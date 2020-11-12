Для чего и каким образом анализировать приложения конкурентов

Работа по оптимизации приложения и аналитические инструменты могут помочь продвинуть его, повысить рейтинг, увеличить количество загрузок, сделать приложение более заметным в поисковой выдаче каталога. Однако начать все же стоит с анализа конкурентов. Какие именно параметры анализировать — рассказывает Никита Шамин, руководитель отдела продвижения мобильных приложений РА MediaNation.

Зачем отслеживать приложения конкурентов

В первую очередь определимся, в каких случаях нужен анализ конкурентов.

Определить свои позиции в нише

Практически у каждого приложения есть конкуренты. Чтобы занять лидирующие позиции, важно понять, по каким ключевым запросам продвигаются конкуренты, какие позиции в магазинах и рейтингах занимают. Плюс необходимо постоянно следить за обновлениями. Это поможет не упустить новые функции и изменения в оптимизации.

Повысить лояльность пользователей

Анализируя близких и дальних конкурентов (например, зарубежные или околонишевые), можно найти идеи для развития продукта. В итоге у вас получится список новых «фишек», которые вы сможете добавить в свое приложение, чтобы сделать его максимально интересным для пользователей.

Понять свои сильные и слабые стороны

Анализ даст понимание, в чем сильные стороны вашего продукта и на что стоит сделать упор — это может стать конкурентным преимуществом. Также появятся идеи для доработки программы и внедрения новых функций.

Проработать стратегию продвижения

Есть сервисы, которые позволяют отследить источники платного трафика, вплоть до паблишера, частоту и продолжительность фичеринга, провести анализ рекламной кампании и др. Если знать, какими каналами и методами пользуются конкуренты, получится легче определиться с собственными методами продвижения.

Что анализировать у конкурентных приложений?

Рейтинг

Средний рейтинг — это оценка, которую пользователи ставят приложениям (от 1 до 5). Практически первое, на что пользователь смотрит в описании приложения в магазине, — это его средний балл. Оценка видна и в строке поиска. Как рейтинг сказывается на установках? Все просто. По опыту, приложения с рейтингом, например, три с половиной из пяти, вызывают недоверие у пользователей. С большей вероятностью он выберет приложение того же функционала, но с оценкой выше четырех.

Полезно следить за ростом или снижением рейтинга конкурента. Посмотрите также, с чем это связано: постоянные сбои, обновления, смена условий доставки, проблемы при оформлении и обработке заказов.

Позиции в категории

В магазине приложений важную роль играет категория, в которой они размещены. Выбрать категорию можно при публикации приложения в магазине (позже она изменяется в настройках). Рассматривайте разные категории. Бывает, что приложение-конкурент меняет категорию. В некоторых случаях это помогает получить больше установок. Отследить позиции приложений и их динамику в рейтинге можно с помощью аналитических программ (например, ASO-сервис Mobile Action, Sensor Tower, AsoMobile, AppFollow, AppAnnie).

Количество оценок и установок

При ранжировании приложения в магазине показатель числа установок все еще играет не последнюю роль. Чем больше установок, тем более востребовано приложение. Общий рейтинги и оценки важны при органическом поиске: в первую очередь пользователи будут видеть программы с более высокими «средними баллами».

Примеры креативов конкурентов

Поняв, какие механики и приемы в объявлениях привлекают пользователей, можно использовать эти инсайты для создания креативов. Отследить объявления реально при помощи сервисов — платных и бесплатных. Например, у Facebook есть Библиотека рекламы, где можно найти запущенные объявления по имени рекламодателя (при этом будут показываться и объявления в Instagram). В приложении Instagram на странице конкурента также есть доступ к просмотру рекламных кампаний.

Среди платных сервисов можно выделить Publer, Adlover, AdMobiSpy, Apptica, Sensor Tower, Mobile Action (который предоставляет подробную аналитику рекламы приложений).

Позиция в поиске магазина приложений по ключевым словам

Ключевые слова сильно влияют на ранжирование приложения в органической выдаче каталога магазина. При использовании специальных инструментов можно определить, по каким ключевым словам продвигаются конкуренты, и оценить собственные позиции по этим словам.

В аналитической системе Mobile Action есть несколько параметров, касающихся ключевых слов:

Оценка поиска — это оценка относительного объема трафика по каждому ключевому слову. Она находится в диапазоне от 0 до 100, где 100 — это самые популярные ключевые слова.

Оценка вероятности — показывает вероятность попадания любого приложения в топ-10 результатов поиска по ключевому слову в магазине приложений (Google Play Market и Apple App Store).

Позиция — место приложения в поисковой выдаче в магазине приложений.

Анализ по ключевым словам покажет, на каких фразах нужно сосредоточиться при продвижении приложения в сторах, чтобы увеличить объемы органического трафика.

Многие системы также показывают, какие ключевые слова использовались в рекламном сервисе Apple Search Ads для платного продвижения iOS-приложений, чтобы органическое ранжирование можно было отличить от рекламного.

Продукты приложений конкурентов

На этом этапе определите, что именно предлагается пользователям. Посмотрите каталоги (товары и услуги), акции и специальные предложения, скидки и пакеты услуг (например, если это приложение в сфере образования). Для ecommerce важно отметить возможности и условия доставки, сумму минимального заказа и форму для его оформления. Посмотрите также и личный кабинет: есть ли возможность делать повторы заказов, копятся ли баллы и действует ли бонусная программа, а также как работает служба поддержки пользователя.

Основная задача — выяснить, какими «фишками» обладают конкурентные приложения и какие есть у вас, но нет у них.

Преимущества приложений конкурентов. Точки оптимизации сервиса

Занесите в отдельную колонку все положительные детали, которые указывают пользователи в отзывах и которые вы смогли выделить (удобство интерфейса, бонусная система, возможность быстрого оформления заказа и так далее). Проверьте, есть ли эти пункты в вашем приложении и можно ли их добавить при отсутствии

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Тематика негативных отзывов. Точки оптимизации сервиса

Баги, проблемные места интерфейса, недовольство условиями доставки — обычно все это указывают пользователи в отзывах. Часто именно негативные отзывы могут стать источником новой информации.

Все проблемы можно разделить на отдельные группы: ошибка в авторизации, проблемы с доставкой, неудобный интерфейс и другие. Запишите их — а внутри категорий можно вносить «цитаты» из отзывов.

Нередко в самих отзывах можно найти интересные предложения по доработке программы: например, добавить или убрать какие-либо разделы, изменить фильтры, поменять дизайн и так далее. Обязательно тоже занесите их в таблицу. Обратная связь со своими пользователями — важный момент в стратегии продвижения. Посмотрите, отвечают ли на отзывы конкуренты, в каком стиле они общаются, как реагируют на критику и замечания, а также как побуждают пользователей и в дальнейшем пользоваться программой.

На какие еще параметры обратить внимание

Оформление страницы в магазине приложений

Качество скриншотов, наличие видео, полнота описания (например, в Google Play от описания зависит ранжирование приложения), информация об изменениях в последней версии — все это также стоит отметить. Напрямую эти параметры могут не влиять на скачивание, однако шансов, что пользователь обратит внимание на страницу приложения, при качественном оформлении больше.

Аудитория

Узнать больше о пользователях приложений конкурентов можно с помощью специальных сервисов (например, Appfollow). На что обращать внимание? В первую очередь — на данные о социально-демографических показателях, доход, образование — словом все то, что поможет составить примерный портрет аудитории (и ее сегменты). Может случиться так, что при разработке приложения вы делали ставку на один сегмент, а в итоге популярным программа стала у тех пользователей, на которых вы и не рассчитывали. Во-вторых, внимательно отслеживайте поведение аудитории внутри приложения: анализ реакции на сбои в работе программы, анализ активности и времени, проведенного в приложении, ремаркетинговое поведение и так далее.

Обновления конкурентов

Регулярные обновления приложения позволяют попасть в тематические подборки магазинов. Именно поэтому важно не только обновлять свой продукт, но и следить за нововведениями у конкурентов.

Отслеживайте тренды, интересные новые функции, а также исправления в конкурентных приложениях. Найти информацию об исправленных ошибках можно на страницах в магазинах (например, в Google Play многие разработчики указывают их в разделе «Что нового»).

Упоминания в медиа и соцсетях

Отслеживайте упоминания конкурентов в сети. Настройте «Google Оповещения», подпишитесь на новостную рассылку тематических ресурсов, на блоги и соцсети самого приложения, изучите обзоры и видео на YouTube.

Мониторьте также соцсети. Подробнее о сервисах для аналитики соцсетей мы рассказали в отдельной статье нашего блога. Чтобы дополнительно найти отзывы о приложении вне магазина, просмотрите сайты-отзовики. Нередко на iRecommend.ru можно встретить обзоры на приложения.

Анализ проведен. Что дальше?

Соберите всю информацию в один документ и разбейте его на главы: рейтинг, отзывы, креативы и так далее. В конце каждой будет полезно сделать выводы, как эта информация будет использоваться для улучшения вашего приложения и его позиций в магазине. Таким образом, вы получите практически готовый план действия. Остается только определить очередность задач, необходимые ресурсы, специалистов и бюджет на их реализацию.

Вывод

Анализ конкурентов — важный этап для развития мобильного приложения. Основываясь на его результатах, мы можем понять, по каким факторам ранжирования необходимо превзойти конкурентов, какие дополнения необходимо внести, какие преимущества выделить и как построить дальнейшую стратегию продвижения.

Фото на обложке: Foxy burrow / Shutterstock.