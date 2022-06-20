Чем заменить иностранные сервисы для EdTech? Подборка доступных решений

Александр Купцов, сооснователь и управляющий партнер Pulsar Production, которая занимается созданием образовательного контента для коммерческих структур и ряда федеральных проектов, подготовил аналогичный список для EdTech-сферы. Подборка поможет образовательным стартапам и опытным игрокам рынка относительно безболезненно пережить уход иностранных сервисов.

Этой весной некоторые иностранные бренды и компании покинули российский рынок. Им принадлежал ряд сервисов, которыми в своей работе активно пользовался отечественный бизнес. Минцифры опубликовало список российских сервисов — аналогов ушедших.

Содержание:

Teachbase

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Что это

С уходом иностранных обучающих платформ прекратился не только доступ к иностранному образовательному контенту для пользователей/студентов, но еще вузы, компании и образовательные организации лишились доступа к собственному контенту для дистанционного обучения. Контент можно разместить на Teachbase.

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Замена

Coursera.

Описание

Это платформа для организации обучения, создания курсов, тестов, а также проведения вебинаров. Она позволяет управлять базой знаний, дает многопользовательский доступ, формирует отчетность и аналитику, есть возможность проводить тестирования.

К дополнительным преимуществам программной системы можно отнести API для интеграции с корпоративными системами и актуальная возможность оформления в системе со своей айдентикой (логотипом и названием).

Стоимость

Тариф «Демо» разрешает бесплатное пользование в течение двух недель. Тариф «Оптимальный» подходит для обучения 50-500 человек, цена зависит от количества пользователей и варьируется от 128 до 163 руб. за пользователя в месяц.

Оплата происходит за год (от 97500 руб.). Если слушателей больше 500, стоимость рассчитывается индивидуально.

ProctorEdu

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Что это

Онлайн-наблюдение и оценка поведения пользователей при прохождении экзаменов и тестирований. Системы аналитики, используемые для анализа эффективности дистанционного обучения.

Замена

WaterShed.

Описание

У российского ПО есть варианты прокторинга с полной автоматизацией по 14 поведенческим трекерам, проверкой личности и отчетом о достоверности результатов теста, есть и с подключением живого прокторинга — участие в проверке реальных экспертов как для оценки видеозаписи экзамена, так и в режиме онлайн.

Особенно активно используется корпоративными клиентами, когда сотрудники проходят регулярное онлайн-обучение, а прохождение экзаменов контролируется прокторингом.

Система позволяет застраховаться от подсказок, списываний, фальсификаций результатов. На сайте разработчика есть калькулятор оборудования. необходимый для интеграции.

Стоимость

Тарификация почасовая в зависимости от задач заказчика — официально заявленный компанией-разработчиком чек имеет большой разброс от 100 тыс. руб. до 12 млн. Клиент покупает лицензию на нужный объем часов. По мере расходования средства списываются со счета заказчика.

Pruffme

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Что это

Конструктор для создания и проведения курсов, тестов, вебинаров, опросов.

Замена

Articulate Rise, Adobe Captivate, Producer и др.

Описание

Хорошая стабильная платформа с дружелюбным интерфейсом, функциональная, с хорошей поддержкой и очень разнообразными тарифными планами, удобной функцией общения и возможностью рисовать на интерактивной доске.

Есть элементы геймификации— возможности создавать квизы и т. п. и мобильное приложение, которое позволяет смотреть вебинар с телефона или планшета. Можно настроить продажу вебинаров, есть интеграция «Яндекс Директ» и социальными сетями.

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Стоимость

От полностью бесплатных тарифов (до 100 учеников для тестов и опросов или микровебинары на 5 участников) до больших тарифов для корпораций (на 1 000 человек: 17 250 руб. в месяц для вебинаров и 25 000 руб. в месяц для курсов).

Можно подобрать практически любой вариант по количеству слушателей или объемам облачного хранилища для видео и аудиоматериалов.

Infobot

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Что это

Сервис массового обзвона клиентов. Робот, который умеет вести сложные диалоги.

Замена

RocketSales.

Описание

Дистанционное обучение — не только элемент ВО, оно часто используется как инструмент получения дополнительного образования и повышения квалификации: это значит, что зачастую обучающийся продолжает работать в напряженном графике.

Для таких людей могут быть важны массовые обзвоны, которые напоминают о вебинарах, конференциях, лекциях, мастер-классах и чем повышают посещаемость курса.

Сервис решает вопросы оперативного взаимодействия с обучающимися и работает как маркетинговый инструмент по продаже образовательного контента: рассказывает о новом предложении или курсе тысячам клиентов. Может служить источником данных — проводит опросы. Все записи звонков хранятся на сервере один год.

Стоимость

Действуют два тарифа: Al и Ultra Al, цены начинаются от 6 руб. за минуту, минимальная сумма пополнения 1000 руб., тарификация с 10-й или с 5-й секунды.

EdTech — это не только преподаватели и студенты, которые взаимодействуют онлайн, а целая отрасль со своими бизнес-командами и своей операционкой. Они занимаются созданием образовательного контента, его продвижением и продажами и т. п.

В «новой реальности» происходит переориентировка на продукты для ведения бизнеса, которых не смогут коснуться блокировки, запреты, уходы с отечественного рынка: например, универсальные облачные хранилища или CRM-системы.

Сайт

Что это

Гибкая CRM-система для компаний с акцентом на digital-решениях.

Замена

Worksection.

Описание

Разрабатывалась изначально веб-студией под свои запросы. Получилась система, объединяющая в себе возможности ERP, CRM, time-tracker и менеджера паролей.

В ней предусмотрена возможность настраивать процессы работы без строгих шаблонов, что делает эту CRM адаптирующейся к разным задачам, включая те, которые могут стоять перед разработчиками, например, образовательного контента.

Сами авторы определяют свою ЦА так: команды, предоставляющие услуги по SEO, контексту, разработке и т. д., размером от трех до 30 человек с портфелем от пяти до 100 проектов. Есть интеграции с «Яндекс Вебмастером».

Стоимость

Есть бесплатный тариф для команды из пяти человек с пятью проектами. Платные начинаются от 990 руб. в месяц до 4 990 руб. в месяц (до 50 сотрудников, до 50 проектов).

Сайт



Что это

Набор российских цифровых сервисов для работы с документами, хранения файлов и коммуникаций на платной основе.

Замена

Google Таблицы, Google Презентация и Google Документы.

Описание

К «Яндекс Почте» и «Яндекс Диску» есть доступ и у обычного бесплатного пользователя с адресом @yandex.ru. 360 расширяет эти возможности.

Например, на обычный диск можно загружать любое количество фото с телефона. А в платных тарифах 360 — ещё и сколько угодно видео. Для частных пользователей есть тарифы на 200 GB, 1 TB и 3 TB.

Для бизнеса возможности шире: речь о 100 GB, 1 TB и 3 TB на каждого подключенного сотрудника. В бизнес-тарифах к красивому адресу, который выдается и частным лицам, добавляются дополнительные возможности: корпоративная почта, календарь, облачное хранилище, редактор документов, таблиц и презентаций, а также мессенджер, видеовстречи.

Переезд с «обычного Яндекса» на 360 практически бесшовный, происходит по инструкции после оплаты выбранного тарифа.

Стоимость

Цена подписки для бизнеса колеблется от 249 руб. в месяц до 1399 руб. в месяц за каждого пользователя.

Сайт



Что это

Сервис видеозвонков.

Замена

Zoom (продолжает действовать в РФ, но платежи за расширенные тарифы через российские платежные системы не проходят).

Описание

Сейчас реализованы бесплатное пользование, неограниченные по длительности встречи, подключение до 40 участников, доступность ссылок 24 часа.

Разработчики конструктивно реагируют на критику сервиса по организации видеоконференций, а значит, и онлайн-уроков, и вносят коррективы. Теперь можно поделиться экраном, записать встречу, общаться в чате, администрировать (преподаватель имеет доступ к микрофонам и видеокамерам студентов).

Важный момент — чат сохраняемый, все сообщения и заметки, сделанные во время встречи, останутся в мессенджере. Есть возможность записать лекцию на видео заранее и отправить ее учащимся.

Появился виртуальный фон, который можно выбрать не только из предложенных, но и загрузить собственный.

Телемост работает и подключает к видеоконференции без регистрации на сервисе «Яндекс» непосредственно в браузере, но полный список возможностей раскрывается для зарегистрированных пользователей в программе на компьютере и в приложении для телефона в версиях для Android и iOS.

Стоимость

Бесплатно.

Возможно, сложно сходу найти полные аналоги привычных сервисов, но собрать для своей команды пул самых необходимых — реально.

Такой переход, конечно, требует от компаний собранности и оперативности. Западные партнеры позволили себе отключить от сервисов огромное количество бизнес-единиц. Так, например, нашей компании пришлось в одночасье сменить таск-трекер, через который происходило рабочее взаимодействие более 80 сотрудников.

Мы наладили коммуникацию с опорой на собственные продукты. Продолжать пользоваться сервисами через VPN, если это вообще реализуемо, нам кажется, для отрасли EdTech, которая во многих вопросах связана с государственной системой образования, — весьма спорная перспектива.

Да и мы сделали выводы о надежности контрактов — вряд ли вернемся к ненадежным партнерам, даже если произойдет откат и возвращение на российский рынок.

Отмечу, что большинство разработчиков российских сервисов очень живо реагирует на замечания, дорабатывают продукты и устраняют ошибки — мы видим реальные результаты и перспективы.

Фото на обложке: Shutterstock / elenabsl