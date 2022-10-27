Digital на стройке: 4 технологии девелопмента, которые только набирают обороты

Дмитрий Вишняков, управляющий директор компании Pridex, рассказывает о том, какие технологии уже сейчас начинают активно использоваться при строительстве различных объектов недвижимости и чем они могут быть полезны.

Строительная отрасль традиционно считается достаточно консервативной: большое количество ручного труда и постоянное появление новых вводных в ходе выполнения работ создают препятствия для полноценной цифровизации процессов. Тем не менее, в последние годы в этом направлении наметились значительные изменения.

Умные браслеты: не только для фитнеса

Вполне возможно, что в перспективе десяти лет бо́льшая часть снаряжения рабочего на строительной площадке станет «умной»: умные каски, умные ботинки и др. Пока же всё это выглядит несколько более скромно, хотя по-прежнему многообещающе — в нашем случае речь пойдет об умных браслетах.

Работают они следующим образом: каждое устройство оснащено несколькими датчиками, такими как акселерометр, пульсометр, шагомер, датчик температуры, GPS-трекер и т. д., а также имеет модуль сбора данных, которые затем передаются в единую систему аналитики. В результате мы можем получить довольно большой пласт информации о ежедневной активности персонала, что даёт нам целый ряд преимуществ.

Во-первых, это позволяет повысить уровень безопасности на объекте: браслет предупредит о входе в опасные или запрещенные зоны, поможет контролировать уровень усталости и стресса, а также оперативно сообщит, если кто-то из сотрудников получит травму.

Во-вторых, устройство способно определять местоположение по этажам и зонам на этаже — что-то вроде «Яндекс.Карт» для зданий (хотя, конечно, получить геопозицию с точностью до метра не получится). Эта функция важнее, чем может показаться на первый взгляд: когда в процессе строительства задействовано несколько тысяч человек, понимание того, кто где находится и должна ли именно эта конкретная бригада проводить здесь работы в данный момент, поможет сэкономить много времени и ресурсов.

Однако самая интересная функция этих браслетов заключается в следующем: благодаря большому количеству анализируемых параметров мы можем классифицировать активность рабочих по различным типам деятельности, и получить усреднённые показатели эффективности для маляров, штукатуров, каменщиков и т. д.

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Это позволяет создать дополнительную систему мотивации в виде премий для наиболее активных сотрудников на основе объективных данных.

За последний год мы смогли на собственном опыте убедиться, что такой подход работает: на текущий момент мы задействовали технологию на двух объектах, где суммарно занято более 1000 человек. За время работы с использованием браслетов активность персонала выросла в среднем на 15%, наиболее высокие показатели продемонстрировали маляры — до 25%.

Дополненная реальность: совмещаем 3D-модель с реальным объектом

Наверняка многие слышали об активном внедрении технологий информационного моделирования (BIM или по-русски — ТИМ) в строительной сфере. Если коротко, BIM позволяет создать подробную 3D-модель здания, насыщенную данными о каждом его элементе, включая размеры, материал, стоимость, марку и др.

Однако не все знают, что на основе технологии уже сейчас реализуются инструменты, позволяющие «наложить» 3D-модель на реальный объект и сопоставить проект с его физическим воплощением.



Как правило, подобные решения представляют собой специализированное устройство — например, планшет или очки, — на котором вы с помощью AR можете увидеть, где будут проходить ещё не проложенные инженерные коммуникации, есть ли для них все необходимые отверстия и т. д.

Помимо самого устройства и соответствующего ПО, также понадобится сеть графических меток, которые размещаются непосредственно на строительной площадке и позволяют системе встроить модель в окружающее пространство.



Чем это может быть полезно? Само появление BIM обусловлено потребностью уменьшить количество ошибок в процессе строительства, научиться своевременно выявлять и устранять любые несоответствия, чтобы сократить расходы на переделы и обеспечить чёткое соблюдение сроков.

И хотя информационное моделирование снизило вероятность ошибки при проектировании зданий практически до нуля, проблемы, возникающие на этапе реализации проекта, никуда не делись и их поиск — это по-прежнему ручная работа.

Именно для этого и нужна дополненная реальность — чтобы наглядно продемонстрировать, насколько фактически проделанные работы соответствуют тому, что было предусмотрено проектом. Это может быть неправильно установленная опорная колонна или отверстие для воздуховода, сделанное на несколько сантиметров левее, чем нужно — даже небольшой просчёт может иметь серьёзные последствия, если не будет замечен вовремя.

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Что нужно стартапу из сферы IT и недвижимости, чтобы добиться внимания аудитории и привлечь топовых партнеров?

Конечно, на текущий момент у подобных решений есть ряд недостатков, затрудняющих их широкое использование. Самый главный из них — это точность совмещения модели с реальной картиной: корректность наложения может страдать при удалении от метки, и специалисту, использующему систему, придётся прибегнуть к ручной настройке.

Кроме того, даже если вы видите, что в реальности некий элемент расположен не совсем в том месте, где он должен быть согласно 3D-модели, измерить эту погрешность с помощью устройства вы, скорее всего, не сможете — опять же, из-за точности наложения. Тем не менее, у этой технологии без преувеличения большой потенциал, и я уверен, что в ближайшее время её популярность на рынке будет расти.

Мобильная стройка: всё необходимое в одном приложении

Сегодня практически каждый специалист на стройке использует смартфон для самых разных целей: от просмотра плана проекта или фотофиксации выполненных работ до постановки задач и осуществления полноценного стройконтроля через специализированные приложения.

Однако и здесь есть пространство для развития: на рынке не хватает инструментов, способных закрыть бо́льшую часть потребностей стройки в режиме одного окна, объединив данные из различных учётных систем — 1С, PlanRadar и др. Поэтому крупные строительные компании всё чаще задумываются о создании собственных мобильных приложений.

Я бы выделил три типа задач, решение которых является сейчас наиболее востребованным:

1) Заказ, приём и расход строительных материалов

Несвоевременная поставка и долгая процедура принятия материалов, а также большое количество отчётности по их расходованию способны существенно сдвинуть сроки окончания строительства. Во многом эти проблемы связаны с высокой загрузкой прорабов, в зону ответственности которых входят вышеперечисленные функции.

Находясь на строительной площадке бо́льшую часть времени, прорабы не всегда имеют возможность элементарно вернуться к рабочему компьютеру, чтобы, к примеру, заказать недостающие материалы.

Некоторые мобильные решения частично закрывают эти потребности, однако если дать рабочим возможность самостоятельно делать запросы на закупку через приложение, сопроводить все накладные QR-кодами для сканирования с помощью смартфона и др., то процесс определённо пойдёт быстрее.

2) Взаимодействие с субподрядчиками

Любая крупная строительная компания работает с десятками субподрядных организаций. Поэтому насколько бы качественным ни было используемое вами мобильное решение, вы не сможете полноценно управлять стройкой с его помощью, если подрядчики не находятся с вами в едином контуре.

Очевидная проблема здесь состоит в том, что компании, с которыми вы сотрудничаете, вряд ли захотят отдавать вам столь большой объём собственных данных — необходимо соблюсти баланс между эффективностью взаимодействия и конфиденциальностью.

3) Оперативное получение информации о ходе работ

В целом этот пункт вытекает из предыдущих двух и предназначен, в первую очередь, для руководства: приложение должно агрегировать данные таким образом, чтобы руководитель мог в режиме реального времени сформировать полноценную картину происходящего на строительной площадке.

Если говорить об опыте нашей компании, то пока мы находимся лишь на начальном этапе реализации этой идеи, однако некоторые крупные жилые застройщики уже сейчас активно используют собственные мобильные решения, позволяющие успешно справиться с перечисленными выше задачами.

Видеоаналитика: выявляем системные недочёты с помощью машинного обучения

Видеоаналитика — это дорогой, но эффективный инструмент для контроля за ходом работ на площадке. Он уже довольно давно нашёл применение в промышленности — например, для слежения за теми аспектами производства, где сотрудник должен выполнять строго определённые повторяющиеся действия, не отходя от инструкции. Теперь же видеоаналитика постепенно приходит и в строительную отрасль.

Решение представляет собой сеть размещенных на объекте камер, в работе которых используются алгоритмы машинного обучения. Система непрерывно анализирует видеопоток, распознавая и классифицируя действия людей, а также находящиеся в кадре предметы, и сообщает о любых возникающих отклонениях — в зависимости от заложенных в неё сценариев «отклонения» могут быть самыми разными.

Для чего это нужно?

Для контроля за соблюдением техники безопасности: камера способна обнаружить, например, отсутствие у рабочего каски или перчаток при выполнении потенциально опасных работ. Однако куда интереснее возможность оценить, какой тип действий человек совершает в конкретный момент и как долго он это делает.

Важность подобной функции связана вовсе не с ужесточением дисциплины, как многие могли подумать — она направлена в первую очередь на выявление системных проблем.

Например, в последние дни рабочие стали проводить на складе существенно больше времени, чем обычно. Ситуация могла бы повторяться и дальше, однако благодаря видеоаналитике мы можем оперативно обратить на неё внимание и при ближайшем рассмотрении обнаружить недочёты в организации выдачи материалов, которые и являются причиной задержек. Нам остаётся лишь проработать возможные варианты оптимизации процесса.

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