Диплом в виде стартапа: как сделать бизнес-проект в магистратуре

Если вы планируете защищать диплом в виде стартапа, почитайте об опыте двух выпускников. Они рассказали, какие проекты можно реализовывать в вузе, зачем это делать и что нужно предусмотреть.

Делать стартап в качестве диплома могут студенты любых направлений и с любым уровнем образования. Особенно органично этот формат встраивается в программы для предпринимателей и продакт-менеджеров.

В магистратуре все чаще «защищают» стартапы вместо классического диплома. По данным Минобрнауки, за последние два учебных года количество выпускных квалификационных работ в таком формате выросло в пять раз , он доступен в более чем в 137 российских вузах . Среди них МФТИ, ИТМО, ТюмГУ, Финансовый университет и другие.

Как появилась идея стартапа и команда

Анастасия Золотенкова, выпускница онлайн-магистратуры «Управление цифровым продуктом» НИУ ВШЭ и «Нетологии» В первый год мы с одногруппниками работали над учебными проектами для X5 Group: каждый студент мог выбрать интересующее направление в компании и объединиться с единомышленниками. В нашей команде собралось семь человек. Мы предложили идею доработки касс самообслуживания — решение для автоматической верификации возраста покупателей. Разработали прототип, рассчитали экономику и в конце года успешно защитили идею перед проектной комиссией.

На втором курсе мы занялись созданием собственного стартапа. Решили сделать агрегатор по подбору места жительства. Идея возникла сама собой: с ростом популярности удаленной работы вокруг нас появлялось всё больше цифровых кочевников — людей, которые постоянно путешествуют и переезжают.

Мы придумали сервис, который мог бы облегчить процесс поиска всей информации и самого места жительства по разным городам России и стран ближнего зарубежья.

Убедились в потенциале этой идеи через интервью с пользователями — и смогли заложить необходимые функции с учетом их потребностей.

Работа сервиса задумана так: сначала пользователь проходит небольшой опрос, который помогает отфильтровать страны по уровню расходов, климату, наличию секций для детей и другим критериям. На следующем этапе может уточнить требования для подбора города — и получает рекомендации по месту проживания и всю информацию об условиях переезда. Дополнительно может воспользоваться сервисами для аренды жилья и получить юридическую помощь по оформлению документов. В общем, весь процесс переезда — в одном продукте.

Михаил Юнусов, выпускник онлайн-магистратуры «Цифровое предпринимательство» ИБДА РАНХиГС и «Нетологии»

Я серийный предприниматель и шел в магистратуру, чтобы научиться запускать технологические продукты. Собственной идеи стартапа у меня не было, поэтому я стал искать среди одногруппников людей с интересными мне темами проектов.

За время обучения я поучаствовал в создании трех стартапов. С первой командой мы работали над решением для экономии энергии в умных домах, со второй — над интерактивным курсом для программистов.

Все идеи предлагали профессионалы, которые хорошо разбирались в своей отрасли и могли продумать инновационную составляющую. К сожалению, работа над этими продуктами не привела к успеху.

На втором курсе мы нашли подходящую идею: сделали ставку на уже проверенный рынком сервис — агрегатор онлайн-курсов, в котором пользователи могут найти подходящие для себя программы обучения по различным фильтрам.

Таких продуктов много и на российском, и на зарубежном рынках. Но нашей главной целью было создать коммерчески успешный и не сложный в реализации проект, который мы успели бы запустить к защите диплома. Причем в формате не прототипа, а работающего сервиса. Уже после этого мы планировали добавить инновационную составляющую, которая позволила бы сделать наш продукт уникальным.

Какие сложности могут быть в работе и как их избежать

Анастасия Золотенкова, выпускница онлайн-магистратуры «Управление цифровым продуктом» НИУ ВШЭ и «Нетологии»

Для работы над проектом у нас был общий чат, мы вели доску со спринтами в Trello и проводили еженедельные созвоны.

В начале первого курса все исправно выполняли свои задачи, тем более что часть работы можно было делать в рамках домашних заданий. Но учебы и задач по проекту становилось все больше. Например, полноценное исследование рынка и создание прототипа требовали больше времени, чем обычная домашка. Так что некоторые участники команды начали выпадать из процесса: они не соблюдали дедлайны и пропускали совместные встречи.

Стало понятно, что проект или учеба в магистратуре у них не в приоритете. Дело в том, что при сборе команды мы недостаточно хорошо знали друг друга, и в результате не с каждым смогли найти общий язык. Поэтому прежде чем вместе делать стартап, лучше сначала хорошо пообщаться, понять, как человек работает и какие у него приоритеты. А если времени на это совсем нет, стоит хотя бы просто встретиться вместе и обсудить общие цели.

Чтобы наладить совместную работу, мы старались больше общаться: узнать, почему человек не выполняет свои задачи, нужна ли ему помощь или, возможно, требуется поддержка в трудный жизненный период.

Главное — в первую очередь поговорить и попытаться его понять. В крайнем случае всегда можно посоветоваться с научным руководителем.

Но если человеку стало просто неинтересно заниматься стартапом, пытаться работать вместе бессмысленно. Поэтому в конце концов трое одногруппников ушли из команды.

Над собственным стартапом мы работали уже в слаженной команде: остались те, кто был заинтересован в результате, и мы друг друга хорошо знали. У новых участников мы обязательно смотрели на софт-скиллы, чтобы нам было комфортно вместе работать.

Сначала нужно было распределить обязанности в команде. Хотя наша магистратура была направлена на подготовку продакт-менеджеров, мы все не могли взять на себя одну роль. Поэтому распределили их, учитывая личный опыт и навыки, которые могли пригодиться в стартапе. Например, я работаю системным аналитиком и взяла на себя соответствующие задачи.

В команде стартапа все равны — нет руководителя, перед которым нужно отчитываться. Но если кто-то не справляется с обязанностями, лидера очень не хватает. Здорово, когда есть инициативный человек, который возьмет на себя дополнительную нагрузку по разрешению внутренних проблем. У нас такой человек был, и это облегчало совместную работу всей команды.

Михаил Юнусов, выпускник онлайн-магистратуры «Цифровое предпринимательство» ИБДА РАНХиГС и «Нетологии»

В нашей магистратуре были и предприниматели, и люди из найма. Их подходы к работе заметно различались: одни были готовы брать на себя ответственность и идти на риск, другие привыкли выполнять поставленные задачи. Это нормально для корпоративной среды, но в стартапе важно обладать предпринимательским мышлением или быть готовым сильно меняться.

Эта разница в мировоззрении стала для меня большой проблемой в первой команде. Людям было сложно принять решение и сделать шаг в сторону. Приходилось постоянно их к чему-то подталкивать и уговаривать: даже чтобы решиться развивать идею сервиса для умных домов, у нас ушло целых две недели.

В стартапе нужно быть быстрым и гибким, а мы буксовали на месте. В конце концов я не выдержал и решил уйти из команды. Все-таки нужно работать с близкими по духу людьми, тогда каждый шаг будет даваться легче.

С новой командой мы решили пойти в сторону образовательных продуктов. Сначала сделали интерактивный курс, вышли с ним на рынок, но он оказался не нужен пользователям. Ребят это демотивировало, и они не захотели продолжать работу над стартапом.

В итоге ко второму курсу из пятерых человек в команде осталось двое: я и еще один одногруппник. Мы хорошо сработались вместе и оба хотели идти до конца. В итоге нашли идею агрегатора, и она оказалась успешной.

Важно понимать, что никто не даст гарантий, и с первого раза может не получиться. Но нужно не бояться ошибаться и пробовать снова.

В магистратуре мы могли получить знания в сфере цифрового предпринимательства, проконсультироваться с экспертами, попросить помощи в поиске информации и респондентов для исследования. Но выполнять все задачи в любом случае приходится самим.

Мы смогли объединить наши сильные стороны: мой коллега как программист взял на себя разработку, а я как предприниматель отвечаю за продвижение, юридические вопросы и привлечение инвестиций.

В такой маленькой команде, как у нас, компетенций может не хватать. В таком случае, если это не противоречит условиям программы, задачи можно отдать стороннему исполнителю. Например, мы сами выполняли предпринимательские задачи и занимались разработкой, а дизайн сайта заказали у фрилансера.

Как организована работа над стартапами в магистратуре

Работа над стартапом в качестве диплома может быть организована по-разному. Это зависит как от условий университета, так и самой программы. Например, в магистратуре «Цифровое предпринимательство» с РАНХиГС студенты с первого курса занимаются развитием собственных стартапов. На программе «Управление цифровым продуктом» с НИУ ВШЭ сначала работают над проектами для компаний, а на втором курсе могут либо продолжить развивать тот же продукт в рамках диплома, либо придумать новый.

Как правило, вся работа над стартапами засчитывается в качестве практики. В магистратуре их может быть 2–3. В конце каждой проходит групповая защита.

Студентам необходимо подготовить письменный отчет и представить академическому руководителю программы промежуточные результаты работы над стартапом. Также на защите могут присутствовать представители компании-заказчика и эксперты в стартап-сфере.

Критерии оценки практики зависят от этапа работы. В начале студентам необходимо придумать оригинальную идею продукта, провести все исследования и расчеты, чтобы убедиться в ее жизнеспособности. Затем подготовить прототип и протестировать его на пользователях. В конце — запустить продукт и начать его продвигать.

Комиссия проверяет, что студенты выполнили все необходимые задачи. Если работа сделана некачественно или проект оказался нежизнеспособным, команде могут снизить оценку и посоветовать сменить проект на другой или на классическую ВКР.

В процессе обучения помогают преподаватели дисциплин, на которых студенты выполняют работу над стартапом. Например, исследования аудитории проводят в рамках Customer Development и сдают их на проверку в качестве домашних заданий.

Также в онлайн-магистратурах работают акселераторы, в рамках которых студенты могут участвовать в стратегических сессиях, бизнес-играх и других мероприятиях, а также получают менторскую помощь. На программах «Нетологии» у каждой команды есть трекер — специалист по запуску стартапов. Он встречается с командой раз в две недели, помогает наладить совместную работу и достичь поставленных целей.

На защиту диплома студенты выходят с готовым стартапом. Им необходимо написать диссертацию и подготовить презентацию о продукте, решениях по его реализации и полученных результатах. Каждый участник команды пишет отдельную дипломную работу с подробным разбором задач по своей части и рассказывает о ней на защите. Комиссия из преподавателей и экспертов оценивает качество работы и успешность стартапа.

Чтобы проект прошел защиту, он должен соответствовать всем требованиям и критериям. Например, на программе «Цифровое предпринимательство» продукт должен иметь технологическую, инновационную или социальную составляющую. Команда должна подготовить прототип продукта, решение по бизнес-модели и финансовый план, а также предоставить подтверждение о ведении деятельности (сайт, юридическую документацию, договоры с заказчиками, финансовую отчетность). Успешность стартапа оценивается по одному из ключевых критериев. К защите диплома необходимо:

получить выручку не менее 100 тыс. рублей;

привлечь инвестиции объемом не менее 300 тыс. рублей;

быть резидентом инкубатора или акселератора;

получить грант или субсидию на сумму не менее 300 тыс. рублей.

Если стартап соответствует одному или нескольким критериям, он пройдёт защиту. Оценка в дипломе будет зависеть от качества проделанной работы.

Стоит ли делать диплом в виде стартапа и к каким результатам можно прийти

Анастасия Золотенкова, выпускница онлайн-магистратуры «Управление цифровым продуктом» НИУ ВШЭ и «Нетологии»

В конце первого курса нужно было представить результаты работы над учебным проектом. Для защиты мы подготовили презентацию с описанием предложенного решения и даже протестировали его с помощью планшета, который эмулировал сканер для проверки документов. Проектная комиссия из представителей компании и преподавателей одобрила идею, чтобы мы могли работать с ней дальше, если захотим.

Со вторым проектом мы вышли на защиту диплома с MVP — минимально жизнеспособным продуктом. За год работы над стартапом мы провели исследования рынка, продумали процесс реализации с технической стороны, описали условия интеграции со сторонними сервисами, просчитали экономику и сделали анализ рисков. Прототип сделали в формате лендинга на Tilda и наполнили его информацией по двум локациям: Санкт-Петербургу и Еревану.

Получился готовый к запуску бизнес-проект. Но реализовывать его после выпуска мы все-таки не стали. У каждого из нас есть работа, а стартап требует полноценного погружения и огромных ресурсов.

Так что для нас он стал отличным практическим опытом, получить который мы могли только в магистратуре.

Работа над стартапом помогает расширить профессиональный кругозор, который у наемного специалиста со временем неминуемо сужается. В таком проекте не получится идти по проверенному пути и использовать привычные навыки и инструменты — приходится постоянно искать новые решения и пробовать разные подходы. Учишься мыслить нестандартно.

Лично мне это очень пригождается в работе: теперь я могу видеть новые возможности и предлагать решения, которые позволят улучшить продукты компании. Если в магистратуре есть опция делать стартап вместо классического диплома, нужно обязательно пробовать.

Михаил Юнусов, выпускник онлайн-магистратуры «Цифровое предпринимательство» ИБДА РАНХиГС и «Нетологии»

Работа над стартапом шла в зачет практики. Такие защиты проходили каждый семестр. Мы отчитывались перед руководителем программы о проделанной работе: рассказывали, какие были задачи, кто что делал, и получали оценку.

В течение учебы мы также защищали работу в рамках зачетов по некоторым дисциплинам. Например, на предмете по инвестициям преподаватель попросил нас подготовить питч и проводил скоринг стартапов. На втором курсе мы участвовали в общеуниверситетском акселераторе — конкурсе стартапов, где можно было поработать над проектом с трекером и презентовать свой проект.

К концу магистратуры мы запустили полноценно действующий агрегатор онлайн-курсов Courselandia. Для итоговой защиты диплома нужно было описать весь процесс в диссертации и подготовить выступление с финальными результатами.

Параллельно с учебой мы подали заявку на грант в Фонд содействия инновациям. До этого мы вкладывали в проект исключительно собственные силы и средства, но чтобы реализовать задуманный нами функционал, нужны были более значительные вложения.

В отличие от других агрегаторов, мы хотели сделать не просто подборку курсов по фильтрам, а настоящее сравнение с помощью фасетного поиска и построения лепестковых диаграмм. Так, чтобы пользователь смог наглядно видеть разницу в цене, длительности обучения и других важных ему критериях. Эта идея оказалась достаточно инновационной. Мы выиграли грант на 1 миллион рублей и уже приступили к реализации.

Работа над стартапом — это полезный опыт. Намного более интересный, чем написание классического диплома. Он позволяет испытать себя в реальных задачах, пропустить все новые знания через собственный проект и лучше усвоить информацию. Но самое главное — можно выйти из магистратуры с уже готовым бизнесом.

Фото на обложке: Freepik/Freepik.