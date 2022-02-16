Почему директивное лидерство больше не работает и как найти свой стиль руководства

Представления об идеальном лидере постоянно меняются. В одно время, например, единственно возможным вариантом считалось директивное лидерство — тип руководства, при котором вся основная власть сосредоточена в руках руководителя и он может требовать от подчиненных немедленного выполнения распоряжений, без возможности обсудить или скорректировать их. Сегодня уже очевидно: если только раздавать указания, создать сплоченный коллектив специалистов, готовых к креативным решениям, невозможно.
Руководитель направления FashionTech, Kids, Sport eCom в «Яндексе» и куратор курса по креативному лидерству проекта Setters Education Дарья Золотухина рассказывает, какие требования сегодня бизнес предъявляет к руководителям, как выстраивать креативную среду для роста команды и какие инструменты способны помочь современному лидеру — креатору.
Лидерство сегодня. Какое оно?
Мы живем в мире динамически меняющихся обстоятельств — и у нас нет инструментов, которые помогали бы предсказать, как обновление контекста повлияет на бизнес. По крайней мере, если под прогнозом понимать математически достоверный результат. Мы можем изучать и описывать закономерности рынка, управлять рисками и адаптироваться — но не можем исключить фактор случайности.
Пандемия, изменение потребительских трендов, принятие закона, который ограничивает деятельность тех или иных компаний — все это примеры случайностей. Навык работы со случайностью в бизнес-среде называют креативностью — и часто включают в перечень компетенций руководителя.
При этом подходы к управлению командами меняются вместе с рынком. Понимаем ли мы сегодня под словом «креативность» то же, что 10 лет назад?
Говоря о событиях последних лет, важно отметить два фактора, которые оказали влияние на представления о лидерстве и креативности:
- Пандемия актуализировала важность командной работы и трудности, связанные с организацией команд. Конечно, умение настроить взаимодействие между сотрудниками и раньше входило в компетенции руководителя, но в новом контексте привычных инструментов коммуникации оказалось недостаточным для сохранения слаженности и мотивации команды.
- Внутри команд, как и в обществе в целом, вырос запрос на доверие. Корпоративная культура меняется: сотрудники ценят возможность быть открытыми и даже уязвимыми, чаще отмечают и обсуждают успехи и сильные стороны коллег и не боятся говорить о трудностях и неудачах.
Изменения на рынке труда и в культуре общения способствовали тому, что лидеры стали чаще использовать новую, менее директивную и авторитарную модель управления. Если директивный лидер самостоятельно генерирует решения и «спускает» их команде, то лидер нового типа трансформирует рабочую среду так, чтобы сотрудники могли разделить ответственность и развивать собственное видение.
Такого лидера можно сравнить с коучем, который с помощью специальных инструментов и техник «ведет» к инсайту и решению того, с кем работает. Коучу важно не ставить на первый план свою позицию (этим он отличается от ментора, который делится профессиональным опытом). Его задача — помочь человеку раскрыться и получить результат, опираясь на его уникальные возможности, знания и навыки.
Креативность и креаторы
Десять лет назад под «креативностью» понималось умение генерировать идеи: креативно мыслящий лидер находил решение и спускал команде задачи, которые помогают получить нужный результат, а затем контролировал их выполнение.
Но современный креативный лидер, или креатор, разделяет ответственность с командой, создавая благоприятную среду для раскрытия потенциала сотрудников.
- Ключевые навыки креатора — умение делегировать и «растить» команду. Он помогает сотрудникам самостоятельно находить решения и развиваться. Он не ограничивает потенциал команды, старается объективно оценивать возможности и интересы сотрудников и предлагать им интересные задачи — либо отпускать их в том случае, если они перерастают компанию.
- Креатор обладает развитой интуицией. Он умеет образно мыслить и замечать неочевидные закономерности.
- Креатор соединяет в себе несколько ролей и может перемещаться между ними. Как лидер впереди он мотивирует команду следовать за ним и помогает осознать направление движения. Как лидер за спиной — предоставляет необходимые ресурсы для движения: поддерживает и выражает признание.
- Инструменты, которые использует креатор, универсальны. Независимо от того, о каком бизнесе идет речь, умение занимать позицию креативного, а не авторитарного лидера, помогает развивать ответственные и вовлеченные команды.
- Креатор не рассматривает участников команды в качестве функций. Он видит перед собой живых людей, у которых есть достоинства и недостатки, цели и интересы.
- Креатор старается превратить реактивную реакцию в креативную. В конфликтных ситуациях или в моменты предельной нагрузки начинающие лидеры могут возвращаться к директивному поведению — принимать самостоятельные решения. Чтобы превратить такую реакцию в креативную, креатор спрашивает себя: почему ему хочется, чтобы люди делали так, как он скажет? И возможно ли, что лучшее решение найдется, если отпустить ситуацию и «разрешить» конкуренцию идей в коллективе?
О многогранности лидера
Креативное лидерство многомерно: каждый лидер раскрывается по-разному в зависимости от ситуации. Такая «гибкость» помогает ему работать со случайностями и переменчивым контекстом и адаптировать модель управления к запросам команды и текущим задачам.
Институт СTI (CoActive Training Institute), например, описывает действия лидеров с помощью модели пяти измерений Co-Active Leadership Model: в ней лидер совмещает в себе пять ролей, между которыми может свободно перемещаться.
Лидер внутри
Это центральная позиция модели, сосредоточение и основа всех ролей: такой лидер полностью принимает себя и свое влияние, осознает цель и ценности. Он берет ответственность за происходящее и не склонен к отрицанию. Он легко оценивает выборы, которые ему предстоят, как соответствующие или не соответствующие целям и ценностям.
Чтобы прокачать этот тип лидерства, уделите внимание собственным ценностям и убеждениям. Проверьте, насколько то, что вы делаете на работе, соотносится с вашими приоритетами и приоритетами членов команды. Здесь важно хорошо понимать, зачем вы занимаетесь проектом и зачем это делают ваши сотрудники — согласовать свои внутренние запросы с тем, что происходит в реальности.
Для этого есть множество практик, например, ежедневно выделять по 10-15 минут, чтобы написать, за что вы благодарны себе и команде. Так вы возвращаете свое внимание в настоящее и концентрируетесь на том, зачем вы и ваша команда собрались вместе.
Лидер впереди
В этой роли лидер инициирует связь между участниками команды: люди следуют за ним, четко осознают направление и цель этого движения. Эта часть модели связана с построением общего видения и навыком прозрачной коммуникации.
Для того, чтобы сделать эту часть внутри себя сильнее, важно четко понимать, к какой цели идет команда и уметь направлять ее к этой цели. Для этого создавайте сотрудничества внутри коллектива, подмечайте сильные стороны каждого из участников, устраивайте митапы внутри и инициируйте сложные разговоры, если видите, что возникло недопонимание.
Помните, что коллаборации и взаимопомощь — сила, а не слабость коллективов.
Лидер за спиной
На этой позиции лидер сосредоточен на том, чтобы обеспечить команду всем необходимым: он поддерживает, мотивирует и трансформирует рабочую среду так, чтобы каждый сотрудник мог раскрывать собственный креативный потенциал.
Чтобы прокачать в себе навыки лидера за спиной, важно изучить powerful questions — это те вопросы, которые позволяют мотивировать человека задуматься, что он на самом деле думает о ситуации и как хотел бы поступить.
Такие вопросы возникают как сюрприз для слушателя. Объясню на примере: «Как дела?» — привычный всем вопрос, на который у нас обычно есть хорошо подготовленный ответ. Что, если вместо этого вы спросите своего коллегу: «Какой момент из сегодняшнего дня показался тебе самым классным?».
Это может немного удивить вашего собеседника, так как он не привык отмечать приятные моменты в течения дня. Powerful questions заставляют задуматься и найти оригинальные ответы. Они затрагивают темы, о которых люди обычно не думают и не говорят. Именно поэтому Powerful questions могут привести к глубоким и ценным выводам.
Вы можете создавать собственные подобные вопросы, но вот несколько примеров вопросов, которые стоит задавать своей команде:
- Знаете ли вы, что от вас, как от сотрудника, ожидают на работе?
- Есть ли у вас все инструменты и ресурсы, необходимые для работы?
- Есть ли у вас возможность каждый день делать на работе то, что у вас получается лучше всего?
- Есть ли на работе кто-то, кто поощряет ваше развитие?
- Миссия/цель вашей компании заставляет вас чувствовать важность вашей работы?
- Каковы ваши главные приоритеты в жизни? Как в них вписывается ваша работа?
Лидер плечом к плечу
Как правило, эта роль проявляется в партнерстве между двумя людьми, которые обладают равной ответственностью за совместный проект. Типичный пример лидеров плечом к плечу — кофаундеры компании.
Работа в партнерстве — это, с одной стороны, удвоение сил, а с другой — риск, что между партнерами могут возникнуть конфликты.
Чтобы стать лидером, умеющим работать плечом к плечу, помните, что конфликты — это возможности вывести команду на новый уровень. Развивайте навыки переговоров, умение слышать и идти на компромисс.
Лидер вовне
Позиция лидера вовне связана с «замедлением» и интуитивным видением. Такой лидер изучает подтексты происходящего, доверяет своей интуиции и делится инсайтами без привязки к правоте.
Этот тип лидерства особенно помогает, когда возникают проблемы, решение которых не очевидно. Попробуйте остаться наедине с собой, самостоятельно изучить возникшую проблему и прислушаться к интуиции, чтобы найти решение.
Как стать многогранным лидером?
1. Научитесь слушать свою команду
Часто мы понимаем способность занять и отстоять свою позицию как проявление лидерских качеств. И если сотрудник приходит с вопросами, по инерции выдаем ему подробную инструкцию.
Нам кажется, что здесь нет никакой ошибки: руководитель управляет процессами — это нормально, что от него ждут экспертизы и рекомендаций. Но на самом деле, донося раз за разом готовые решения, мы учим команду перекладывать ответственность, лишаем гибкости и осознанности.
Лидер владеет навыком глубокого слушания, и иногда ему приходится отступать, чтобы другой человек мог рассказать о своем видении. Это может быть непросто: если вы чувствуете, что начинаете доминировать (например, спорить или вставлять комментарии) — останавливайте себя, снова отступайте, слушайте внимательно. Можете начать с одного часа в неделю или в день, в который пообещаете себе внимательно слушать.
2. Заменяйте конкретное решение вопросами
Интересуйтесь, что сотруднику важно в этом проекте, какое решение он считает оптимальным, в чем видит сложность, с чем ему приходится смириться, а что, наоборот, радует и вдохновляет.
Открытые вопросы помогают человеку осознать свою роль и перспективы, погрузиться в работу и установить контакт с командой.
3. Не забывайте выражать признание команде
Признание отличается от похвалы тем, что мы отмечаем не конкретный результат (хвалят за успехи), а личные и профессиональные качества (признают потенциал и возможности). Например, мы можем отметить, что оценили, сколько усилий сотрудник вложил в решение задачи. Так мы признаем ценность его труда.
Признание помогает формировать прочный союз с командой и оказывать мотивирующую поддержку. Здесь важно не использовать абстрактные формулы вроде «Ты со всем справишься!» и «Я верю в тебя!» Гораздо важнее понять, какие сомнения испытывает сотрудник, и показать ему, что именно в тех областях, где он еще не чувствует уверенности, у него есть потенциал для роста и развития.
4. Не зацикливайтесь на одной стратегии поведения
В советах для лидеров часто можно услышать что-то вроде «выбери модель лидерства». Я думаю, что важно уметь переключаться между гранями лидерства и в зависимости от ситуации выбирать наиболее подходящую стратегию.
В этом постоянно меняющемся мире это просто необходимо.
Фото на обложке: Shutterstock / Phonix_a Pk.sarote
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Романтические отношения между сотрудниками: как вести себя работодателям?
- 2 «Всегда спрашиваю кандидата об отношениях с семьей». Как проводят собеседования фаундеры стартапов и топы компаний?
- 3 Бизнес-образование: как и где учатся руководители и их сотрудники
- 4 Почему необходимо обучать разработчиков и как правильно это делать?
- 5 4 простых шага, чтобы построить доверие в команде
ВОЗМОЖНОСТИ
17 февраля 2022
18 февраля 2022
20 февраля 2022