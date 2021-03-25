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3 этапа, которые нельзя обойти при разработке приложения

Колонки
Анар Бабаев
Анар Бабаев

CEO Distillery

Ирина Печёрская

О создании мобильных приложений задумываются многие предприниматели: для одних это самостоятельный стартап, для других — поддержка уже существующего продукта. Анар Бабаев, CEO Distillery, рассказал, как создать успешное приложение без потери денег и времени.

3 этапа, которые нельзя обойти при разработке приложения

Часто предприниматели, придумав идею нового приложения, тут же принимаются за разработку: нанимают программистов, ищут подрядчиков или сами берутся за написание кода. Так они пропускают несколько важных этапов — нужно все делать постепенно.

 

Первый этап — подготовка

Не торопитесь приступать к написанию кода — самой дорогой и рискованной части. Сначала стоит:

  1. исследовать рынок. Прежде чем сформулировать, как приложение будет выглядеть и функционировать, нужно понять, есть ли на рынке ниша для него. Команды нередко пренебрегают этим — тогда продукт выходит преждевременно и находит аудиторию только среди early adopters (редких сверхзаинтересованных пользователей), либо просто оказывается не нужен. 
  2. проанализировать аудиторию. Это нужно делать честно, а не рассчитывать сразу захватить весь мир — так вы лучше поймете потребности будущих пользователей и разработаете продукт под них. 

После этого можно приступать к созданию пользовательской карты путей (CJM, или customer journey map): планировать, какой путь пройдет потребитель для достижения целей, какие эмоции он будет при этом испытывать.

На этой карте нужно отразить всевозможные точки соприкосновения пользователя с продуктом. Есть специальные инструменты для построения карт путей клиента: например, Flowmapp или Uxpressia — они помогают визуализировать информацию и задавать себе правильные вопросы.

Уже на этом этапе вы должны понять ключевую боль потребителя — без этого невозможно точно определить, какой функционал нужен, что в приложении первично, а чем можно заняться в третью очередь.

 

Второй этап — проверка концепции

1. Проверка идеи. Есть много способов сделать это без единой строчки кода и вложенных средств в разработку. Например, можете создать фейковый лендинг, на котором будет кратко описана идея будущего продукта и где потенциальная аудитория сможет подписаться на новости и рассылку проекта. 

Другой способ — сделать все руками. Если вы придумали приложение, которое будет из разных сервисов подтягивать объявления о продаже квартир, попробуйте сперва собрать их сами и показать фокус-группе (тем, чью проблему вы решаете). Если это сработает в таком виде, есть смысл заниматься автоматизацией и масштабированием.

Также стоит интервьюировать людей о том, насколько они готовы платить за решение своей проблемы (о том, как это сделать, можно прочитать, например, у Роберта Фитцпатрика в книге «Спроси маму: как общаться с клиентами и подтвердить правоту своей бизнес-идеи, если все кругом врут?»).

2. Проверка концепции. Поймите, будет ли ваша идея работать в том виде, в котором вы ее задумали. Особенно это важно, если вы хотите сделать технически новый продукт, у которого не было аналогов. Создайте небольшой образец того, что хотите сделать. 

3. Разработка MVP (minimum viable product, минимальный жизненный продукт). Сначала стоит сделать продукт с минимально возможным функционалом, который представляет наибольшую ценность. То есть он должен решать основную пользовательскую проблему, которую вы выделили на этапе исследования — остальные детали будут не так важны. Готовый MVP вы сможете использовать для привлечения инвесторов и работы с фокус-группами.

 

Третий этап — разработка

Если все подготовительные работы проведены, можно заниматься и самой разработкой. Сегодня рынок приложений предлагает решения на любой кошелек: стоимость разработки начинается от 100 тыс. рублей и не имеет верхней границы. Предприниматели могут сделать приложение своими силами, нанять сотрудников в штат или воспользоваться услугами подрядчиков: решение зависит от ваших навыков, целей и бюджета. 

Если вы решили сотрудничать с компанией-разработчиком, обращайте внимание на тех подрядчиков, у которых есть опыт взаимодействия со стартапами и которые готовы работать на время и результат: разработчики, которые привыкли сотрудничать только с крупными компаниями (и крупными бюджетами), могут вам не подойти. 

Но с кем бы вы ни решили работать, важно фокусироваться на основной задаче приложения, а не пытаться сделать сразу все. Если предыдущие этапы отработаны хорошо, сама разработка будет понятным процессом. Но и здесь важно постоянно проверять свои наработки, сотрудничать с фокус-группами.

 

Основные ошибки стартапов при разработке приложений

  • Делать сразу все. Стартапы, которые пытаются в первой же версии приложения воплотить сразу все задумки, обычно проигрывают — разработка оказывается слишком долгой и дорогой.
  • Не проверять идеи до начала работы над кодом. О возможных проблемах лучше подумать сразу, а не на том этапе, когда исправлять их будет долго и дорого.
  • Не учитывать требования платформ. Основные правила в приложениях (от дизайна до монетизации) задают гайдлайны App Store и Google Play — нужно еще на этапе идеи проверить, насколько ваша задумка им соответствует. Например, стоит учитывать возрастные ограничения и строгие правила относительно пиратского контента. 
  • Думать о деталях, а не о потребностях пользователей. Например, если идея приложения завязана на человеческие эмоции, то дизайн и комфортность использования будут крайне важны, но, если вы предоставляете в первую очередь сервис, красота оформления и гладкость нажатия клавиш вторичны.
  • Не оперировать и не продумывать ключевые метрики и критерии успеха проекта до его старта. Принимать решения нужно, основываясь на улучшении этих показателей, — это задаст правильную траекторию развития. 

Главный совет, который можно дать тем, кто хочет создать приложение, — соблюдайте правильную очередность этапов разработки. Сначала лучше проанализировать рынок и протестировать идею, а уже потом приступать к написанию кода. Так вы не просто сэкономите ресурсы, которые иначе придется потратить на правки, но и создадите нужный аудитории продукт.

Фото на обложке: FOTOSPLASH/shutterstock.com

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