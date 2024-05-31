Docker Hub заблокирован: как россиянам выгрузить данные

Docker Hub — это облачный сервис для хранения, поиска и распространения контейнеризированных приложений и образов Docker. Это централизованное хранилище, где разработчики могут делиться своими Docker-образами, что делает процесс создания и развертывания приложений более простым и эффективным. София Чернова, бэкенд-разработчик нейросети Fabula AI , рассказала о том, как контейнировать данные после блокировки Docker Hub.

Как развернуть собственный Docker Registry: пошаговая инструкция

Задача: развернуть свой собственный Docker Registry и хранить в нем необходимые образы из Docker Hub. Так хранилище образов будет принадлежать именно вам, но и его поддержка также останется на ваших плечах.

Чтобы развернуть собственный Docker Registry, нужно:

Настроить сервер. Установите Docker на собственном сервере и настройте его для работы с контейнерами. Установить и настроить Docker Registry. После установки Docker вы сможете запустить Docker Registry. Используйте официальный образ Docker Registry из Docker Hub. Для безопасного обмена данными настройте доступ к Registry через SSL-сертификат и защитите его паролем. Чтобы ваш Docker-клиент знал о вашем локальном Registry, вам нужно будет указать его URL. Клонировать образы из Docker Hub. После установки и настройки клонируйте образы из Docker Hub в свой собственный Registry. Для этого используйте команды Docker pull и Docker push. Промаркируйте образ, указав ваш собственный Docker Registry. Настроить доступ к Docker Registry. Авторизуйтесь в вашем Docker Registry на серверах, где планируете его использовать. Используйте команду Docker push, чтобы отправить образ из Docker Hub в ваш собственный Docker Registry. Важно использовать SSL-сертификат при обмене контейнеризированными данными, если вы собираетесь хранить там не только стандартные образы с Docker Hub, но и свои собственные. Для безопасного соединения реестр также должен быть настроен на использование HTTPS. Вы можете использовать Nginx как обратный прокси-сервер для обеспечения HTTPS. Проверить наличие образов в Docker Registry. Чтобы убедиться, что образ был успешно загружен в ваш Registry, используйте команду docker pull: если образ загружается успешно, значит, все шаги выполнены правильно.

Кто может заменить Docker Hub в России

Заменить Docker Hub в России может Harbor — это open-source Docker-реестр, который предоставляет дополнительные функции безопасности и управления.

Harbor — мощный инструмент для управления контейнерами и другими артефактами в инфраструктуре. Подходит для обеспечения безопасности, гибок и производителен.

Harbor используют и небольшие компании, и корпорации. Поддерживает не только docker-образы, но и может хранить и управлять другими типами артефактов: такими как Helm-чарты, операторы Kubernetes, Maven-артефакты и т.д. Также Harbor удобен тем, что может настроить проксирование к публичным образам, которые хранятся в Docker Hub, и кэшировать их.

Как установить Harbor:

Загрузите Harbor: скачайте последнюю версию с официального репозитория на GitHub. Настройте Harbor: отредактируйте файл harbor.yml, проверьте параметры: порты, SSL-сертификат, наличие аутентификации. Запустите Harbor с помощью Docker Compose.

Мы считаем, что крупные российские компании нуждаются в отечественной разработке аналога Docker Hub. При этом более половины опрошенных компаний из рейтинга РБК 500 в той или иной степени используют технологии контейнеризации. Некоторые их них развернули собственные коробочные решения. Безусловно, рынок нуждается в не менее эффективной и общедоступной программе типа Docker Hub, и она, вероятно, появится на рынке.

Кто может заменить Docker в России

Podman — гибкая, но более сложная альтернатива. При этом она безопасная: подходит для управления в бездоменовом режиме. Отличительная черта Podman — легковесность по сравнению с Docker.

Podman представляет собой утилиту командной строки с аналогичными docker-командами. Это инструмент с открытыми исходным кодом, подходящий для управления контейнерами и группами контейнеров. Также стоит отметить, что Podman не требует дополнительного сервиса для работы и может работать без привилегий root, как и Docker Hub.

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