что важно и чего именно ищут пользователи в том месте, где вы собираетесь запускать приложение для знакомств;
  5. Прислушивайтесь к пользователям, как к партнеру в отношениях. Нужно понять, когда именно используется ваше приложение: какие моменты для пользователя являются ключевыми, когда именно он к нему обращается. Может, те, кто отправил сообщения в первые сутки использования приложения, остаются в нем дольше? Если вы будете обладать максимальным количеством такой информации, вы сможете побуждать пользователя выполнять больше действий и возвращаться в приложение.   

Фото на обложке: pixabay.com

Иллюстрация предоставлена автором

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