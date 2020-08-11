KPI, бонусы и компенсации: зачем нужен договор с генеральным директором и как его составить

Гарий Напалков, управляющий партнер Legalight, делится несколькими инструментами, которые помогут сделать договор с генеральным директором рабочим документом, а не формальностью.

Для первых договор с директором может частично выполнять функцию регулирования отношений между основателями, но для вторых — это документ, который утверждает полномочия и права наемного менеджера по управлению активами компании.

Зачастую генеральные директора управляют бизнесом по скачанному из интернета трудовому договору, который в лучшем случае подходит для рядовых сотрудников. C этой ситуацией сталкиваются как стартапы, так и компании со стажем, которые нанимают топ-менеджеров на рынке.

KPI придумали не только для менеджеров по продажам

Подумайте, какие задачи вы поставите перед управленцем и как оценить его работу. KPI должны быть четко сформулированы, например:

выполнение плана продаж за шесть месяцев не менее, чем на 95%;

разработка плана реструктуризации группы компаний и его утверждение общим собранием акционеров до наступления даты или события;

завершение строительства и сдача в эксплуатацию цеха готовой продукции до конца 2020 года;

организация и положительное прохождение аудита в одной из компаний Большой Четверки за 2019 год.

KPI может выступать условием прохождения испытательного срока. Согласно статье 70 ТК РФ, испытательный срок руководителя может составлять до шести месяцев. В течение всего срока работодатель и работник имеют право в любой момент расторгнуть трудовой договор, предупредив о своем желании за три дня.

Например, если директор четыре месяца общался только с менеджерами, а план продаж выполнен на 30%, то с ним можно расстаться за три дня.

При этом работодатель обязан в уведомлении указать причины, по которым работник не прошел испытание. Тут как раз помогут KPI, особенно если директор пойдет в суд оспаривать это решение.

Не отказывайтесь от KPI и после испытательного срока — они помогут при определении размера годового бонуса. Проговорите с руководителем цели и задачи, разработайте ключевые показатели, которые покажут развитие бизнеса. При этом сам процесс согласования мы рекомендуем провести до окончания испытательного срока, чтобы у вас оставалась возможность с минимальными потерями отказаться от услуг директора, который не разделяет ваше бизнес-видение.

Согласно статье 279 ТК РФ, при расторжении договора после прохождения испытательного срока практически в любом случае генеральный директор получит выплату в размере не менее трехкратного среднемесячного заработка. При согласовании компенсации за увольнение в большем размере, чем предусмотрено законодательством, опять же пригодятся KPI.

Например, если бизнес расторгает договор без причины (не сошлись характерами), генеральный директор (good leaver) получает выходное пособие в размере шести среднемесячных заработков (по договоренности сторон).

При неисполнении KPI по согласованной сторонами причине (bad leaver) (например, за нарушение условий о неконкуренции), пособие выплачивается в минимальном размере. Такая система мотивации хорошо зарекомендовала себя в зарубежных юрисдикциях и используется в соглашениях между инвесторами и фаундером, выполняющим обязанности генерального директора.





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Бонус директора и EBITDA

Найти талантливого управленца — это удача, а вот удержать его — это умение собственников. Система мотивации должна быть встроена в официальные отношения с генеральным директором, которые в российском праве состоят из корпоративных и трудовых отношений одновременно, что уже сложная комбинация.

Один из вариантов мотивации директора — годовые бонусы. Условия выплаты такого вознаграждения необходимо прописать в трудовом договоре, а не в положении о премировании, которое утверждает сам директор.

EBITDA i — один из финансовых показателей, по которым оценивается стоимость бизнеса (не для стартапов). Если задача директора увеличить стоимость и привлекательность компании, имеет смысл привязать его годовой бонус к размеру или росту EBITDA за отчетный период. При этом в договоре необходимо указать не только сам показатель, но и порядок его расчета, например, по МСФО i , и строки бюджета, которые будут учитываться. Обратите внимание, что в РСБУ i показателя EBITDA нет.





Компетенция директора в договоре — не только повторение устава

утверждение штатного расписания и внесение в него изменений;

увеличение общего размера вознаграждения сотрудников за год не более 10% по отношению к предыдущему году — не допустите увеличения зарплаты знакомым генерального;

заключение сделок по принятию компанией обязательств другого лица, выдаче гарантии или разрешения на сохранение условий гарантии, на принятие убытков по гарантии, возмещение ущерба — защитите себя от обязательств перед аффилированными с директором компаниями на нерыночных условиях;

заключение сделок по отчуждению и/или предоставлению исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности компании – предупредите коммерчески необоснованное отчуждение или лицензирование программного обеспечения в пользу третьих лиц.

Устав определяет компетенцию генерального директора или управляющего. Минимальный перечень установлен в законе и может быть расширен для непубличных компаний. В то же время договор с генеральным директором устанавливает дополнительные требования к совершению сделок, фактических действий и ответственность за несоблюдение требований. Включайте в договор вопросы, решения по которым директор должен согласовывать с владельцами бизнеса:

Обратите внимание, что ограничение полномочий генерального директора будет работать лишь при условии, что в договоре прописаны условия его ответственности. Если устав общества не содержит аналогичных положений, то, например, признать сделку по предоставлению исключительной лицензии на 100 лет за 100 рублей будет практически невозможно. Однако требовать возмещения убытков с генерального директора, который заключил эту сделку, вполне реально.





Информационные обязательства директора

Участники общества могут получать не только отчеты генерального директора, но и сами узнавать о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией в соответствии со статьей 65.2 ГК РФ и 8 ФЗ «Об ООО». Перечень документов и порядок предоставления доступа к ним определен в статье 50 ФЗ «Об ООО».

Однако случается так, что директор представляет интересы только одного участника общества или группы участников и игнорирует остальных. Установление в договоре порядка и сроков предоставления документов о деятельности общества, а также ответственности за их несоблюдение поможет сбалансировать права всех владельцев бизнеса.

Если в компании несколько владельцев, то, как правило, решение по зарплате и бонусу директору принимается владельцами совместно, и явное следование воле одного из них может неблагоприятно сказаться для директора.



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Чек-лист для договора с директором

Перед подписанием договора с генеральным директором нужно проверить:

обязательно: должностные обязанности, время и место труда, время отдыха и отпуска;

средства труда: транспорт, оргтехника, мобильная связь, кабинет, охрана, водитель;

интеллектуальная собственность: обязательства по конфиденциальности информации, запрет на совместительство в других компаниях, условия о неконкуренции во время и после окончания договора, права на результаты интеллектуальной деятельности, размер вознаграждения за эти результаты. Знания директора должны быть сохранены и использованы в интересах собственников бизнеса;

опционы на акции или доли компании — часть компенсационного пакета директора, размер и условия получения которой зависят от срока работы в компании и его результатов;

дополнительные компенсации, например, страхование жизни и здоровья директора и членов его семьи. Имеет смысл оговорить даже их отсутствие, иначе руководитель может своим приказом компенсировать занятия спортом всем топ-менеджерам, включая членов своей семьи.

Заключение договора с генеральным директором или иным руководителем — это процесс достижения договоренностей. Если стороны не согласовали все условия в документе, нередко возникает конфликт: директор недоволен своей недооцененностью, а владелец считает завышенной оплату полученного результата.

К сожалению, изменить условия договора с директором можно всего двумя путями: согласовать их с уже работающим руководителем или расторгнуть договор с одним и заключить его с другим менеджером.

В последнее время руководителей компаний все чаще привлекают к субсидиарной ответственности по обязательствам этих компаний. Это значит, что при принятии предложения о работе топ-менеджеры тщательнее взвешивают возможные риски и потенциальные выгоды — и их, разумеется, тоже стоит прописать в договоре.



